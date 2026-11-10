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Bude mít Denia místo pro Součka? A kdo bude chytat? Jak by Češi mohli nastoupit

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  14:24
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Český tým před utkáním Ligy národů proti Anglii v Londýně. | foto: AP

Půjde do brány znovu Lukáš Horníček, čímž se potvrdí jeho pozice gólmana číslo jedna? Najde trenér Santia Denia místo pro bývalého kapitána Tomáše Součka? Dostane přednost Jiří Sláma před Davidem Juráskem? Čeští fotbalisté jdou ve čtvrtek do bitvy v Lize národů proti Španělsku. Jak by základní sestava měla vypadat?

Zatímco během předchozího srazu musel trenér Denia vyřizovat spoustu omluvenek a postupně nahradit až devět zdravotně nezpůsobilých hráčů z původní nominace, tentokrát měl pro dvě závěrečná utkání elitní úrovně Ligy národů proti Španělsku a v Chorvatsku v pondělí na srazu k dispozici všechny hráče, které do nominace zařadil.

„Sešli jsme se ve výborném stavu. Nikdo nemá žádný zdravotní problém, všichni jsou připravení, natěšení, v dobré atmosféře, v dobré náladě,“ pochvaloval si asistent Radek Bejbl.

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Je předpoklad, že do sestavy budou mít blíž ti, kteří se španělskému kouči osvědčili v zářijových a říjnových duelech proti Chorvatsku (1:2), Anglii (0:2), ve Španělsku (1:3) a v Anglii (0:3).

Zároveň je v současném čtyřiadvacetičlenném kádru deset hráčů, kteří pod Deniou ještě nenastoupili.

Brankářská trojice zůstala stejná: Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Antonín Kinský. Všichni tři jsou jedničky v renomovaných klubech (Newcastle, Eindhoven a Tottenham) i soutěžích.

Během prvního srazu se pod Deniou prostřídali všichni, jen Horníček chytal dvakrát. Pokud se postaví do brány i ve čtvrtek na Letné proti Španělsku, bude to znamenat, že pro realizační tým je českou jedničkou.

Přitom za sebou nemá zrovna povedené období, lepší formu z českých brankářů v Premier League momentálně vykazuje Kinský.

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Je možné, že Denia gólmany opět protočí a jedničku určí až v březnu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy.

V obraně má na každý post dva adepty. První volbou by mohli být Vladimír Coufal, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí a Jiří Sláma. Ti všichni pod Deniou hráli. Naopak Adam Gabriel, David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek se pod ním ještě neukázali.

Ovšem Chaloupek je po svalovém zranění, za Slavii nastoupil až v posledním týdnu postupně na devatenáct, devět a jedenatřicet minut. Vydržel by aspoň šedesát minut?

Česko v předchozích duelech hrálo v rozestavení se čtyřmi obránci, dvěma středovými hráči, jedním podhrotovým, dvěma křídelníky a hroťákem.

Na pozice středních záložníků přibyl Tomáš Souček, který v posledních letech v zápasech české reprezentace takřka vůbec neabsentoval.

Z dalších středopolařů má kouč v týmu ještě Michala Sadílka, Alexe Krále, Lukáše Červa a nováčka Davida Kozla.

Kryštof Daněk, Lukáš Provod, Lukáš Ambros a Martin Šubert se hodí na křídelní či podhrotové pozice.

Roli krajních ofenzivních hráčů mohou plnit i nováček Idris Hopi s Christophem Kabongem, kteří pod Deniou ještě nehráli.

Na hrot se počítá s Adamem Hložkem a Ryanem Naderim, přičemž nastoupit mohou i oba společně, každý z nich zvládne i pozici desítky.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 3.25
  • 3.35
  • 1.98
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.57
  • 4.06
  • 1.87
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.32
  • 3.20
  • 3.08
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 11.60
  • 7.12
  • 1.19
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 4.30
  • 4.03
  • 1.72
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