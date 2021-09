Fotbalový rébus: změnit, ale neoslabit. Šance pro Sadílka, Sáčka či Wiesnera

Národní mužstvo odehraje třetí zápas během sedmi dnů, výkop je ve středu v Plzni od 20.45. A trenéra Jaroslava Šilhavého čekají při skládání sestavy další těžkosti.

Nejen proto, že pořád řeší absence.

ANKETA: Kdo by měl proti Ukrajině nastoupit v základní sestavě? Vyberte jedenáctku fotbalistů pro přípravné utkání v Plzni

Proti Ukrajině nejde o body do kvalifikace, ale i přípravné mezistátní utkání je důležité. Výsledek jde do světa, počítá se do žebříčku reprezentací, z něhož pak Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) může vycházet při nasazování před losem kvalifikací či vrcholných turnajů.

A reprezentace také musí myslet na svou pověst, hráčům jde zase o další budoucnost. I proto čeká Šilhavého rébus, jak základní jedenáctku sestavit.

Česko vs. Ukrajina Online reportáž ve středu ve 20.45

Nelze strhat extrémně vytížené hráče, protože by po případném zranění, které by vyplynulo z únavy, mohli chybět delší dobu.

„Samozřejmě situaci vnímáme, mluvíme se zástupci klubů a snažíme se všechno zohlednit. I v našem zájmu je, abychom v akci viděli další kluky. Ke změnám v sestavě asi dojde, ale pořád hrajeme mezistátní a svým způsobem důležité utkání, takže naše sestava musí být smysluplná,“ zdůraznil asistent Jiří Chytrý.

Minulý týden v kvalifikačních zápasech s Běloruskem a v Belgii kompletní porci minut odehráli obránci Coufal, Kalas a Matějů, pak kapitán Souček a Holeš, který nastoupil jednou v záloze a jednou v obraně. Velké vytížení měli i záložníci Barák s Hložkem.

Především slávista Holeš a sparťan Hložek mají za sebou hodně náročný program i kvůli předkolům evropských pohárů, ve svých klubech patří ke klíčovým hráčům a hrají všechno.

Je jasné, že ne všechny může Šilhavý proti Ukrajině šetřit, především do obranné čtyřky by sáhl velmi nerad.

Může dát i na osobní pocity hráčů.

Každopádně se nabízí dát víc prostoru středopolařům Královi se Sadílkem, případně využít i Sáčka, který je ryzím nováčkem.

Na jedno z křídel klidně Wiesner či Zmrhal. Proč ne?

Pro zápas s Ukrajinou má kouč k dispozici jedenadvacet hráčů. Z kádru, který minulý čtvrtek hrál kvalifikaci proti Bělorusku, vypadli zranění Vaclík s Janktem.

Do brány tak půjde jeden z dvojice Nguyen - Staněk, který debutoval v neděli v Belgii, když šel do hry po čtvrthodině za Vaclíka.

Z obránců nedostali na současném srazu ani minutu krajní bek Havel a stoper Jemelka.

Ze záložníků má nulu Sáček, málo odehráno mají i Sadílek a Wiesner. Zmrhal sice dvakrát střídal, ale na pár minut.

Z útočníků hrál nejméně Tecl, nejvíc Vydra.

Jak se tedy rozhodnout?