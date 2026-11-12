23 let.
194 centimetrů.
Devět gólů v aktuální sezoně skotské ligy a pro fanoušky v Česku pořád trochu zjevení: ještě loni na podzim kopal třetí německou soutěž v Hanse Rostock, teprve v lednu přestoupil v přepočtu za 130 milionů korun do Glasgow, tam válí, a teď má v útoku reprezentace zastoupit třeba i Patrika Schicka.
Pro rodáka z Drážďan, jehož maminka Renata je Češka a tatínek Momčil pochází z Bulharska, obří výzva, před kterou neuhýbá.
Hrozně se tady s klukama posměju. Věřte mi: Jsem fakt rád, že tu můžu být.