Ať chytá Markovič! Čtenáři chtějí proti San Marinu vidět i Hellebranda se Sejkem

Přípravného zápasu s fotbalovým trpaslíkem ze San Marina by využili, aby hned několika hráčům dopřáli debut v národním týmu. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí dočasnému kouči českých fotbalistů Jaroslavu Köstlovi, ať do brány nasadí Jakuba Markoviče a v poli dá šanci třeba Patriku Hellebrandovi či Václavu Sejkovi.
Patrik Hellebrand (vlevo) a Václav Sejk na tréninku české reprezentace.

Patrik Hellebrand (vlevo) a Václav Sejk na tréninku české reprezentace. | foto: ČTK

Brankář Jakub Markovič na tréninku české reprezentace.
Václav Sejk na tréninku české reprezentace.
Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...
Manažer české reprezentace Pavel Nedvěd byl na otevřeném tréninku v Karviné v...
Češi proti San Marinu vyběhnou od 18 hodin v Karviné.

Česko – San Marino ONLINE

Utkání sledujeme od 18 hodin minutu po minutě

Nejedná se sice o kvalifikační zápas, jeho výsledek se však počítá do žebříčku FIFA, jenž je rozhodující pro nasazení v březnové baráži.

Ať už nicméně Češi nastoupí v jakémkoli složení, budou jednoznačnými favority.

„Vzhledem k nominaci si zahrají i nějací nováčci. A to může nastat jak se San Marinem, tak i v pondělí, protože jsou součásti národního týmu pro tento sraz. Šanci určitě mají. Ve čtvrtek nastoupí sestava, která bude mít opěrné body, jimiž se budeme chtít prezentovat i v pondělí,“ naznačil Köstl i s ohledem na pondělní zápas s Gibraltarem.

Do brány by čtenáři nasadili dodatečně nominovaného slávistu Jakuba Markoviče (426 hlasů), jenž už v národním týmu jednou byl, ale na debut čeká.

Úplnými nováčky jsou naopak záložník Hellebrand (483) a někdejší kapitán jedenadvacítky Sejk (518). Druhý jmenovaný by mohl hrát po boku Patrika Schicka (669 hlasů) či místo něj, pokud by chtěl Köstl oporu pošetřit.

„O prvním startu ještě nepřemýšlím, to je daleko. Hlavní byla nominace a já jsem rád, že tu můžu vůbec být. Když přijdou minuty, bude to jen lepší,“ usmíval se Sejk na pondělní tiskové konferenci.

Sestava čtenářů na zápas proti San Marinu

Podle počtu hlasů, formace 4-2-3-1 případně 4-4-2

Markovič – Coufal, Vitík, Hranáč, Zelený (Chaloupek) – Červ, Hellebrand – Karabec, Sejk, Provod, Schick.

Schick se sice potýkal s virózou, ale ve středu už normálně trénoval s týmem. „Všechna vyšetření prokázala, že už je v pořádku,“ přiblížil Köstl.

V záloze pak čtenáři chtějí vidět ještě Adama Karabce (677) s Lukášem Provodem (648) a také Lukáše Červa (480). Na lavičce by naopak nechali kapitána Tomáše Součka (302) či Michala Berana (357) s Michalem Sadílkem (130). Příliš hlasů neposbírali ani další nováčci Kryštof Daněk (125) a Tomáš Ladra (200).

Čtenáři by naopak příliš neexperimentovali v obraně.

Nejvíc hlasů získali stopeři Robin Hranáč (693) s Martinem Vitíkem (554) a pravý bek Coufal (640). Čtvrtý skončil další nováček Štěpán Chaloupek (433). Pokud však Köstl zvolí rozestaven se čtyřmi obránci, lze očekávat spíš nasazení Jaroslava Zeleného (359 hlasů).

Připíšou si Češi povinnou výhru?

Ať chytá Markovič! Čtenáři chtějí proti San Marinu vidět i Hellebranda se Sejkem

