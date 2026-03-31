Prohra s Dánskem, konec nadějí. Fotbalová reprezentace do 19 let bude na ME chybět

  16:30
Čeští fotbalisté do 19 let v závěrečném utkání elitní fáze kvalifikace podlehli 1:2 Dánsku a na mistrovství Evropy ve Walesu si nezahrají. Svěřenci trenéra Václava Jílka obsadili ve čtyřčlenné skupině třetí místo, bodovali pouze výhrou nad Lotyšskem.

Olomoucký trenér Václav Jílek na Tipsport Malta Cupu. | foto: Tipsport Malta Cup

Češi potřebovali vyhrát a zároveň doufat ve ztrátu Belgie proti Lotyšsku, které favorita v Kroměříži skutečně zdolalo 2:1.

Domácí výběr ale v nedalekém Prostějově neuspěl, přestože po prvním poločase vedl po gólu Lukáše Dvořáčka. Po hodině hry srovnal Oliver Höjer a obrat dokonal v 80. minutě Jacob Ambaek.

Na závěrečný turnaj se vedle pořádajícího Walesu dostanou pouze vítězové sedmi skupin elitní fáze kvalifikaci – z české skupiny postoupilo Dánsko.

Česká reprezentace si na mistrovství Evropy do 19 let zahrála naposledy v roce 2019.

Kvalifikace mistrovství Evropy do 19 let
31. 3. 2026 14:00
Dánsko Dánsko : Česko Česko 2:1 (0:1)
Góly:
61. Højer
80. Ambaek
Góly:
31. Dvořáček
Sestavy:
Breum-Harild – Gustafsen (C), Søndergaard, Schjøtt, Elkjaer – Martin (61. Emefile), Heyde, Højer (61. Johannesen) – Rasmussen (61. Møller), Ambaek (90. Gøthler), Hyseni (83. Stüker).
Sestavy:
Šilhavý – Řeháček (C), Siegl, Míček, Palivec (83. Kroupa) – Frýdl, Sochůrek (46. Moudrý) – Dvořáček (83. Belžík), Panoš (74. Hellebrand), Kolářík (61. Sosna) – Buffon.
Náhradníci:
Pedersen – Møller, Stüker, Vest, Gøthler, Emefile, Laerke, Johannesen, Bonde.
Náhradníci:
Bašta – Slončík, Moudrý, Kolísek, Kroupa, Belžík, Sosna, Hellebrand.
Žluté karty:
70. Elkjaer, 76. Johannesen
Žluté karty:

Rozhodčí: Gonçalves – Martins (POR), Čigogidze (GRU)

Témata: Olomoucký kraj
Výsledky

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Wolf prý ovlivnil také zápas s Bohemians. Karviná ho tehdy otočila po půli

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK...

Jeho jméno figuruje ve fotbalové korupční aféře v souvislosti s uplácením hned několika zápasů. Teď k nim přibyl další. Obviněný karvinský primátor Jan Wolf údajně přes Lubomíra Pučka, někdejšího...

31. března 2026  16:06

V záloze Souček s Červem i další změny. Čtenáři by proti Dánům vynechali Chorého

Trénink české fotbalové reprezentace před utkáním finále baráže o postup na...

Proti Irsku naskočil do hry o půli, tentokrát by mu dali šanci v základu. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, ať ve finále baráže proti Dánsku...

31. března 2026  14:27

Resende vždy zůstal svůj, s vedením měl ale neshody. Fanoušky loučení mrzí

Českobudějovický trenér Pedro Resende

Od prvního do posledního momentu zůstal svůj. Vždy s pozdravem podal ruku, zeptal se, jak se máte. I k hráčům byl férový, šli za ním. Získal si i fanoušky. Potkávali ho často v centru Českých...

31. března 2026  13:30

Fotbalová revoluce začíná. Otestuje se nové ofsajdové pravidlo i trenérské výzvy

Liberecký kouč Radoslav Kováč se zlobí na rozhodčího.

S odstupem času se může na 4. duben 2026 vzpomínat jako na den, kdy odstartovala fotbalová revoluce. Proč? Startuje totiž nový ročník kanadské Premier League, v níž se budou jako v první dospělé...

31. března 2026  13:01

Slezl z kola a dal gól Spartě. Kapitán řval, že jsem kapitalista, líčí první Dán v Česku

Premium
Dánský fotbalista Kasper Saaby v dresu tehdejšího prvoligového nováčka z...

Skoro mu ani nemusíte klást otázky, stačí jen poslouchat. Kasper Saaby, první dánský fotbalista v Česku, tasí jednu historku za druhou. Jak mu Bronislav Červenka, současný kouč Zlína, v...

31. března 2026

Šéf jihočeského fotbalu: Ať viníci navždy zmizí. Kauza je průřez společností

Tomáš Pintér, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu a starosta Plané...

Přesně týden se český fotbal vzpamatovává z odhalení velké korupční kauzy. Její vyšetřování a dopady budou trvat dlouho a pocítí to i v regionech, kterých se věc primárně netýká. „Z 360 tisíc členů...

31. března 2026

Uzdravený Sinjavskij chce přispět k záchraně Baníku: Nezažívám to poprvé

Obránce fotbalistů ostravského Baníku Vlasij Sinjavskij dobíhá k Tomáši...

Fotbalový obránce Vlasij Sinjavskij v zimě přestoupil do ostravského Baníku s velkým očekáváním. Na levém kraji obrany měl pořádně zvednout konkurenci. Jenže v lednu na závěr přípravy v Turecku si v...

31. března 2026  10:43

Korupční kauza ve fotbale: Jeden z obviněných podal stížnost proti vazbě

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Jeden ze tří obviněných v kauze korupce ve fotbale, které minulý týden poslal zlínský okresní soud do vazby, proti rozhodnutí podal stížnost. Zabývat se jí bude krajský soud. ČTK to v úterý řekl...

31. března 2026  9:45

Češi, pozor na rodinné stříbro. Höjlund je v ráži, ukazuje pohodu získanou v Neapoli

Dánský útočník Rasmus Höjlund slaví se spoluhráči svůj gól proti Řecku.

Pokud se o některé rodině dá mluvit jako o fotbalové, pro tuhle to platí tuplovaně. Höjlundovi. Táta Anders nakoukl do první ligy v kodaňském klubu B93. Dvojčata Oscar s Emilem se postupně prosazují...

31. března 2026  9:29

Zápas dvacetiletí. Amerika, nebo nic. Ukončí čeští fotbalisté nehezkou sérii?

Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)

Čtyřikrát se doufalo, věřilo, fandilo. Pokaždé se naděje překlopila v těžké zklamání, ze kterého se nedá jen tak oklepat. Zvlášť s vědomím, že další šance přijde až za čtyři roky. Čtyři pokusy o...

31. března 2026  7:17

Silný tým s hráči na úrovni. Máme opravdu velký respekt, říká kouč Dánů o Češích

Dánský trenér Brian Riemer na tiskové konferenci na stadionu na Letné před...

Už už se viděli na šampionátu v Americe, ale selhání v závěru kvalifikace loni v listopadu poslalo dánské fotbalisty do nevyzpytatelných oprav. „Samozřejmě, jsme trochu nervózní, cítím takové to...

30. března 2026  20:36

Není žádný plán B, C ani D. Írán bude na mistrovství světa hrát, prohlásil Infantino

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Navzdory válečnému stavu na Blízkém východě počítá prezident mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino s účastí fotbalistů Íránu na mistrovství světa. Mexické televizi N+ Univision řekl, že pro...

30. března 2026  19:49

