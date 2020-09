Bez Schicka a Součka. Klíčoví hráči reprezentace jsou v karanténě

„Na základě rozhodnutí příslušné hygienické stanice byli preventivně umístěni do karantény dva hráči, kteří mají negativní testy, ale přišli do blízkého kontaktu s nakaženou osobou. Konkrétně jde o Tomáše Součka a Patrika Schicka, kteří s námi na Slovensko neodcestují,“ prohlásil Michal Jurman, tiskový mluvčí fotbalové asociace.

Fotbalová reprezentace prochází během úvodního srazu nové sezony i dalšími problémy. A trenér Jaroslav Šilhavý momentálně netuší, které hráče bude mít na pátek od 20.45 k dispozici.

Na Slovensko nejede ani brankář Ondřej Kolář, který je v reprezentační hierarchii až třetím brankářem a do hry by nezasáhl.

„Vyhověli jsme žádosti Slavie,“ upřesnil Jurman. Na Slovensko necestuje ani Lukáš Masopust, důvod je zatím neupřesněný.

Pokud páteční vyšetření na Slovensku odhalí byť jen jeden pozitivní nález, národní tým opustí všichni slávisté, oznámil klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Dohoda s vedenim FA CR: v patek dalsi mimoradne testy (3 den od kontaktu). Jestlize by byl dalsi nakazeny, slaviste se vraci do klubu. Do patku v repre dalsi vnitrni hygienicka opatreni vcetne zmeny presunu. Ondra Kolar na zadost klubu uvolnen. Doma zustane i Lukas Masopust.