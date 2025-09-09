Jeden z nejhorších výkonů pod Haškem, shodli se čtenáři. Chválili gólmany i Berana

Horší průměrné hodnocení měli Češi jen při debaklech v Gruzii (1:4, známka 4,08) a v Chorvatsku (1,5, známka 3,87).
„Omlouváme se divákům, kteří nás sice povzbuzovali, ale moc ke koukání to nebylo,“ říkal Hašek v neděli večer poté, co si národní tým v Hradci Králové vyslechl hlasitý pískot.
ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili
A shovívaví při hodnocení nebyli ani čtenáři.
Nepovedený výkon ilustruje fakt, že dvě nejlepší známky v anketě obdrželi oba gólmani – Matěj Kovář (2,69), jenž odchytal první půli, a Vítězslav Jaroš (2,81), který nastoupil do té druhé a měl o poznání více práce, než jeho brankářský kolega. V samotném závěru pak inkasoval z přímého kopu.
Pod čistou trojku se vlezl ještě nováček Michal Beran (2,98), který patřil k nejlepším hráčům v poli a při svém debutu předvedl sympatický výkon, jenž mu možná zajistí minuty i v nadcházejících zápasech.
„Odpracoval výborný zápas, byť měl ke konci problém s kondicí. Právě on je jedním z hráčů, který nás příjemně překvapil,“ hledal Hašek pozitiva.
Zbytek hráčů upadl do podprůměru a svezl se s nevýrazným výkonem celého týmu. Za Beranem se umístil až Václav Jemelka se známkou 3,38, což je školní terminologií skoro čtyřka.
Vůbec nejhorší hodnocení pak obdržel sparťanský útočník Jan Kuchta (4,04), který naskočil do druhé půle.
A příliš se nedařilo ani krajním obráncům – David Jurásek (4,00) a další z nováčků Martin Cedidla (3,93) uzavřeli nejhorší trojici ankety.
Příští zápasy odehrají Češi v říjnu. V kvalifikaci o světový šampionát vyzvou nejprve Chorvatsko a pak Faerské Ostrovy.