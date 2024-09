Češi, kde jste byli? Co jsme vám udělali? Černý se ptá, proč Eden ovládli Ukrajinci

Česká reprezentace ustála nesmírně komplikovanou situaci. Po nepovedeném letním Euru. Po ostudném sobotním výbuchu 1:4 v Gruzii. Se šesti změnami v základní sestavě.

V Edenu, který patřil soupeři.

Byly to hodně těžké tři dny mezi dvěma zápasy v Lize národů?

Nějaká hořkost po zápase v Gruzii tam byla. Možná je dobře, že na další souboj bylo tak málo času. Museli jsme se oklepat, udržet soudržnost a jít do dalšího zápasu co nejlépe připravení, což se místy povedlo.

Oddechli jste si?

Je to spíš nakopnutí do budoucnosti, že jsme se nikam neztratili. Zůstává kvalita, nebezpečnost, touha po vítězství.

Co nálada?

Před zápasem nebyla ideální. Řekli jsme si pár věcí, jak se chceme prezentovat. Myslím, že teď, když jsme vyhráli, můžeme mluvit o lehkém napravení.

Prozradíte, co přesně před zápasem padlo, pokud to není tajné?

Nepůjdu do detailů. Obecně: prostě ukázat jinou tvář. Tvář, kterou tenhle tým může mít. Prodat svou kvalitu. Ukázat lidem - i když jich tady bylo málo, že na to máme. Snad se naši fanoušci dívali aspoň u televize.

Skoro to vypadá, že celou Ligu národů budete hrát venku. Albánci přijdou, Gruzínci taky.

Doufám, že se to i díky výhře nad Ukrajinou trochu nakopne a budeme znovu národ, který půjde na fotbal a bude fandit. Moc dobře si uvědomuju, že to pro naše lidi bylo hodně náročné. Nebylo to poslední dobou dobré, ale tohle prostě už nikdy v životě nemůžeme dopustit, abychom na pražském stadionu byli skoro hosté. Je mi úplně jedno, jak se na mě někdo bude dívat, ale bylo to strašidelné.

Čeští fotbalisté se radují z gólu do sítě Ukrajiny.

Ale vždyť se to dalo čekat, ne?

Ne, to nemůžeme dopustit, aby se lístky prodaly soupeři. To radši budu hrát na prázdném stadionu, než doma pro Ukrajince.

Přece jen, nehraje se na plném stadionu líp?

Ale tohle je český nároďák! A jsme v Praze! Jsem naštvaný. Tohle by se jinde nestalo.

Hodně vás to na hřišti ovlivnilo?

Tam se soustředíš na fotbal, oprostíš se od toho. Ale tohle ne!

Co jako hráči můžete udělat, aby se to změnilo?

Záleží jen na výkonech. Musíme být jiní. Být tým, který je atraktivní. Hrát lepší fotbal. Líp se prezentovat, vyhrávat. Strašně doufám, že se to změní. Pak bude mít český fotbal na to, aby šel výš.

Teď se reprezentace zvedla, i když jen v dílčí zkoušce. Jste rád, že jste u toho byl na hřišti?

Moc rád. U všech důležitých momentů v prvním poločasu jsem byl.

Takže krok do budoucna?

To není otázka na mě. Na mně je, abych - když mě trenéři povolají a dostanu se na hřiště - podal co nejkvalitnější výkon. To se snažím dělat.

Zrovna vedle vás hodnotí zápas Pavel Šulc, hrdina úterního večera. Vstřelil dva góly. Pár slov k němu, prosím.

Super. Při prvním gólu byl na správném místě, jinak by to byl nejspíš můj gól. Myslím, že to šlo do brány. Druhý gól trefil nádherně. Vím, jak to člověka hřeje, když vstřelí dva góly za národní tým. A moc to Pavlovi přeju.