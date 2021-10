Lákavá konfrontace v Teplicích. Stínadla uvidí naděje fotbalového Albionu

„Soupeř je atraktivní, někteří jeho hráči si už připsali první starty v Premier League,“ řekl hlavní trenér českého výběru Jiří Žilák.

Anjorin z Lokomotivu Moskva, kam ho půjčila Chelsea, Rak-Sakyi z Crystal Palace, Philogene-Bidace z Aston Villy, Azeez z Porthmouthu nebo Gordon z Evertonu, to jsou vycházející hvězdy, které kolébka fotbalu nominovala.

V české ekipě je jediný legionář. Brankář Stejskal chytá v rakouském Lieferingu. V Teplicích dříve působili Kozák ze Sparty nebo Gabriel ze Žižkova, pikantní ale bude návrat na Stínadla hlavně pro asistenta trenéra české dvacítky Radima Kučeru, neboť nedávno ho právě ligové Teplice odvolaly.

Už včera U20 nastoupila k první přípravě v Rumunsku a padla 1:2, za hosty vyrovnával z penalty útočník Krobot z druholigového FK Ústí. O vítězství domácích rozhodl Radaslavescu v 85. minutě.

Lístek na zápas do Teplic stojí 60 korun, děti a tepličtí permanentkáři mají vstup zdarma. „Potřebujeme totiž vytvořit národnímu týmu do 20 let tu nejlepší kulisu, aby se k nám podobné akce vracely,“ přeje si teplický šéf Rudolf Řepka. „To, abychom dostali mezinárodní akce zpátky do Teplic, máme jako vedení klubu v hlavách již dlouho.“

Nový ředitel klubu Řepka působil ve funkcionářském štábu fotbalových sklářů poprvé v době, kdy české reprezentační áčko mělo jejich stadion za tradiční útočiště. „Každá podobná akce je prestižní záležitostí jak pro klub samotný, tak pro celé město i region. A především pro fanoušky. Právě kvůli veřejnému životu se budeme nyní o podobné akce velmi intenzivně zajímat a já věřím, že se nám bude dařit je do Teplic získávat. Když budeme cítit, že poptávka po těchto událostech u nás je, uděláme všechno pro to, abychom vždy něco zajímavého v Teplicích představili,“ slibuje Řepka.

Na zápas smí lidé očkovaní, s negativním testem na covid nebo po prodělané nemoci. Start pondělního duelu je na Stínadlech v 17 hodin. „Snažili jsme se najít takový termín i čas začátku utkání, který bude vyhovovat jak mládežníkům, tak pracujícím. Stejné je to i se vstupným. Věřím, že uvidíme skvělou podívanou,“ přeje si ředitel teplického klubu. Nahlášeno je zatím bezmála osm set dětí z fotbalových klubů v kraji a škol v teplickém okrese, přijde i 350 teplických mládežníků. Všichni dostanou tleskadla.