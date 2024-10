Kudy kráčí český fotbal? Jen dohání, dál ho zdobí zavilost a taktická preciznost

Co kdyby pustil střelu, která se na první pohled chytat ani nedala?

Co kdyby český fotbal neměl dobré gólmany?

Co kdyby Češi své technické nedostatky opět nevymazali silou vůle?

Fotbalové jedenadvacítce šlo v úterý navečer o kejhák. Pokud by zápas s dlouhodobě marnou Litvou nevyhrála, mohla si pokazit vlastní zmrtvýchvstání a tuzemský fotbal by schytal těžkou ťafku. Jen si představte, že by se „lvíčata“ nedostala ani do baráže o Euro 2025.

„Jsem z celé kvalifikace vyšťavený,“ pronesl trenér Jan Suchopárek, vyloženě zmuchlaný z nasbíraných nervů.

Jan Suchopárek, trenér fotbalistů do 21 let, při úvodním utkání Eura 2023 s Anglií.

Věděl, že to se současnou generací mladíků bude vošajstlich, jak se tak hezky říká tomu, když je něco takzvaně o hubu. Ale že až takhle moc? Chlapci, kteří by už se teď měli tlačit na pozice v dospělé reprezentaci, sotva prolezli na druhé místo ve skupině. Zachránili se na poslední chvíli a teď se budou modlit, aby do osudových barážových zápasů narazili na přijatelného soupeře typu Finska nebo Gruzie.

Ale čekali jste snad něco jiného, vážení?

„Vzhledem k tomu, že se výchova mladých fotbalistů začala měnit někdy před patnácti lety, dají se problémy pochopit. Když to povím s nadhledem, tak máme správný směr, ale cesta je kamenitá a hrbolatá. Jsme schopni to dělat lépe. Musíme to dělat lépe,“ nabádá prezident Unie českých trenérů Verner Lička.

Jindy by jezdil po zápasech, přednášel a rozdával rady trenérským učňům, ale zrovna má pár dní po operaci kolena, tak leží s endoprotézou ve špitále, maximálně pajdá o holích a všechno důležité sleduje v televizi. Co vidí? Že se reprezentační fotbal snaží, ale klopýtá. Pořád je to upocené. Navzdory dílčím úspěchům, výhrám a postupům se národní týmy drží v evropském průměru.

Ano, aktuálně si můžeme říct, že:

– áčko po solidním podzimním probuzení vede skupinu Ligy národů,

– jedenadvacítka šťastně proklouzla do baráže o Euro,

– devatenáctka prošla z prvního místa do elitní fáze kvalifikace o Euro a sedmnáctka to samé.

Všechno to jsou zajímavé zprávy, ale zároveň taky víceméně povinné. Netřeba se plácat po ramenou.

„Protože přechod z teorie do praxe zdaleka nemáme vychytaný. Něco jiného se děje v klubech, něco jiného v národních týmech. Kluby to pochopily dřív. Nazval bych to jako nesoulad v principech. A rozhodně bych nehledal viníka, na což jsme my Češi mistři,“ poví Lička smířlivě. Tak kde je tedy problém?

Laicky řečeno: třeba v tom, že už v žácích a dorostu hrají kluby vyloženě na výsledek. Trenéři opakované chyby neodpouštějí nebo rovnou trestají, proto je pro mladé fotbalisty užitečnější nezkazit než se pokusit o riskantní myšlenku. Navrch mají přednost atletické typy, nikoli kličkaři, čili svým způsobem lehce hazardéři, kteří však zpočátku potřebují nespočet pokusů, aby techniku dopilovali. Trpělivosti se jim ovšem nedostává.

„Máme spoustu kvalitních hráčů, ale je jim dvaadvacet. To už prostě nejsou mladí kluci. Podívejte se na trh, už mají být daleko jinde,“ zamyslel se trenér Suchopárek nad svými lvíčaty.

Málokteré z nich by mohlo okamžitě pomoci áčku, kdyby byla nouze. Snad slávista Matěj Jurásek, jenž si v červnu vyzkoušel, jak chutná dospělé Euro. Protože ve Slavii nemá místo a hraje zřídka, znovu se v reprezentaci propadl o kategorii níž.

Do podobného šuplíku zaplul exsparťan Karabec. Originální, mazaný a stále nedopečený. Zajímavý je taky kapitán Sejk, odhodlaný útočník, ale taky už ročník 2002.

Jen pro srovnání: do posledního soutěžního utkání Německa, když přemohlo 1:0 Nizozemsko, byli v základní sestavě Pavlovic (2004), Wirtz (2003), Stiller (2001) a Leweling (2001).

Verner Lička vede trénink fotbalistů bez angažmá.

Hrdí lvi, jak si říká česká reprezentace, si musí na podobný přísun lvíčat počkat. „Doháníme ztrátu z minulosti, to nejde jen lusknout prsty. Zároveň na nás ostatní čekají. Prostě máme zpoždění,“ usoudí trenér Lička a vzpomene si na svou stáž v Seville: „Už osmiletí kluci tam nevedou míč v izolované formě od čáry k čáře. To je nejlepší příklad špatného návyku, protože hráč si míč předkopává a nereaguje. V herním prostředí ho to vždycky dožene, protože se neučí balon pokrýt tělem před soupeřem nebo přihrát vnějším nártem.“

A to je problém, který se o deset let později už těžko odnaučuje.

I proto musí české mládežnické reprezentace nadále spoléhat především na brankářský reflex, defenzivní oddanost, zavilost a taktickou preciznost.