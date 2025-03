Jedenadvacítka na soustředění nenavázala na remízu se Španěly. S Nory prohrála

Do druhého utkání Češi nastoupili s výrazně obměněnou sestavou. Trenér Jan Suchopárek v základní jedenáctce udělal hned deset změn, zůstal v ní pouze střední obránce Filip Prebsl, který tentokrát vedl český tým jako kapitán.

Vůbec poprvé v kariéře chytal za reprezentaci brankář Jiří Borek, záložník Jáchym Šíp si připsal premiérový start v jednadvacítce. Poprvé od začátku utkání nastoupili stoper Adam Ševínský, záložníci Alexandr Sojka, Petr Juliš a útočník Matyáš Vojta.

Český výběr nebyl tak aktivní jako proti Španělům. Ve 23. minutě Skogvold nejprve trefil tyč a prakticky vzápětí se po centru z levé strany prosadil hlavou a otevřel skóre. Do druhého poločasu se do branky českého týmu postavil Tadeáš Stoppen, pro kterého to byl také premiérový start v jednadvacítce.

Ačkoliv měl český tým po přestávce územní převahu, výraznou šanci si nevytvořil. V závěru naopak ještě jednou inkasoval z penalty, kterou proměnil Skogvold.