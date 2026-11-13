Jeho prohřešek Čechy srazil, do té doby se srdnatě bránili španělským nájezdům a vyložené příležitosti soupeři nedovolovali. O to víc mrzelo, že ve výsledku poprvé inkasovali tak jednoduše.
„Penalta byla bohužel taková, jaká byla,“ pokrčil rameny brankář Matěj Kovář, jenž při pokusu záložníka Baeny sice vystihl stranu, ale na prudkou střelu už nedosáhl.
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Přesto se Češi pomalu zvedali, ve druhé půli je nakopl odvolaný gól a velké šance počítali Provod, Hložek i Zima. Chvílemi mistry světa či Evropy trápili i v deseti po vyloučení Krejčího.
„Všechny nás to bolí. Fotbal se sice hraje na body, ale jsem rád za to, že jsme se fotbalově zvedli, hlavně ve druhé půli,“ chválil Ambros.
Češi v Lize národů padli i popáté a o šanci na přežití v elitní skupině se rozhodne v neděli v Chorvatsku. Na Letné si ale dokázali, že i proti silným protivníkům šance mají.
„Začali jsme líp presovat, pohybujeme se lépe bez míče a když ho máme, dokážeme z těch situací vyjet. Tentokrát jsme byli klidnější, což nám pak pomohlo,“ líčil Ambros.
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I on je symbolem nové reprezentační éry, poprvé ho nominoval španělský kouč Santi Denia v září. Opět zaujal technickými dovednostmi, kličkami i zrychlováním hry. Ze zářijových nováčků naskočil i Martin Šubert, úplně poprvé se pak na hřiště podíval teplický objev Idris Hopi.
„Byl jsem za něj velice rád. Musím říct, že to zvládl výborně. Nebál se ukázat své dovednosti a doufám, že takhle bude pokračovat,“ ocenil záložník bruselského Anderlechtu.
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Hopi se dvakrát ukázal, když se prosmýkl do španělského vápna, nicméně v zakončení selhal. To už Češi dohrávali v deseti, stejně jako posledně ve Španělsku (1:3), kdy dostal červenou rovněž kapitán Krejčí.
„Je to škoda. Máme teď takový pech, že nás ty karty potkávají. Ale museli jsme se s tím nějak vyrovnat, bylo to samozřejmě těžší je do šancí nepouštět a uběhat je, Španělé navíc hráli dobře,“ přemítal Ambros.
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