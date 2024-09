Jednadvacítku čeká klíčový duel s Dány. Odevzdáme maximum, říká Suchopárek

Čeká je jeden z klíčových zápasů kvalifikace. Pokud v úterý prohrají s Dánskem, ztratí šanci na první místo ve skupině a zkomplikují si cestu za postupem na mistrovství Evropy. „Počty jsou jednoduché, když všechno vyhrajeme, budeme nejhůř druzí. Ale hráčům to nemusíme zdůrazňovat, vědí to a odevzdají maximum,“ ujišťuje trenér českých fotbalistů do 21 let Jan Suchopárek.