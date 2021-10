Bez překvapení. Čtenáři chtějí proti Walesu vidět opory i Wiesnera s Novákem

Češi v pražském Edenu vyzvou v duelu, který hodně napoví v boji o barážové druhé místo, souseda z tabulky, soupeře, který je v březnu v Cardiffu porazil 1:0.

Hlasující by na ostrovní mužstvo, kterému schází největší hvězda Gareth Bale, vyslali zřejmě to nejsilnější, co má kouč Šilhavý k dispozici.

Sestava čtenářů iDNES.cz na zápas s Walesem Vaclík - Wiesner, Čelůstka, Kalas, Novák - Pešek, Holeš, Barák, Souček, Hložek - Schick

Mezi třemi tyčemi byl jasnou volbou Tomáš Vaclík, to před ním byla situace komplikovanější. Nikoliv na postu stoperů, kde by čtenáři iDNES.cz rádi viděli Tomáše Kalase s Ondřejem Čelůstkou alias sehrané duo z Eura, nýbrž na krajích defenzivy.



Na tom pravém chtějí vidět Tomáše Wiesnera, jednoho ze čtyř sparťanů ve výběru. Na levém by před Alešem Matějů, jenž tam nastupoval během zářijových duelů, upřednostnili navrátilce Filipa Nováka. Jedenatřicetiletý fotbalista Fenerbahce se do nominace dostal poprvé od loňského listopadu.

Pravého záložníka by měl hrát Jakub Pešek, jedna z nejvýraznějších postav Sparty v úvodu sezony, vlevo jeho spoluhráč Adam Hložek.



Uprostřed pole volili hlasující podle očekávání: kapitán Tomáš Souček, elegantní Antonín Barák, bojovník Tomáš Holeš. U posledního jmenovaného visí otazník, kvůli nespecifikovanému zdravotnímu problému se neúčastnil předzápasového tréninku...

A jednoznačné bylo pro účastníky ankety i obsazení postu útočníka – Patrik Schick, ofenzivní jednička a rozjetý střelec, obdržel nejvíc hlasů ze všech.

Jak jste hlasovali výsledky ankety

Čechům zbývají v kvalifikaci mistrovství světa 2022 tři zápasy, po domácím duelu s Walesem nastoupí o tři dny později (11. října) v ruské Kazani proti Bělorusku. A v listopadu kvalifikaci zakončí domácím duelem proti outsiderovi z Estonska.

V tabulce jsou druzí za suverénní Belgií a o udržení této příčky, z níž se jde do baráže, bojují právě s Walesem. Ten získal stejně bodů jako Češi, ale odehrál o utkání méně.

V dodatečné baráži, která se hraje příští rok v březnu, se představí deset týmů z druhých míst kvalifikace a dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi i Velšané mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto míst.