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Naderiho český svět: zelí u babičky, léto na táboře. Chválil Schicka a děkoval Mejdrovi

Jiří Čihák
David Čermák
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Útočník Ryan Naderi na tréninku české reprezentace | foto: Deml OndřejČTK

Když za reprezentací do Prahy dorazil koncem září poprvé, těšil se, jak si pak u babičky Libušky pochutná na knedlu vepřu zelu. „Nevím, co uvaří tentokrát, ale pokaždé je to něco se zelím, což je pro mě totálně česká věc, kterou miluju a vždycky si ji vychutnávám,“ rozzáří se. Ryan Naderi, pořád ještě neokoukaná posila fotbalové reprezentace.

23 let.

194 centimetrů.

Devět gólů v aktuální sezoně skotské ligy a pro fanoušky v Česku pořád trochu zjevení: ještě loni na podzim kopal třetí německou soutěž v Hanse Rostock, teprve v lednu přestoupil v přepočtu za 130 milionů korun do Glasgow, tam válí, a teď má v útoku reprezentace zastoupit třeba i Patrika Schicka.

Pro rodáka z Drážďan, jehož maminka Renata je Češka a tatínek Momčil pochází z Bulharska, obří výzva, před kterou neuhýbá.

Hrozně se tady s klukama posměju. Věřte mi: Jsem fakt rád, že tu můžu být.

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