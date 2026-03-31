Prohra s Dánskem, konec nadějí. Fotbalová reprezentace do 19 let bude na ME chybět

Češi potřebovali vyhrát a zároveň doufat ve ztrátu Belgie proti Lotyšsku, které favorita v Kroměříži skutečně zdolalo 2:1.
Domácí výběr ale v nedalekém Prostějově neuspěl, přestože po prvním poločase vedl po gólu Lukáše Dvořáčka. Po hodině hry srovnal Oliver Höjer a obrat dokonal v 80. minutě Jacob Ambaek.
Na závěrečný turnaj se vedle pořádajícího Walesu dostanou pouze vítězové sedmi skupin elitní fáze kvalifikaci – z české skupiny postoupilo Dánsko.
Česká reprezentace si na mistrovství Evropy do 19 let zahrála naposledy v roce 2019.
61. Højer
80. Ambaek
31. Dvořáček
Breum-Harild – Gustafsen (C), Søndergaard, Schjøtt, Elkjaer – Martin (61. Emefile), Heyde, Højer (61. Johannesen) – Rasmussen (61. Møller), Ambaek (90. Gøthler), Hyseni (83. Stüker).
Šilhavý – Řeháček (C), Siegl, Míček, Palivec (83. Kroupa) – Frýdl, Sochůrek (46. Moudrý) – Dvořáček (83. Belžík), Panoš (74. Hellebrand), Kolářík (61. Sosna) – Buffon.
Pedersen – Møller, Stüker, Vest, Gøthler, Emefile, Laerke, Johannesen, Bonde.
Bašta – Slončík, Moudrý, Kolísek, Kroupa, Belžík, Sosna, Hellebrand.
70. Elkjaer, 76. Johannesen
Rozhodčí: Gonçalves – Martins (POR), Čigogidze (GRU)