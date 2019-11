Mečbol fotbalistů: porazí Kosovo a jsou na Euru. Nezahodit tu šanci!

V roce 2004 se zaskvěla zlatá generace pod trenérem Brücknerem, z roku 2008 zase pochází osudový kiks legendárního brankáře Čecha, o čtyři roky později národní tým vyřadil až božský Cristiano Ronaldo ve čtvrtfinále a ve Francii 2016 se to prostě nepovedlo.

Jaké to bude teď?

Zbývá jediný krůček, aby si reprezentace zajistila místo na Euru 2020.

Klopýtala a zmátořila se.

Zklamala a zazářila.

Pokud si nechce zahrát s osudem, měla by večer v Plzni od 20.45 porazit Kosovo. To by úplně stačilo, protože by před nedělním finišem v Bulharsku bylo hotovo.

„Takový je náš cíl. Musíme udělat všechno, aby se to povedlo,“ slíbil brankář Tomáš Vaclík.



A trenér Jaroslav Šilhavý se přidal: „Můžeme mluvit o zápasu roku. Není třeba nikomu zdůrazňovat, jak je důležitý. Věřím, že to zvládneme.“

Český trenér Jaroslav Šilhavý sleduje utkání reprezentace v Kosovu.

Čechy zavazuje nejen pozice v tabulce, kde mají před soupeřem náskok jednoho bodu, ale i historická bilance.



Jen šest zemí se objevilo na všech evropských turnajích od roku 1996. Česko patří do elitní skupiny k Německu, Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku.

V historické tabulce má dokonce národní tým na všech evropských šampionátech v součtu odehráno víc zápasů než Anglie, která fenomén jménem fotbal světu dala.

I když nejsilnější okamžiky má zřejmě reprezentace za sebou, bylo by věčná škoda, kdyby nevyužila, že vlastní patent na Europostupy.

Zatímco mistrovství světa bývá pro Česko zakleté a od rozdělení federace na nejslavnější scénu proniklo jedinkrát, kontinentální šampionáty národní tým nevynechává.



Aby tradice pokračovala, potřebuje zvládnout Kosovo. A byť balkánský státeček v minulé kvalifikaci o mistrovství světa v Rusku uhrál jen bod, od té doby nevídaně vyspěl.

Z posledních osmnácti zápasů jen jednou prohrál!

A to ještě v Anglii, kde se v září statečně rval s favoritem a po odvážném výkonu odjížděl s porážkou 3:5.

Tři dny předtím Kosované doma v Prištině srazili Česko a zapsali nejvýznamnější výsledek v historii, který je reálně vrátil do hry o postup.

Na tohle nevydařené představení Češi nesmějí zapomenout, naopak před dnešním večerem musí zapůsobit jako memento.

„Chyby, které jsme v Kosovu udělali, se jen tak nevidí. Nevěřím, že bychom je doma opakovali,“ ujistil Šilhavý. „Udělali jsme kus práce, jen to musíme na hřišti potvrdit. Kosovo respektujeme, ale ruce nahoře chceme mít po zápase my.“

Bylo by chyba podlehnout dojmu, že po senzační výhře nad Anglií je hotovo a že se dveře na šampionát otevřou samy.



Ani to, že Kosovu chybí v útoku zraněný hromotluk Muriqi, za kterého trenér Challandes nemá rovnocennou náhradu, nesmí Čechy ukolébat.

Sami totiž řeší obdobné potíže: Patrik Schick, jediný český střelec ze zápasu v Prištině, je už týdny mimo hru. Proto Šilhavý řeší dilema: vsadit na ozkoušeného Krmenčíka, který se ale naposledy v reprezentaci trefil loni v říjnu? Nebo na buldoka Ondráška, který debutoval až během minulého srazu a proti Anglii coby náhradník rozhodl?

Podobná volba kouče čeká i na pravém kraji hřiště: ponechat v sestavě sehrané slávistické duo Masopust-Coufal, nebo do hry vrátit zkušeného Kadeřábka?

Ať tak nebo tak, Češi potřebují mečbol proměnit. Kdyby remizovali, budou mít ještě k dispozici opravný pokus v Bulharsku, ale v případě porážky je Kosovo předskočí.

V posledním zápase sice čelí nadupané Anglii, ale dokážete si představit, jaké peklo by divocí fanoušci v Prištině rozpoutali, kdyby ucítili, že postup je za rohem? V atmosféře, kterou umějí vytvořit, se nehraje dobře ani hvězdám z Premier League, které už navíc pravděpodobně budou mít postup v kapse a nebudou muset potit krev.

Proto je třeba zabrat hned.

V přímém souboji před vyprodaným plzeňským stadionem.

Tuhle šanci by Česko nemělo zahodit.