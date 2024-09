S kým na Ukrajinu, aby nenastal další propadák. Změní kouč i rozestavení?

V březnovém přípravném utkání v Norsku (2:1), což byla Haškova trenérská premiéra u národního mužstva, nastoupil tým v rozestavení se čtyřmi obránci a s pěti záložníky, jedním z nich byl i Krejčí.

Přestože Češi šťastně vyhráli, většinu zápasu se bránili a herní projev nestál za nic. Kouč už v následném duelu proti Arménii zareagoval změnou formace a základního rozestavení se třemi stopery se od té doby držel.

Změny se dotkly jen počtu středopolařů a vyloženě ofenzivních hráčů. Naposled v Gruzii bylo schéma tři stopeři, dva středopolaři, dva wingbeci, dvě krajní desítky a hrotový útočník.

Rozestavení, se kterým je poslední rok úspěšná Sparta a které později převzaly i některé další týmy v české lize, však v národním mužstvu hrubě nefungovalo. I proto se nabízí, aby ho Hašek v úterním domácím utkání Ligy národů změnil.

Musí si poradit i bez klasických krajních defenzivních hráčů. Matěj Ryneš kvůli zranění z Gruzie k dispozici není. Jeho zástupce Jaroslav Zelený se cítí spíš stoperem, než lítačem po lajně. A když tenkrát při Haškově debutu v Norsku nastoupil jako levý obránce, také to nebylo ono.

Kdo tedy na levý kraj? V současném kádru typický levý obránce či wingbek není. Jelikož Hašek za zraněného Ryneše nepovolal náhradu, zřejmě uvažuje jinak.

Byla by však škoda tam dát Provoda, jednoho z mála levonohých hráčů, který v posledních týdnech ve Slavii hraje v úžasné formě, ale v Gruzii byl utopený na pravém křídle, chcete-li pravé desítce. Jeho pozice je výš ve středu pole.

V bráně asi ke změně nedojde, byť Matěj Kovář z posledních dvou zápasů za Leverkusen a Česko inkasoval sedm branek. Postavit Aleše Zadražila či Jakuba Markoviče s žádnými nebo s minimálními zkušenostmi z mezinárodních zápasů Hašek neriskne.

Koho vybrat ze stoperů, aby defenzívu zpevnili a ještě byli schopní vyřešit přehmaty spoluhráčů před nimi? David Zima, Robin Hranáč i Ladislav Krejčí v Gruzii vyhořeli. Zbývá Martin Vitík, v jedenadvaceti nejmladší člen kádru. Ten nejspíš bude hrát jistě.

Při nouzi o krajní defenzivní hráče zůstane v sestavě i zkušený Vladimír Coufal.

Při pohledu na sobotní duel v Gruzii lze očekávat nasazení tří středopolařů. Kapitán Tomáš Souček je jasný, k němu určitě Provod. Pak možná Lukáš Červ, jenž má na kontě jediný start za reprezentaci.

Alexe Krále kouč v sobotu vystřídal už v poločase. Lukáš Kalvach dal sice jako náhradník krásný gól, ale měl by být na hřišti vedle Součka podobný typ záložníka, navíc se značnými rychlostními limity?

Roli podhrotového hráče by mohl plnit Pavel Šulc, Adam Hložek nebo Ondřej Lingr, pokud by Provod hrál na levém kraji.

Na pozice křídelních hráčů při rozestavení se čtyřmi obránci se nabízejí Vasil Kušej, Václav Černý i Šulc, případně Hložek.

Do útoku je po trestu za vyloučení na červnovém mistrovství Evropy připraven hromotluk Tomáš Chorý, kterého kouč jistě využije. Otázkou je, jestli hned od začátku. A pokud ano, zbylo by místo ještě pro Patrika Schicka, nejlepšího českého fotbalisty posledních let?