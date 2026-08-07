České hráče bude vozit Ford. Asociace má nového partnera, nahradí Hyundai

Ford vstupuje do českého fotbalu v době, kdy FAČR prochází významnými změnami.
Na konci července asociace oznámila, že českou reprezentaci poprvé v historii povede zahraniční kouč, Španěl Santi Denia. Ten se společně s dalšími hráči a funkcionáři bude jezdit v nových autech.
Ford v rámci partnerství poskytne flotilu modelů, která pokryje veškeré potřeby asociace.
„Chceme český fotbal dlouhodobě posouvat a vytvářet kvalitnější prostředí od nejmladších kategorií až po reprezentační týmy napříč celou Českou republikou. Klíčová je pro nás práce s dětmi a mládeží, vzdělávání trenérů a užší kontakt s kluby i lidmi v regionech,“ doplnil Trunda.
„K naplnění těchto ambicí potřebujeme silné partnery, kteří našemu směru rozumějí. Ford takovým partnerem je a navíc nám pomůže dostat český fotbal do pohybu také v tom nejdoslovnějším smyslu. Naší vzájemné spolupráce si velmi vážím a těším se na ni.“
Dlouhodobá koncepce, investice do lidských zdrojů a snaha vytvářet lepší podmínky pro další generace hráčů a hráček patří mezi hlavní důvody, proč se Ford rozhodl partnerství uzavřít.
„Český fotbal prochází velkou změnou a my chceme být její aktivní součástí. Nejde jen o reprezentační A-tým, který nyní s trenérem Deniou stojí na prahu nové, věřme mimořádně úspěšné éry,“ sdělil Libor Beneš, Country Manager Ford Česká republika.
„Chceme podporovat všechny, kteří český fotbal každý den posouvají dopředu. Od reprezentačních týmů přes vedení krajů a okresů až po ty, kteří pracují s dětmi a mladými hráči v regionech. Věříme, že skutečná změna začíná právě tam.“
Společnost Hyundai byla předtím partnerem FAČR od roku 2005.