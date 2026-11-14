Přece jenom sparťan v reprezentaci. Tým doplnil Jurásek, vypadli Provod a Šubert

Španělský trenér českého celku Santi Denia musel před závěrečným letošním duelem v Osijeku udělat už tři vynucené změny během dvou dnů. V pátek, den po domácí porážce 0:2 se Španělskem, rovněž kvůli nemoci vypadl z týmu obránce Štěpán Chaloupek. Premiérovou pozvánku dodatečně dostal plzeňský Filip Prebsl.
Jurásek se do reprezentace vrací poprvé od předloňského mistrovství Evropy v Německu, v národním A-mužstvu má zatím na kontě čtyři starty a jednu branku. V aktuálním Deniově výběru je prvním sparťanem.
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Pozvánku dostal poměrně překvapivě, po srpnovém návratu do Česka na hostování z Norwiche za letenský tým skóroval v soutěžním utkání pouze v domácím poháru a v posledních dvou zápasech nenastoupil v základní sestavě.
Deniovi dnes vypadli hned dva hráči na post levého záložníka. Slávista Provod na křídelní pozici nastoupil proti Španělsku v základní sestavě, mladoboleslavský Šubert ho pak v 66. minutě nahradil. Absence na kraji zálohy zvyšují šance osmnáctiletého nováčka Indrise Hopiho. Teplický talent naskočil proti Španělům rovněž jako střídající a při premiéře zaujal nebojácným výkonem.
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Jurásek už se připojil k týmu, který kolem poledne absolvoval ještě v Praze na Strahově tradiční předzápasový trénink. Odpoledne mužstvo odletí do Osijeku, kde čeká Deniu večer tisková konference. Mužstvo na stadionu trénovat nebude.
Zápas začne v neděli ve 20.45. Český tým čeká souboj o třetí místo ve skupině A3 a o odvrácení přímého sestupu z elitní divize. K posunu před Chorvatsko potřebuje v Osijeku zvítězit. Soupeř má na kontě tři body za zářijové úvodní vítězství 2:1 v Praze, Deniovi svěřenci dosavadních pět zápasů prohráli.