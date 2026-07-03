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Klinsmann k reprezentaci, pokus číslo dva? Pro Nedvěda je prý hlavní variantou

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  11:11
Jurgen Klinsmann

Jurgen Klinsmann | foto: Reuters

Dva někdejší slavní útočníci, teď trenéři. Jürgen Klisnmann (vlevo), kouč...
Jürgen Klinsmann
Německý trenér Jürgen Klinsmann ještě coby trenér berlínské Herthy. Na lavičce...
Jonathan Klinsmann, brankář Herthy Berlín
8 fotografií
Jeho jméno už se v souvislosti s českou fotbalovou reprezentací objevilo. Na podzim ale nakonec zkušený trenér Jürgen Klinsmann nepřišel a na lavičku poté usedl Miroslav Koubek. Po vypadnutí na mistrovství světa se ale hledá jeho nástupce a podle zdrojů iDNES.cz je variantou číslo jedna právě Klinsmann.

Generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd je s ním podle informací iDNES.cz aktuálně v kontaktu a probíhají jednání.

Byl by to nečekaný vývoj událostí.

Koubek skončil po neuspokojivých výsledcích na mistrovství světa a předseda asociace David Trunda sice říkal, že by se na lavičce nebránil cizinci, současně však hovořil o tom, že chce primárně profíka, ne nutně velké jméno.

„Prošli jsme si nějakým vývojem a teď budeme postupovat trochu jinak,“ řekl v pořadu Rozstřel.

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Nakonec se ale minimálně v úvahách nejspíš vedení reprezentace vrátilo ke Klinsmannovi, o němž se hovořilo už po říjnovém odvolání Ivana Haška.

„Je pravda, že jsme zahraniční cestu zvažovali jako prioritní,“ komentoval Trunda po jmenování Koubka. „Měli jsme několik schůzek, já byl u jednání s jedním zahraničním trenérem a nebyl to pan Bilič. Po schůzce jsme měli spoustu otazníků. Jednak by to byla finančně náročná cesta a taky jsem si nebyl stoprocentně jistý, jestli by hořeli pro Česko.“

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Kdo ví, zda tehdy mluvil právě o Klinsmannovi.

Brzy dvaašedesátiletý bývalý útočník, jenž dokonce vedl národní tým jako kapitán, si jako kouč udělal jméno zejména na lavičce německé reprezentace, kterou převzal v roce 2004 a o dva roky později ji dovedl k bronzu na mistrovství světa. Bylo to jeho první trenérské angažmá.

Ta další už však tolik úspěšná nebyla.

Vedl Bayern Mnichov, Toronto a Spojené státy americké, s nimiž sice postoupil na MS 2014, ale o dva roky později skončil po nevydařeném vstupu do kvalifikace o další světový šampionát. Pak už jen krátce trénoval Herthu a naposledy do února 2024 Jižní Koreu.

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Byl by tak v podobné situaci jako Hašek, který k národnímu týmu v lednu 2024 přicházel po zhruba dvouleté pauze, ani předtím navíc netrénoval na nejvyšší úrovni.

Kromě otázky, zda by Klinsmann reprezentaci pomohl fotbalově, by se musela řešit také finanční stránka.

„Mám rád ekonomickou bezpečnost. Plat musí být takový, aby z hlediska hospodaření dával smysl a zároveň abychom získali trenéra, který bude pro tým dýchat,“ zdůrazňoval Trunda.

Bude jím Klinsmann?

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