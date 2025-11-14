Jedenadvacítka prohrála v přípravě se Srbskem, jediný český gól dal Eduardo

Čeští mladíci vinou řady absencí nastoupili oproti dosavadním zápasům v kvalifikaci o evropský šampionát ve značně pozměněné sestavě. Na Stadionu Arnošta Košťála působili svěřenci trenéra Michala Bílka v první půli aktivněji. Na Maškův střílený centr na zadní tyč ale Mikulenka nedosáhl a Trédlovu střelu po rohovém kopu zastavil gólman Kaličanin. Místo toho v 36. minutě udeřili hosté po rohu. Mijatovič předložil míč Jovanovičovi a ten zblízka nezaváhal. Vyrovnat mohl v závěru úvodního dějství Planka, jenže neuspěl.
Fotbalová jedenadvacítka se proti Srbsku a Portugalsku musí obejít bez řady opor
Do druhé půle provedl Bílek pět změn a jeden z nově příchozích hráčů Eduardo v 51. minutě srovnal z penalty poté, co Kovačevič zahrál ve vápně rukou. Obrat mohl dokonat Vojta, jeho střelu však vykopl srbský brankář. Nakonec v 79. minutě rozhodl o výhře hostů ranou na přední tyč Mijatovič.
Jednadvacítka, která prohrála druhý zápas za sebou, je po úvodních čtyřech utkáních kvalifikační skupiny s devíti body druhá o tři body za Portugalskem, které je stoprocentní. „Lvíčata“ si před měsícem připsala první porážku ve skupině, když v Bulharsku podlehla 1:2.
Přípravné utkání fotbalistů do 21 let
Pardubice
Česko - Srbsko 1:2 (0:1)