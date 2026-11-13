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Kovář: Červené nám nepomáhají, ale nic Krejdovi nevyčítám. Teď půjde o všechno

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  12:30
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Český reprezentační brankář Matěj Kovář během utkání se Španělskem.

Český reprezentační brankář Matěj Kovář během utkání se Španělskem. | foto: Arena Akcji / Sipa USA / ProfimediaProfimedia.cz

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Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
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O tom, že se ve čtvrtek večer na Letné postaví do brány, rozhodla podle trenéra Denii jeho kvalitní hra nohama. Od španělských mistrů světa i Evropy nakonec fotbalový brankář Matěj Kovář inkasoval dvakrát. „Samozřejmě převládá zklamání,“ načal šestadvacetiletý dlouhán před novináři po porážce 0:2.

Odpovídal rozvážně a zamyšleně, jak má ve zvyku. V utkání si připsal celkem tři zákroky, jednou mu pomohla i tyč. Nedosáhl akorát na prudkou penaltu Baeny a poté ho v závěru nastaveného času obloučkem překonal ještě Pubill.

„Penalta byla prostě taková, jaká byla,“ mávl rukou. „V první půli jsme obecně nebyli úplně nejlepší. Pak jsme si cosi řekli v kabině a od nějaké padesáté minuty jsme sbírali i šance, jenže je neproměnili,“ hodnotil pátou porážku v Lize národů brankář nizozemského PSV Eindhoven.

Denia: Musíme se zlepšit, hlavně já. V první půli jsme neměli jasnou myšlenku

Čím si vysvětlujete, že se ty bázlivé první poločasy opakují?
To je velmi dobrá otázka, na kterou sám zatím nemám odpověď. Je možné, že máme přehnaný respekt, možná některé detaily úplně nefungují tak, jak bychom potřebovali. Pak máte těch patnáct minut, během kterých trenér něco řekne, trochu se přizpůsobíme a možná z nás strach trochu opadne. Jsme uprostřed nějakého procesu a doufejme, že první půle do příštích zápasů ještě zlepšíme.

Po další červené kartě už bylo rozhodnuto.
Pak už to bylo těžké. Španělé byli na balonu lepší a takzvaně už si to pohlídali. Máme před sebou ještě zápas s Chorvatskem, takže musíme sebrat všechny síly a porvat se o vítězství.

Jak moc vás zatím sráží nedisciplinovanost?
Určitě nám nepomáhá, ale takový je fotbal. Tahle rozhodnutí se na hřišti dějí a je jasné, že by ta koncovka asi vypadala jinak. Ale to se stane, určitě si dá příště Krejda pozor a doufejme, že se to nebude opakovat.

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí během zápasu proti Španělsku

Je v takové situaci lepší, aby na vás útočníka pustil?
Celkově by to v té situaci lepší bylo, protože bychom aspoň dohrávali v jedenácti a měli možná větší šanci. Samozřejmě pokud by dal gól, kdo ví, jak by to dopadlo. Stalo se ale tohle a já mu to za vinu nijak nedávám. Život jde dál.

Jak jste se na Španěly připravovali s ohledem na první střetnutí v Oviedu?
Prošli jsme si hlavně zápas s Anglií a trenér nám říkal, co chce ještě doladit směrem k tomuhle zápasu, jak se chce prezentovat a tak dále. Momentálně je to spíš o nás, abychom se my postupně zlepšovali a moc se nesoustředili na soupeře. Už tam nějaké herní prvky vidět byly, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu.

Teď je před vámi ale veledůležitý souboj o udržení v elitní skupině proti Chorvatsku. V Osijeku jste před rokem a půl dostal pět gólů, vzpomínáte?
Jak už jsem zmiňoval, bude to zápas o všechno a musíme se na něj maximálně soustředit. Když vyhrajeme, budeme s někým bojovat ještě v baráži. Šance na udržení je obrovská, všichni se chtějí ukázat, všichni vědí, o co hrajeme. Takže o motivaci bude postaráno.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Vlašim vs. KladnoFotbal - - 13. 11. 2026:Vlašim vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.79
  • 4.07
  • 3.56
Dynamo Drážďany vs. Dukla PrahaFotbal - - 13. 11. 2026:Dynamo Drážďany vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.82
  • 4.05
  • 3.46
Olomouc B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 16. kolo - 13. 11. 2026:Olomouc B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
13. 11. 14:00
  • 1.55
  • 3.59
  • 4.18
Turecko vs. ČeskoFotbal - Baráž - 13. 11. 2026:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:00
  • 2.54
  • 3.02
  • 3.11
Moldavsko vs. KazachstánFotbal - Skupina 3 - 13. 11. 2026:Moldavsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 2.63
  • 2.91
  • 3.11
Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 15. kolo - 13. 11. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:30
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
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