Tým fotbalistů na Skotsko: trenér Holoubek, kapitán Hubník, Karabec či slávisté

Česko hraje se Skotskem Ligu národů v pondělí od 20.45 v Olomouci.

Původní reprezentace byla po pátečním utkání na Slovensku dočasně rozpuštěna kvůli obavám ze šíření koronaviru. Proto se tvoří nový tým, rovněž je dočasný.

„Děkuju všem trenérům, kteří hráče pustili,“ podotkl Holoubek, jinak kouč reprezentační osmnáctky.

„Hráči jsou odhodlaní se maximálně o výsledek poprat. Skotsko je sice favorit, ale my jim v žádném případě nedáme nic zadarmo,“ prohlásil Holoubek.

„Vůbec by mě nenapadlo, že si ještě zahraju za národní mužstvo. Když mi to řekli, hned jsem řekl, že jdu do toho,“ řekl šestatřicetiletý Hubník na nedělní tiskové konferenci.

S národním týmem se přitom rozloučil po Euru 2016.

„Neváhal jsem ani minutu. V dnešní době není nic nemožné. Mám sice věk, ale rád jsem to přijal. Zvládneme to, uděláme hezký výsledek,“ slíbil Hubník.