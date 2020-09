Čtenáři vybrali: do brány Nguyen, stopeři z Olomouce, v ofenzivě Potočný i Tecl

Češi nastoupí v druhém utkání Ligy národů ve zbrusu novém složení. Původní reprezentaci, která v pátek vyhrála 3:1 v Bratislavě nad Slovenskem, totiž kvůli dvěma nakaženým koronavirem v realizačním týmu rozpustila pražská hygiena.



A fotbalová asociace musela sehnat kompletně nový tým včetně trenéra, jímž bude večer v Olomouci David Holoubek, jinak kouč národního týmu do osmnácti let.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Skotsku Nguyen - Holeš, Hubník, Jemelka, Zelený - Karafiát - Malínský, Budínský, Pešek, Potočný - Tecl.

„V tuhle chvíli máme k dispozici nejlepší možné mužstvo, které jsme mohli v danou chvíli svolat,“ věří Holoubek.



Česko - Skotsko Online od 20.45 hodin.

Od čtenářů dostali nejvíc hlasů Stanislav Tecl a Roman Hubník, kteří jako jediní z výběru mají s reprezentací zkušenosti. Následovali Tomáš Malínský a brankář Filip Nguyen. Těsně pod čarou naopak skončil sparťanský mládenec Adam Karabec, jenž se může v sedmnácti letech stát nejmladším reprezentantem v historii.

Do obrany by podle výsledků ankety iDNES.cz měli jít Holeš, olomoučtí Hubník s Jemelkou a Zelený. Před nimi by měl hrát na pozici defenzivního štítu Karafiát, který tam kdysi nastupoval také v Liberci.



Na krajích zálohy by čtenáři rádi viděli rychlé Malínského s Potočným, uprostřed Budínského a Peška. Na hrotu útoku Tecla.