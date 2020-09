Statečná srdce. Olomouc zažije reprezentaci, jak už ji nikdy neuvidíte

Zapomeňte, co bylo. Svět se zbláznil. Aspoň ten fotbalový. Až v pondělí večer nastoupí reprezentace proti Skotsku, půjde do české branky Nguyen z Liberce. Obranu bude řídit vysloužilý stoper Hubník, v záložní linii se vystřídají pánové Malínský, Budínský, Breite nebo Potočný. Do útoku je připravený slávista Tecl. Pro většinu z hráčů, kteří dobrovolně zachraňují apokalyptickou situaci, to bude první start se lvíčkem na prsou. A zároveň poslední.