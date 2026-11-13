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Smolař, který zavinil penaltu. Míč mi spadl na ruku, mrzí mě to, litoval Ambros

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Lukáš Ambros (vlevo) a Španěl Álex Baena v souboji o míč

Lukáš Ambros (vlevo) a Španěl Álex Baena v souboji o míč | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Idris Hopi se snaží uniknout s balonem, brání ho Španěl Marc Cucurella
Tomáš Souček (vlevo) a Roberto Fernández ze Španělska sledují míč
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Vypadalo to, že čeští fotbalisté bez problémů odvrátili další nebezpečí. Španělé pak dokonce nadvakrát vhodili aut, jenže pokaždé je černohorský sudí vrátil za čáru: Ještě ne, čekám na video. Na něm jeho kolegové spatřili, jak se míč ve vápně snesl na paži Lukáše Ambrose. „Vnímám to asi tak jako všichni. Prostě mi to spadlo na ruku. Mrzí mě to,“ kál se dvaadvacetiletý záložník po porážce 0:2.

Jeho prohřešek Čechy srazil, do té doby se srdnatě bránili španělským nájezdům a vyložené příležitosti soupeři nedovolovali. O to víc mrzelo, že ve výsledku poprvé inkasovali tak jednoduše.

„Penalta byla bohužel taková, jaká byla,“ pokrčil rameny brankář Matěj Kovář, jenž při pokusu záložníka Baeny sice vystihl stranu, ale na prudkou střelu už nedosáhl.

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Přesto se Češi pomalu zvedali, ve druhé půli je nakopl odvolaný gól a velké šance počítali Provod, Hložek i Zima. Chvílemi mistry světa či Evropy trápili i v deseti po vyloučení Krejčího.

„Všechny nás to bolí. Fotbal se sice hraje na body, ale jsem rád za to, že jsme se fotbalově zvedli, hlavně ve druhé půli,“ chválil Ambros.

Vladimír Coufal během zápasu proti Španělsku

Češi v Lize národů padli i popáté a o šanci na přežití v elitní skupině se rozhodne v neděli v Chorvatsku. Na Letné si ale dokázali, že i proti silným protivníkům šance mají.

„Začali jsme líp presovat, pohybujeme se lépe bez míče a když ho máme, dokážeme z těch situací vyjet. Tentokrát jsme byli klidnější, což nám pak pomohlo,“ líčil Ambros.

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I on je symbolem nové reprezentační éry, poprvé ho nominoval španělský kouč Santi Denia v září. Opět zaujal technickými dovednostmi, kličkami i zrychlováním hry. Ze zářijových nováčků naskočil i Martin Šubert, úplně poprvé se pak na hřiště podíval teplický objev Idris Hopi.

„Byl jsem za něj velice rád. Musím říct, že to zvládl výborně. Nebál se ukázat své dovednosti a doufám, že takhle bude pokračovat,“ ocenil záložník bruselského Anderlechtu.

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Hopi se dvakrát ukázal, když se prosmýkl do španělského vápna, nicméně v zakončení selhal. To už Češi dohrávali v deseti, stejně jako posledně ve Španělsku (1:3), kdy dostal červenou rovněž kapitán Krejčí.

„Je to škoda. Máme teď takový pech, že nás ty karty potkávají. Ale museli jsme se s tím nějak vyrovnat, bylo to samozřejmě těžší je do šancí nepouštět a uběhat je, Španělé navíc hráli dobře,“ přemítal Ambros.

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Vlašim vs. KladnoFotbal - - 13. 11. 2026:Vlašim vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
13. 11. 11:00
  • 1.77
  • 3.80
  • 3.92
Dynamo Drážďany vs. Dukla PrahaFotbal - - 13. 11. 2026:Dynamo Drážďany vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 13:00
  • 1.86
  • 3.70
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Olomouc B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 16. kolo - 13. 11. 2026:Olomouc B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
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  • 1.70
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Turecko vs. ČeskoFotbal - Baráž - 13. 11. 2026:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:00
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Moldavsko vs. KazachstánFotbal - Skupina 3 - 13. 11. 2026:Moldavsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
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Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 15. kolo - 13. 11. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:30
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