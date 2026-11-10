Zatímco během předchozího srazu musel trenér Denia vyřizovat spoustu omluvenek a postupně nahradit až devět zdravotně nezpůsobilých hráčů z původní nominace, tentokrát měl pro dvě závěrečná utkání elitní úrovně Ligy národů proti Španělsku a v Chorvatsku v pondělí na srazu k dispozici všechny hráče, které do nominace zařadil.
„Sešli jsme se ve výborném stavu. Nikdo nemá žádný zdravotní problém, všichni jsou připravení, natěšení, v dobré atmosféře, v dobré náladě,“ pochvaloval si asistent Radek Bejbl.
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Je předpoklad, že do sestavy budou mít blíž ti, kteří se španělskému kouči osvědčili v zářijových a říjnových duelech proti Chorvatsku (1:2), Anglii (0:2), ve Španělsku (1:3) a v Anglii (0:3).
Zároveň je v současném čtyřiadvacetičlenném kádru deset hráčů, kteří pod Deniou ještě nenastoupili.
Brankářská trojice zůstala stejná: Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Antonín Kinský. Všichni tři jsou jedničky v renomovaných klubech (Newcastle, Eindhoven a Tottenham) i soutěžích.
Během prvního srazu se pod Deniou prostřídali všichni, jen Horníček chytal dvakrát. Pokud se postaví do brány i ve čtvrtek na Letné proti Španělsku, bude to znamenat, že pro realizační tým je českou jedničkou.
Přitom za sebou nemá zrovna povedené období, lepší formu z českých brankářů v Premier League momentálně vykazuje Kinský.
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Je možné, že Denia gólmany opět protočí a jedničku určí až v březnu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy.
V obraně má na každý post dva adepty. První volbou by mohli být Vladimír Coufal, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí a Jiří Sláma. Ti všichni pod Deniou hráli. Naopak Adam Gabriel, David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek se pod ním ještě neukázali.
Ovšem Chaloupek je po svalovém zranění, za Slavii nastoupil až v posledním týdnu postupně na devatenáct, devět a jedenatřicet minut. Vydržel by aspoň šedesát minut?
Česko v předchozích duelech hrálo v rozestavení se čtyřmi obránci, dvěma středovými hráči, jedním podhrotovým, dvěma křídelníky a hroťákem.
Na pozice středních záložníků přibyl Tomáš Souček, který v posledních letech v zápasech české reprezentace takřka vůbec neabsentoval.
Z dalších středopolařů má kouč v týmu ještě Michala Sadílka, Alexe Krále, Lukáše Červa a nováčka Davida Kozla.
Kryštof Daněk, Lukáš Provod, Lukáš Ambros a Martin Šubert se hodí na křídelní či podhrotové pozice.
Roli krajních ofenzivních hráčů mohou plnit i nováček Idris Hopi s Christophem Kabongem, kteří pod Deniou ještě nehráli.
Na hrot se počítá s Adamem Hložkem a Ryanem Naderim, přičemž nastoupit mohou i oba společně, každý z nich zvládne i pozici desítky.
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ANKETA: Kdo by měl proti Španělsku nastoupit?
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