Jedenadvacítka prohrála v přípravě se Srbskem, jediný český gól dal Eduardo

Čeští fotbalisté do 21 let prohráli doma v přípravném utkání se Srbskem 1:2. Hosté v Pardubicích dvakrát vedli, jediný gól „Lvíčat“ dal z penalty střídající Yannick Eduardo. Pro Čechy šlo o generálku na úterní zápas s favorizovaným Portugalskem v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2027.
Yannick Eduardo v souboji. | foto: ČTK

Čeští mladíci vinou řady absencí nastoupili oproti dosavadním zápasům v kvalifikaci o evropský šampionát ve značně pozměněné sestavě. Na Stadionu Arnošta Košťála působili svěřenci trenéra Michala Bílka v první půli aktivněji. Na Maškův střílený centr na zadní tyč ale Mikulenka nedosáhl a Trédlovu střelu po rohovém kopu zastavil gólman Kaličanin. Místo toho v 36. minutě udeřili hosté po rohu. Mijatovič předložil míč Jovanovičovi a ten zblízka nezaváhal. Vyrovnat mohl v závěru úvodního dějství Planka, jenže neuspěl.

Fotbalová jedenadvacítka se proti Srbsku a Portugalsku musí obejít bez řady opor

Do druhé půle provedl Bílek pět změn a jeden z nově příchozích hráčů Eduardo v 51. minutě srovnal z penalty poté, co Kovačevič zahrál ve vápně rukou. Obrat mohl dokonat Vojta, jeho střelu však vykopl srbský brankář. Nakonec v 79. minutě rozhodl o výhře hostů ranou na přední tyč Mijatovič.

Jednadvacítka, která prohrála druhý zápas za sebou, je po úvodních čtyřech utkáních kvalifikační skupiny s devíti body druhá o tři body za Portugalskem, které je stoprocentní. „Lvíčata“ si před měsícem připsala první porážku ve skupině, když v Bulharsku podlehla 1:2.

Přípravné utkání fotbalistů do 21 let

Pardubice

Česko - Srbsko 1:2 (0:1)
Branky: 51. Eduardo z pen. - 36. Jovanovič, 79. Mijatovič
Sestava Česka: Koutný (46. Baier) - Čoudek (81. Horák), Ševínský (46. Měkota), Král (61. Hamza) - Trédl (45. Labík), Planka (46. Pech), Jelínek (61. Ambros), Chytrý (81. Buryán) - Bužek (61. Slončík) - Mikulenka (46. Eduardo), Mašek (46. Vojta). Trenér: Bílek

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

14. listopadu 2025  20:23

Modré vlny z Curacaa. Ostrůvek z Karibiku je bod od MS, obyvatel má méně než Plzeň

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Během roku tisíce turistů v barech na kouzelných plážích popíjejí míchané nápoje z Modrého Curacaa. Když tamní fotbalová reprezentace příští úterý neprohraje na Jamajce, koktejly ze známého likéru si...

14. listopadu 2025  18:30

Provod není zcela fit, z preventivních důvodů fotbalistům v kvalifikaci nepomůže

Lukáš Provod ve skluzu s Ivanem Perišičem.

Do přípravného utkání proti San Marinu vůbec nezasáhl a nenastoupí ani v pondělním kvalifikačním duelu proti Gibraltaru. Lukáš Provod se od národního mužstva fotbalistů odpojil. S drobnými...

14. listopadu 2025  16:40

Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili

Nicolas Giacopetti se snaží dostat míč z houfu českých hráčů.

Jen během říjnové porážky na Faerských ostrovech byly výkony českých fotbalistů pohledem fanoušků ostudnější. Ve čtvrtečním mezistátním utkání San Marino 1:0 porazili a od čtenářů iDNES.cz si hráči...

14. listopadu 2025  16:28

O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce

Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou.

Viktoria Plzeň dostala od UEFA za chování fanoušků při zápase fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul celkovou pokutu 21 000 eur, v přepočtu zhruba půl milionu korun. Tiskový mluvčí Václav...

14. listopadu 2025  14:39

Mbappé nastřílel 400 gólů mezi dospělými, stihl to dřív než Messi a Ronaldo

Kylian Mbappé kličkuje mezi ukrajinskými hráči.

Kylian Mbappé dosáhl velkého milníku, když se ve čtvrtek dvakrát trefil v kvalifikačním utkání s Ukrajinou. Francouzští fotbalisté si výhrou 4:0 zajistili postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a...

14. listopadu 2025  14:20

Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Český reprezentant Patrik Hellebrand

Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v...

14. listopadu 2025  13:48

Zabít Rubialese? Kontroverzní fotbalový funkcionář inkasoval vaječnou spršku

Luis Rubiales schytal spršku vajíček, když představoval svou knihu.

Na někdejšího předsedu španělského fotbalového svazu Luise Rubialese, který musel odstoupit kvůli skandálu ohledně políbení hráčky při medailovém ceremoniálu na mistrovství světa 2023, házeli při...

14. listopadu 2025  13:39

Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim

Mdlý výkon národního týmu v přípravném utkání proti San Marinu (1:0) mnoho pozitivního nepřinesl. Fanoušci v Karviné alespoň mohli vidět v akci nové tváře. Šanci odbýt si svou premiéru v seniorské...

14. listopadu 2025  11:35

Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu

Daniel Křetínský během zápasu Sparty s Brestem v Lize mistrů.

Podruhé za sebou je hospodaření fotbalové Sparty v černých číslech, byť tentokrát jen nepatrně. Za minulou sezonu klub vykázal zisk 2,5 milionu korun, přestože se účastnil Ligy mistrů. Ekonomickou...

14. listopadu 2025  11:12

Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry

Cristiano Ronaldo se na červenou kartu, kterou viděl v zápase s Irskem, příliš...

Před zápasem se zkušená portugalská megastar usadila v tiskovém středisku v Dublinu a vyslala vzkaz irským fanouškům: „Tentokrát se pokusím být hodný kluk.“ Cristiano Ronaldo ale čtvrteční večer na...

14. listopadu 2025  10:27

Dobrý start, pak útlum. A Prostějov znovu čeká jen boj o udržení ve druhé lize

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Konečně klidná sezona? Sotva. Fotbalisty Prostějova čeká na jaře opět boj o záchranu druhé ligy, jak to bývá v posledních letech pravidlem. Byť měli Hanáci začátek sezony slušný, po něm přišel útlum....

14. listopadu 2025  10:10

