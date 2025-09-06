Jak bratranec chytal bratrance. Červ hrál a slavil s Douděrou: Ani nevím, kdo řval víc

„Věřil jsem si, že to trefím,“ svítily mu oči, když se svou typickou energií v hlase hodnotil kvalifikační vítězství 2:0.
Spolehlivý motor. Hráč, který možná na první pohled ve hře neuchvátí, ale pro tým by se rozdal.
|
Premiéra podle Nedvěda. Nervy, hlava v dlaních, rituál na trávě a vítězné odfrknutí
„Nepostavil jsem ho do základní sestavy jednou z posledních deseti zápasů - a my ten zápas prohráli,“ krčil rameny Ivan Hašek. „Asi takhle bych vám odpověděl na otázku, jak je pro nás důležitý.“
Nenápadná síla uprostřed hřiště.
Byl to právě Hašek, kdo plzeňského čerta, pardon Červa, loni před Eurem pozval do národního týmu jako první. Na velkém turnaji ho nechal, ať se rozkouká, a ukázal na něj až v těžké chvíli po výprasku v Gruzii (1:4), kdy ho vyslal rovnou do základní sestavy po boku kapitána Součka.
Fungovalo to a nebyl důvod ke změnám.
Osmkrát v řadě Souček s Červem nastoupili vedle sebe. Až minule v Chorvatsku, kde reprezentace dostala přes pusu 1:5, udělal trenér výjimku.
„Vím, že to byla chyba,“ kroutil hlavou Hašek při té vzpomínce ještě v pátek večer v Černé Hoře.
V čem je pro současný národní tým nepostradatelný?
„Červus má neskutečnou energii, dostává nás do emocí,“ pravil Hašek a poodhalil plán zápasu: „Tentokrát měl hrát na černohorského kapitána Jovetiče osobní obranu, ale protože ho domácí vysunuli směrem nahoru, vlastně až do útoku, museli jsme se přizpůsobit. A přizpůsobili jsme se dobře.“
|
Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý
52 doteků s balonem, 83% úspěšnost přihrávek, dvě střely. Jedna do desáté řady, jedna náramná, gólová.
„Měl jsem v hledišti i mamku s taťkou, takže nádhera,“ rozplýval se po utkání. Přímo na hřišti byl navíc i David Douděra, Červův bratranec a na trávníku první gratulant. Chytil ho a nepustil.
„V kabině jsme se tomu společně smáli. Ani nevím, kdo z nás řval víc. Z očí do očí jsme na sebe koukali a křičeli. Nádherný pocit,“ dojímal se Červ.
S Douděrou na klubové úrovni nikdy nehrál a dosud se přímo na hřišti míjeli dokonce i v reprezentaci. Jeden nebo druhý vždycky seděl na lavici. Vyšlo jim to až na desátý pokus.
„Tohle jsme si představovali možná už jako děti, když jsme jezdili na společné dovolené,“ říkal Douděra, když se loni poprvé objevili v jedné nominaci. „Vždycky jsme se chtěli potkat v jednom klubu, což se nikdy nepovedlo. Ale tohle je sen,“ přidal Červ.
Když proti sobě hrají v lize, výrazně úspěšnější je o tři roky starší Douděra, který má šest výher a jedinou porážku. Dvakrát jejich vzájemné zápasy skončily remízou.
Jsou stejné povahy.
Na hřišti občas blázní. Jindy přehání. Tím, jak výkon prokládají emocemi, často dráždí soupeře i jejich fanoušky. Vlastní tým ovšem dovedou strhnout, ať už v klubu nebo v reprezentaci.
|
Pamatuješ, jak jsem ti dal pěstí? Když řádí dvojtornádo Douděra a Červ
Douděra dostal v Černé Hoře šanci hlavně kvůli absenci Coufala, jenž chyběl pro žluté karty. Hned na startu druhého poločasu ale musel střídat. „Píchlo ho v zaďáku, nechtěl nic riskovat,“ odhalil novinářům Červ, který utkání nedohrál pro změnu kvůli křečím.
„Křečáky mě kously po dlouhé době,“ pátral v paměti. „Možná to bylo tím, že jsme nechali zápas dovést do stavu, kdy se hrálo nahoru a dolů. Kdybychom víc podrželi míč a lépe utkání kontrolovali, asi bych je nedostal,“ myslí si.
Hlavní je teď ale české vítězství.
V boji o mistrovství světa národní tým nadále vévodí kvalifikační skupině s tříbodovým náskokem před Chorvatskem.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2.
|Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3.
|Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4.
|Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5.
|Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0
Přímo na šampionát projdou jen vítězové, týmy na druhých příčkách čeká baráž. Tu mají Češi téměř jistou i díky loňskému úspěchu v Lize národů. Lepší výchozí pozici však budou mít ti, kdo do baráže půjdou právě z druhého místa ve skupině.