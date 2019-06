Stoprocentní příprava, fotbalová jedenadvacítka zdolala i Slovensko

Fotbal

Zvětšit fotografii Ondřej Šašinka - ilustrační foto. | foto: FAČR/Štěpán Černý

dnes 17:24

Generálka před zářijovým vstupem do evropské kvalifikace. českým fotbalistům do 21 let vyšla. Na soustředění v Rakousku vyhráli i druhý přípravný zápas, po vítězství 1:0 nad Rusy porazili góly Jana Matouška a Ondřeje Šašinky 2:1 Slovensko.

Jako první zahrozili Slováci, v 19. minutě brankář Jedlička vyrazil jejich prudký přímý kop. O devět minut později zahrozil teplický záložník Žitný, jehož hlavičku zastavil gólman Vantruba. V 37. minutě si poradil i s Šašinkovou střelou. Za dvě minuty šli Češi do vedení. Matoušek šel sám na Vantrubu, obehrál ho a zakončil do prázdné branky. Sedm minut po přestávce přidali svěřenci trenéra Karla Krejčího druhý gól. Matoušek přihrál před branku Šašinkovi, který ve skluzu mezi dvěma slovenskými hráči dorazil míč do sítě. V 75. minutě zdramatizoval zápas Kvocera. Další šance si už ale Slováci nevytvořili.