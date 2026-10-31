Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bravo, stříbrní kluci! Naučili se už Češi, jak správně vychovávat fotbalové naděje?

David Čermák
  10:00

Čeští fotbalisté do 15 let oslavují úspěch proti Brazílii ve čtvrtfinále mistrovství světa v Baku. | foto: Jasmin Walter - FIFAGetty Images

Kyklhorn, Schwab, Stejskal, Třetina, Tichý nebo Jeřábek. Zatím vám třeba ta jména nic neřeknou, ale zkuste si je zapamatovat a průběžně sledovat, kam se dál posunou. Je jim čtrnáct nebo patnáct. V pátek s otevřenou pusou koukali na pompézní slavnostní ceremoniál, nadšeně odzpívali hymnu a pak se statečně rvali proti Španělsku, fotbalové velmoci. Ve finále mistrovství světa.

Porážka 0:3 je mrzela, při týmovém focení se museli nutit do úsměvů. Ale stříbro v konkurenci 188 týmů? Bravo, chlapci!

Znamená to, že Češi se nemusí bát o fotbalovou budoucnost? Že mají vystaráno, protože jim dorůstá generace, která při prvním ročníku juniorské megaakce zaválela?

Může to být souhra okolností. Třeba si všechno pro jednou perfektně sedlo. A možná by byla chyba zveličovat turnaj, který se hraje v atypickém formátu s brankářem a sedmi hráči v poli, na zmenšeném hřišti, na dvakrát dvacet minut.

Ale co když není náhoda, že parta šikovných teenagerů rozstřílela všechny soupeře ve skupině a pak postupně sfoukla i Angolu, Itálii, Brazílii a Paraguay? Výsledek, který zasvítil, vás nutí přemýšlet.

Jiří Vorlický

„Měli bychom být hrdí na jakýkoliv triumf, zvlášť při takové konkurenci. Formát turnaje může lidi rozdělovat, ale pro mě je to skvělý výsledek. Hlavně s ohledem na soupeře, kteří jsou individuálně, technicky, rychlostně i pohybově skvěle vybavení,“ poví Jiří Vorlický, uznávaný mládežnický trenér, aktuálně kouč béčka Slovácka. „Byla by samozřejmě chyba všechno měřit jen podle medaile. To, jestli jsou první, druzí, nebo pátí, by neměl být hlavní výstup. Je třeba směřovat kluky k budoucímu progresu, dovednostem, identitě. A z toho mám teď dobrý pocit. Vnímám, že můžeme být trvale konkurenceschopní.“

Pokud jste se včera dívali na televizní přenos, museli jste to vnímat podobně. Češi sice pálili šance, ale technicky ani proti suverénním Španělům, kteří také došli do finále bez porážky, nijak neztráceli. Takže? Sešlo se zrovna všechno ideálně? Nebo se vážně cosi změnilo v systému, který léta nefungoval a plodil převážně atlety, pracanty a dělníky bez fantazie?

„V Česku u mládeže vždycky byli lidé, kteří uměli přinést inspiraci nebo informace ze zahraničí. Otázka je, jak se s těmi poznatky pak pracovalo,“ přibližuje Vorlický. „Pořád jsme slyšeli: Nebudeme přece nikoho kopírovat. Často jsem přemítal, kolik lidí v našem prostředí chce přijímat nové věci, a kolik naopak směřuje k demagogii, destrukci a neochotě vydat se progresivně dopředu. Pro sportovní kvalitu potřebujeme vyzrálejší prostředí a jeho zdravou kulturu. Tady začínám vnímat pokroky. Dobře je, že schopné lidi, kteří umějí pracovat s mládeží, máme. Jen potřebují servis.“

Rusové jsou zpátky. Na turnaji, kde je (skoro) celý svět, mohou narazit i na Česko

Co si pod ním představit?

„Podívejte se, v jakém počtu pracují realizační týmy ve světě, v jakých podmínkách se scházejí, jak často spolu mohou kooperovat. Zjistíte, že v tom je svět daleko před námi. Ale i my jdeme ve vývoji dopředu a začínáme si uvědomovat, co přesně trenéři i hráči potřebují, aby mohli dělat pokroky.“

Na turnaji se Češi vážně vyšvihli, i když si hru na malém hřišti, kde se auty nehází, ale kopou a neexistují ani ofsajdy, vyzkoušeli jen v září na kempu v Náchodě. Dávno už hrají zápasy na trávníku s klasickými rozměry, i proto se na turnaj, který se oficiálně jmenuje „mistrovství světa a festival“ nahlíželo všelijak.

Šéf globálního rozvoje fotbalu FIFA Arsene Wenger přichází na státní večeři pořádanou na počest krále Karla III. a královny Camilly na zámku Versailles, západně od Paříže. (20. září 2023)

S odvážnou myšlenkou pozvat do Baku celý svět a snížit počet hráčů přišel Arséne Wenger, jeden z nejslavnějších trenérů historie a ve FIFA šéf globálního rozvoje, ale ne všem se zavděčil.

Několik evropských zemí mistrovství bojkotovalo třeba i kvůli kontroverzní účasti Ruska. Němci zase vzkázali, že se jim nelíbí komercializace „dětského“ fotbalu a že odmítají vystavit čtrnáctileté hráče očekávání, veřejnému hodnocení výkonů a předčasnému zájmu agentů.

„Tenhle argument chápu. Ale je to otázka kultury prostředí,“ myslí si Vorlický. „Nechci paušalizovat ani odhadovat, jestli to některým klukům zamotá hlavu. Ale je důležité, aby realizační tým a reprezentační úsek měly promyšlené ochranné mechanismy. Někdo musí hráčům vysvětlit, že i když získají medaili, není to vrchol: spíš dílčí úspěch, který je třeba podat jako motivaci. S tím se dá velmi dobře pracovat.“

I to se Česko postupně učí, stejně jako vytvořit prostředí, které nadaným klučinům pomůže ustát přechod do dospělého fotbalu. Ideálně tak, aby i pak obstáli v mezinárodní konkurenci, což bývá potíž.

„Je jasně prokazatelné, že ve srovnání s vyspělými fotbalovými zeměmi máme dorosteneckou ligu víc soubojovou a běžeckou. Ale za posledního půl roku pozoruju posun,“ všímá si Vorlický. „Ředitelé akademií a šéftrenéři se snaží vytvářet trenérům servis, aby mohli dělat svoji práci a rozvíjet hráče. Jsme k tomu jako prostředí lépe nastavení, navíc máme jasná data, před kterými už nikdo nemůže uhýbat.“

Snad i proto má Česko od pátku stříbrné chlapce. Kam až dolétnou?

Vstoupit do diskuse
Témata: Jiří Vorlický

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Olomouc B vs. HraniceFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Olomouc B vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.45
  • 3.78
  • 4.82
Chrudim vs. Velké HamryFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Chrudim vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.75
  • 3.77
  • 3.01
Horní Ředice vs. NeratoviceFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Horní Ředice vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.80
  • 3.60
  • 2.25
Chelsea vs. Manchester Utd.Fotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Chelsea vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
31. 10. 13:30
  • 2.03
  • 3.81
  • 3.66
Frýdek-Místek vs. Artis Brno BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Frýdek-Místek vs. Artis Brno B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Uh. Brod vs. Slovácko BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Uh. Brod vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Sparta - Slovácko 5:1, skvělý Brunes dal čtyři góly, tým snížil ztrátu na Slavii

Sestřih zápasu
Sparťanští fotbalisté oslavují gól Jonatana Brunese (vlevo).

Sparťanští fotbalisté využili sobotního zaváhání vedoucí Slavie, snížili její náskok v čele tabulky na šest bodů a probili se na druhou příčku. V utkání 12. kola první ligy smetli předposlední...

SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, uvedl Nedvěd

Záložník Orian Goren v dresu Barcelony.

Možná jste jeho jméno už zaznamenali. Třeba v neděli, kdy se objevil na lavičce Barcelony v El Clásiku. Orian Goren, sedmnáctiletý Izraelec s českými kořeny. „Jsme v kontaktu s ním, s rodinou i s...

Bravo, stříbrní kluci! Naučili se už Češi, jak správně vychovávat fotbalové naděje?

Čeští fotbalisté do 15 let oslavují úspěch proti Brazílii ve čtvrtfinále...

Kyklhorn, Schwab, Stejskal, Třetina, Tichý nebo Jeřábek. Zatím vám třeba ta jména nic neřeknou, ale zkuste si je zapamatovat a průběžně sledovat, kam se dál posunou. Je jim čtrnáct nebo patnáct. V...

31. října 2026

Nezničitelný a nepostradatelný Čanturišvili opět podepsal v Jablonci. Co dres Salaha?

Jablonecký Čanturišvili kryje míč před Hadjamem z Brightonu.

Jednou zprava, pak zleva. V každém zápase od první do poslední minuty neúnavně brání i útočí. Nevyniká sice góly a asistencemi, ale díky vitalitě, bojovnosti a univerzálnosti je zkušený Gruzínec...

31. října 2026  9:46

Pracovat s Drobným? Velká sranda i škola, líčí Vorel. Ve Spartě jsem si splnil sny

Premium
Mladoboleslavský gólman Vojtěch Vorel zasahuje v zápase s Teplicemi.

Prošel mládežnickou akademií pražské Sparty, vyzkoušel si angažmá na Slovensku či v Pardubicích a v Českých Budějovicích se učil od legendárního Jaroslava Drobného. Na Letné se fotbalový brankář...

31. října 2026

Vedoucí Karviná zachránila proti béčku Slavie aspoň bod, Vlašim přehrála Ústí

Vlašimský Jakub Dufek odkopává míč před obráncem Janem Chytrým z Karviné.

Karvinští fotbalisté v utkání 13. kola druhé ligy remizovali se Slavií B 2:2. Slezané v neúplné tabulce mají na čele k dobru pět bodů na druhou Jihlavu, rezerva Slavie je sedmá. Vlašim porazila Ústí...

30. října 2026  19:37

O tři góly blíž tisícovce. Ronaldo zapsal perfektní hattrick a pobavil oslavou

Portugalec Cristiano Ronaldo má radost z hattricku.

Síť rozvlnil ve čtvrtek večer hned pětkrát, dvakrát mu ale radost překazilo video. Hattrick z toho však byl tak jako tak a portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se zase přiblížil bájné tisícovce...

30. října 2026  16:06

Hradec mění sportovního ředitele, Pojezného ani ne po roce střídá Balda

David Balda, nový sportovní ředitel Hradce Králové.

Sice to zpočátku vypadalo nadějně, ale po čtvrtku je jisté, že Petr Pojezný v pozici sportovního manažera hradeckého klubu na svého předchůdce nenaváže. Zatímco Jiří Sabou měl sportovní stránku na...

30. října 2026  11:32

Míchal léky s alkoholem. Vrávorající sudí vyfasoval pokutu a zákaz na 10 měsíců

ilustrační snímek

Video, kterak se v utkání sedmé ligy na Pardubicku potácí u postranní čáry, v Česku dost rezonovalo. Teď fotbalový rozhodčí Jan Saňák zná svůj trest. Disciplinární komise mu uložila zákaz činnosti na...

30. října 2026  11:05

Zázračné dítě? Nebyl jsem připravený. Čičovský teď září v Karviné: Zaslouží si ligu

Ústecký Pavel Moulis v souboji s Adamem Čičovským z Karviné.

V sedmnácti debut ve druhé lize, v devatenácti v první. A pak zpátečka, rozpaky, hledání. Talentovaný záložník Adam Čičovský slýchal superlativy o zázračném dítěti ústeckého fotbalu, ale až teď, ve...

30. října 2026  10:10

Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

Nová loga týmů

Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i...

30. října 2026

Zastavil i téměř nemožné. Co na Budinského výjimečný večer říkají data?

Gólman Baníku Budinský v permanenci během utkání se Spartou.

Stal se jedním z hrdinů pohárového osmifinále na Letné. Ostravský fotbalový gólman Viktor Budinský proti Spartě neinkasoval, přestože na jeho bránu letělo až jedenáct střel. Jak vzácný byl jeho...

30. října 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vyloučení zázračného hocha budí otázky: Nechrání fotbal řezníky víc než oběti?

Max Dowman (vlevo) z Arsenalu se v pohárovém zápase přes s hráči Fleetwood...

Loni v listopadu vyběhl na plac proti Slavii a v 15 letech a 308 dnech se stal nejmladším fotbalistou v dějinách Ligy mistrů. Příští týden by Max Dowman mohl znovu přicestovat s Arsenalem do...

30. října 2026  7:30

Do odvety s nadějí. Sparťanky v osmifinále Evropského poháru remizovaly s Torreense

Sparťanky slaví gól v Evropském poháru proti Torreense.

Fotbalistky Sparty v úvodním osmifinále Evropského poháru remizovaly s Torreense 2:2. Skóre otevřela Hallie Bergfordová, ale ve druhém poločase vedoucí tým portugalské ligy žen zápas dvěma góly...

29. října 2026  21:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.