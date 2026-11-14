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Přece jenom sparťan v reprezentaci. Tým doplnil Jurásek, vypadli Provod a Šubert

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  12:29aktualizováno  12:58
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Sparťanský křídelník Matěj Jurásek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Českou fotbalovou reprezentaci před nedělním zápasem Ligy národů v Chorvatsku opustili kvůli nemoci záložníci Lukáš Provod a Martin Šubert. Tým místo nich doplnil křídelník Matěj Jurásek. Třiadvacetiletý hráč pražské Sparty se do národního mužstva vrátil po více než dvou letech.

Španělský trenér českého celku Santi Denia musel před závěrečným letošním duelem v Osijeku udělat už tři vynucené změny během dvou dnů. V pátek, den po domácí porážce 0:2 se Španělskem, rovněž kvůli nemoci vypadl z týmu obránce Štěpán Chaloupek. Premiérovou pozvánku dodatečně dostal plzeňský Filip Prebsl.

Jurásek se do reprezentace vrací poprvé od předloňského mistrovství Evropy v Německu, v národním A-mužstvu má zatím na kontě čtyři starty a jednu branku. V aktuálním Deniově výběru je prvním sparťanem.

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Pozvánku dostal poměrně překvapivě, po srpnovém návratu do Česka na hostování z Norwiche za letenský tým skóroval v soutěžním utkání pouze v domácím poháru a v posledních dvou zápasech nenastoupil v základní sestavě.

Deniovi dnes vypadli hned dva hráči na post levého záložníka. Slávista Provod na křídelní pozici nastoupil proti Španělsku v základní sestavě, mladoboleslavský Šubert ho pak v 66. minutě nahradil. Absence na kraji zálohy zvyšují šance osmnáctiletého nováčka Indrise Hopiho. Teplický talent naskočil proti Španělům rovněž jako střídající a při premiéře zaujal nebojácným výkonem.

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Jurásek už se připojil k týmu, který kolem poledne absolvoval ještě v Praze na Strahově tradiční předzápasový trénink. Odpoledne mužstvo odletí do Osijeku, kde čeká Deniu večer tisková konference. Mužstvo na stadionu trénovat nebude.

Zápas začne v neděli ve 20.45. Český tým čeká souboj o třetí místo ve skupině A3 a o odvrácení přímého sestupu z elitní divize. K posunu před Chorvatsko potřebuje v Osijeku zvítězit. Soupeř má na kontě tři body za zářijové úvodní vítězství 2:1 v Praze, Deniovi svěřenci dosavadních pět zápasů prohráli.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. ChorvatskoFotbal - - 14. 11. 2026:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 18.00
  • 1.06
  • 14.00
Dukla B vs. PovltavskáFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Dukla B vs. Povltavská //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Kroměříž vs. TřinecFotbal - 14. kolo - 14. 11. 2026:Kroměříž vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
14. 11. 14:00
  • 1.90
  • 3.59
  • 3.58
Frýdek-Místek vs. VítkoviceFotbal - 16. kolo - 14. 11. 2026:Frýdek-Místek vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
14. 11. 14:00
  • 1.55
  • 3.78
  • 3.96
Uh. Brod vs. Artis Brno BFotbal - 16. kolo - 14. 11. 2026:Uh. Brod vs. Artis Brno B //www.idnes.cz/sport
14. 11. 14:00
  • 3.85
  • 3.60
  • 1.60
Vrchovina vs. HodonínFotbal - 16. kolo - 14. 11. 2026:Vrchovina vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
14. 11. 14:00
  • 2.87
  • 3.57
  • 1.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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