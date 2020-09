Dvacet centimetrů k bezchybné pohádce. Kluci už mi to počítají, říká Růsek

„Samozřejmě tomu nahrála spousta okolností, náhod a štěstí. Jsem za to ale rád a myslím, že z toho má radost i celé Brno,“ usmívá se 21letý reprezentant.

Jak rychlá byla vaše nominace?

Dozvěděl jsem se to v sobotu odpoledne. Bylo to hodně rychlé. Volali mi z nového realizačního týmu, vysvětlili mi situaci a já hned nasedl do auta a jel na Srbskou pro svoje věci.

Musel jste se vůbec rozhodovat?

Žádné rozmýšlení to pro mě nebylo a neváhal jsem. Využil jsem šance pomoci a zároveň reprezentovat.

Do Olomouce jste dorazil hned v sobotu?

Jel jsem do Olomouce rovnou v sobotu večer, podstoupil jsem testy na koronavirus a do druhého dne do jedné odpoledne jsme byli na pokojích. Ani jsme tak nevěděli, kdo je ve výběru s námi. Mohli jsme se to dozvědět akorát ze sociálních sítí.

Jsou pro vás už testy na koronavirus samozřejmostí?

Testováni jsme v lize každý týden, je to pro nás už taková rutina. Samozřejmě je to stále nepříjemné. Pozitivních nálezů je čím dál víc, ani nemusíte mít příznaky, a jste pozitivní.

Ve Zbrojovce jste měli dovolenou. Od čeho vás tedy reprezentace odtrhla?

Měli jsme víkend volna, byl jsem tedy u rodičů. Spíše jsem tam ale nebyl. Strávil jsem u nich asi dvě hodiny a hned jsem musel zase pryč. Jsou to ale příjemné starosti.

Původně jste byl náhradníkem reprezentace do jedenadvaceti let, povolala vás ale ta seniorská. Kdyby vám dal někdo vybrat, co byste si raději zvolil?

Těžká otázka. Jednadvacítka má teď asi důležitější zápasy. Bylo by to pro mě asi přednější, jelikož tam jde o hodně.

Už jste reprezentoval v mládeži, ale splněný sen je asi až místo v dospělém národním týmu, že?

Určitě. Asi to není úplně ono, jako by to bylo za normální situace, ale prostě se to počítá. Určitě by mě to ale více těšilo za normálních okolností.

Věděl jste, že budete hrát?

To jsem určitě nevěděl. Odvíjelo se to asi od výsledku. Potřebovali jsme dát gól, a tak mě trenér postavil ke Standovi Teclovi.

Jaký jste měl pocit z prázdných tribun?

Není to ono, atmosféra tomu určitě chyběla. S diváky by to bylo úplně perfektní, protože jsme na hřišti nechali všechno, výkon byl dobrý a minimálně bod jsme měli mít.

Prohráli jste jen 1:2. Sám jste byl nejblíž k vyrovnání, ale v závěru jste hlavou po rohu trefil tyč. Co vám chybělo?

Zamířit dvacet centimetrů doleva a spadlo by to tam. Je to škoda, hrozně mě to potom mrzelo.

Výskok to byl ale ukázkový. I proto vás trenér David Holoubek poslal na hřiště?

Určitě ano. Ke konci zápasu jsme měli tlak, hodně centrů šlo do vápna a moje výška tam mohla být platná. Asi se to i podařilo, ale bohužel tomu chyběl gól.

Bylo těžké vytvořit nějaký herní styl? Viděli jste se jen pár hodin.

Chtěli jsme to založit na jednoduchosti. Řekli jsme si jen pár taktických pokynů, jak soupeř sehrává standardní situace, ale jinak moc prostoru na sehrání nebylo. I trenér spoléhal na automatismy, které kluci mají sehrané z klubů. Ale třeba na standardky jsme měli signálů dost. Hodně času na tréninku jsme věnovali právě jim a nacvičit se den před zápasem dají.

Kde skončí váš dres?

Asi u rodičů. Schoval jsem si ho.

Skotský útočník Ryan Christie padá po souboji s Antonínem Růskem, jedním z mnoha českých debutantů v národním dresu.

Nebylo vaše číslo deset v tomto výběru v ohrožení? Musel jste ho hájit?

Nemusel. Vůbec jsme nevěděli, jaké číslo budeme mít, a ani jsme si ho nemohli vybrat. Byl jsem příjemně překvapený, když jsem pak přišel do šatny a měl jsem tam svoji desítku. Potěšilo mě to.

Kolik vás bude start v národním týmu stát do týmové pokladny Zbrojovky?

Kluci už mi to počítají. Nemají na to ale reálně vypsaný sazebník, takže nevím, co si na mě vymyslí. (směje se)

Jste prvním brněnským reprezentantem od Marka Střeštíka v roce 2008. Je to zadostiučinění i pro Brno?

Asi jo. Samozřejmě tomu nahrála spousta okolností, náhod a štěstí. Jsem za to ale rád a myslím si, že z toho má radost i celé Brno.

Jak se přeladíte zpět do ligového režimu?

Hodně rychle. Už dnes (v úterý) jsem byl zpátky na tréninku, takže se vracím zpátky do přípravy a začnu se soustředit na Zlín. Potřebujeme odvézt nějaké body, a nejlépe tři. To je pro nás teď nejdůležitější, abychom konečně naplno bodovali.

Když se zeptám s nadsázkou, bude pro vás Zlín po reprezentaci Skotska dostatečným soupeřem?

Určitě to bude dobrý soupeř. Myslím si, že nejsem takový, aby mi reprezentace stoupla do hlavy. Jdu zápas od zápasu a je potřeba se koncentrovat na ten následující.

Se Zlínem jste hráli v přípravě. Dá se z toho něco vyčíst?

Přípravy jsou ošemetné. Nechci říct, že by se na to vykašlali, ale nedávali tomu maximální důraz jako v lize. Bude to jiný zápas.