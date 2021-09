Šancí jsme měli dost. Bál jsem se, že tam nic nepadne, řekl Vydra

Do střely se položil celým tělem a trefil se náramně, brankář Bojko se natahoval marně a Češi se radovali alespoň z remízy.

„Myslím, že jsme nehráli špatné utkání. Bylo vidět, že jsme byli silní na balonu. Měli jsme dost šancí na skórování,“ hodnotil Vydra.

Nakonec se vám to povedlo. Jak moc velká úleva to byla? Myslíte si, že vám ta euforie pomůže do závěru kvalifikace?

Už jsem nevěřil, že to tam padne. Standa (Tecl) měl dvě šance a udělal to dobře. Jednou trefil tyč a podruhé mu to do tyče srazil obránce. Říkal jsem si, že to tam nepadne, ani kdybychom to utkání hráli dvakrát. Zaplaťpánbůh z poslední střely utkání jsme alespoň vyrovnali na jedna jedna.

Během týdne jste sehráli tři zápasy a dali jen dva góly. Není střelecké trápení znát už i na tréninku?

Na tréninku to padá. Padá to i při předzápasové střelbě. Asi se vystřílíme na rozcvičce a pak to nepadá v zápase. Co se týče mě, tak sami víme, jak jsem zakončil nájezd proti Belgii. To jsem řešil špatně.

Proti Ukrajině bylo složení týmu kombinované. Jak se vám hrálo?

Tak strávili jsme spolu nějaký čas. Na tréninku se to kombinovalo. Mně se i první poločas líbil, škoda, že jsme nedali nějakou šanci. Ve druhé půlce si myl jsme přidali na tempu, více jsme presovali a dělali jsme Ukrajincům problémy. Bušili jsme na ten gól, který padl z poslední střely.

Na stadionu v Plzni měli velkou podporu i Ukrajinci. Nepřekvapilo vás to?

Ani nevím, kolik bylo lidí, nijak jsem to neposlouchal. Vypadalo to půl na půl, takže mě to trochu překvapilo. V nějaké části utkání byla dobrá atmosféra. Zaplaťpánbůh, že jsme dali na jedna jedna a relativně udělali bod, i když je to přátelák.

V tabulce se na vás dotáhl Wales, který remizoval s Estonskem, ale má zápas s Belgií k dobru. Právě s Walesem sehrajete zápas během příštího reprezentačního srazu v říjnu.

Všichni před kvalifikací favorizovali Belgii na první místo a my si to s Walesem rozdáme o druhé. Bude to klíčový sraz a musíme se na to připravit, abychom měli formu v klubech a přenesli si to sem a porvali se o postup.