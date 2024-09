Provětráno, facka se neopakovala. Ale fuška pro reprezentaci ještě nekončí

Po sobotním trapasu s Gruzií ho v tom hráči tentokrát nevykoupali.

Ukázali srdce. Nevzdali. Překonali úskalí a nepříjemnosti. Konečně vyhráli, pod Haškem poprvé v soutěžním zápase. Na pátý pokus.

„Nemůžeme hrát krásný, líbivý fotbal,“ uznal kouč na rovinu. „Ale zápas měl grády, hráči se vydali, šli nadoraz, dohrávali na hraně. Tentokrát jim chci poděkovat.“

Ne že by se národní tým proměnil v zábavnou fotbalovou mašinu, která by vás vyloženě zvedala ze sedadel. K tomu měl pořád daleko.

Asi jako dva moderátoři, kteří se hodinu před výkopem trapnými pokřiky snažili rozproudit fanoušky, kteří tam nebyli a nedorazili ani se zpožděním.

Stadion v Edenu zaplnila modrožlutá vlna, která přeje Ukrajině. Válkou zkoušení hosté, kteří se před výkopem zabalili do národních vlajek, měli drtivou převahu a místní pořadatelé neuměli plachtu s českou trikolorou ani správně položit na trávník. Na první pokus dali modrý klín doprava.

Hrdí lvi, jak si česká reprezentace z marketingových důvodů nechává říkat, se v Tbilisi proměnili v neškodná koťátka. V úterý museli za každou cenu dokázat, že zdání klame.

Tomáš Chorý napadá ukrajinského brankáře Trubina při rozehrávce.

Prohrát i druhý zápas v Lize národů, to by Hašek těžko vysvětloval. A možná by vážně smutnou sérii, která začala na Euru, ani neustál. Věděl, že tým potřebuje provětrat, jinak hrozí další facka.

V nouzi vsadil na hráče, kteří mají chuť a vcelku rozehrané nohy. Ve srovnání s víkendem udělal šest změn a dokonce říznul do rozestavení. Musel vsadit na rtuťovité bojovníky, kteří ho poslechnou. Náladoví hráči teď v sestavě nemají místo, tým se potřebuje opřít o snaživky, kteří nevypustí nic a vlétnou i do zdánlivě beznadějných soubojů.

Na tribuně se potil i předseda asociace Petr Fousek, který si Haškovo angažmá vyboxoval. Teď čelí palbě vrchních klubových bafuňářů, že bezdůvodně souhlasí s navyšováním reprezentačních prémií a dost možná ho budou chtít odpůrci při příští příležitosti svrhnout. Případná porážka s Ukrajinou by tenhle proces nejspíš ještě urychlila.

Vždyť si vezměte, že jedenadvacítka, ze které by měla dorůstat generace do áčka, schytala šílenou mordu 0:5 v Dánsku v kvalifikaci o mistrovství Evropy. Klidně mohla prohrát i vyšším rozdílem, do soupeřovy šestnáctky se skoro nedostala, působila vyloženě zoufale. Sprcha? Spíš jako když vám někdo vykoupe hlavu v záchodě. Ve skupině je horší už jen trapná Litva se šesti porážkami.

Zato áčko? Našlo sílu, jak bojovat.

Našlo motivaci, aby nespadlo až na dno. Použilo k tomu přehlíženého plzeňského drzounka Šulce, jenž je ve svém klubem tahounem.

Mohlo to vypadat, že se k oběma svým gólům spíš přimotal, ale pozor: všimli jste si, s jakou vervou se při první trefě vrhl do střely parťáka Černého? A jak dokonale si dravý náběh načasoval?

Před druhou brankou se k němu balon šťastně odrazil, ale jak s ním pak Šulc naložil, to byla fantazie: dokázal vmžiku seštelovat pravačku tak, aby skrz hordu těl jeho přesná rána prolétla k tyči. Gólman Trubin ani neskočil.

Radost Pavla Šulce po druhém gólu v zápase s Ukrajinou.

Šulcovy trefy pokaždé znamenaly vedení, ale rozhodla až proměněná penalta kapitána Součka, nařízená za ruku Matviněnka.

Dohrát za stavu 3:1 v klidu se ovšem nepovedlo: Ukrajinci snížili a v závěru se tlačili za vyrovnáním, které bylo blízko.

Tak se to teď s reprezentací má.

Není suverénní. Není chytrá. Není příliš šikovná. Ale když ustojí zápas takticky a vymačká ze sebe všechnu energii, může konkurovat.

Jen musí gruzínský zkrat využít jako memento. A nemyslet si, že má odpracováno. Naopak: odraz ode dna musí být teprve začátek.