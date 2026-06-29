Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Koubek skončil, fotbalová reprezentace je bez trenéra. Prý i kvůli mediální kampani

Autor:
Aktualizujeme   17:27aktualizováno  17:46

Kapitán národního mužstva Ladislav Krejčí a trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci před zápasem na mistrovství světa proti Mexiku odpovídají novinářům. | foto: Reuters

Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet smlouvu na dva a půl roku.

„Pan trenér mi na osobním jednání nabídl svoji pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout,“ řekl předseda fotbalové asociace David Trunda pro její web.

Trenéra, který po dvaceti letech dostal český fotbal na mistrovství světa, po vyřazení ve skupině podržel, stejně jako generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

„Máme trenéra, kterého jsme chtěli, a máme ho na dva a půl roku. Takže myslím, že na tom se nic nemění, ani nebude. Koubek je správná cesta,“ přesvědčoval Nedvěd po příletu. A tak se zdálo, že žádný řez nepřijde.

Měl podle Vás trenér Miroslav Koubek skončit?

celkem hlasů: 830

Situace se ale náhle změnila.

„Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici. K mému rozhodnutí přispěla i mediální kampaň založená na řadě polopravd a fabulací proti mé osobě. V této atmosféře by moje práce pro českou reprezentaci přestala dávat smysl,“ objasnil Koubek.

Český trenér Miroslav Koubek odpovídá novinářům na tiskové konferenci před zápasem na mistrovství světa proti Mexiku.

Toho do trénování národního týmu přemluvili Nedvěd se Zdeňkem Grygerou v Penzionu 68 na Kladně, z čehož v prosinci vznikla dnes už slavná fotografie.

„Pak jsme několik hodin mluvili o českém fotbalu, reprezentaci i o tom, kam ji chceme společně posunout. Shodli jsme se na dvou jasných cílech – vrátit českou reprezentaci po dvaceti letech na mistrovství světa a současně vytvořit pevné základy pro její dlouhodobý rozvoj,“ líčil Trunda.

„První z těchto cílů jsme společně splnili. Postup na mistrovství světa byl mimořádným okamžikem pro celý český fotbal a pan Miroslav Koubek na něm nese obrovský podíl. Za to mu patří můj upřímný respekt a poděkování,“ zdůraznil.

Všichni kouči u reprezentace: Nejdéle vydržel Brückner, kam se řadí Koubek?

Koubek tým nabudil a vymáčkl z něj to nejlepší v březnu, když bojoval v baráži. Oba zápasy hrál národní tým doma. V Edenu s Irskem dokonce prohrával 0:2, ale utkání dotlačil do vítězného penaltového rozstřelu. Stejný remízový výsledek zopakoval na Letné s Dánskem. Rozhodující pokutový kop pak proměnil Michal Sadílek.

Na světový šampionát jel tým s tím, že chce postoupit ze skupiny a prezentovat se pohlednějším fotbalem. Postupně prohrál 1:2 s Jižní Koreou, remizoval 1:1 s Jihoafrickou republikou a padl 0:3 s Mexikem.

Ani v jednom zápase herně nepřesvědčil a vyslechl si nepříjemnou kritiku.

„Tak pojďte do mě!“ zahlásil Koubek, když vítal novináře na pražském letišti po návratu. Mluvil o budoucích krocích i dalším postupu. Během dvou dnů už trenérem není.

Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa.

„Mrzí mě, že po nabytí poznatků z mistrovství světa se mi nepodaří naplnit konkrétní a jasné vize, které jsem měl do další práce s národním mužstvem,“ dodal Koubek.

„Velké poděkování patří také fanouškům. Jejich podpora během celé cesty za postupem i na samotném mistrovství světa byla mimořádná a nikdy na ni nezapomenu,“ líčil čtyřiasedmdesátiletý kouč.

Trunda s Nedvědem tak znovu musejí hledat vhodného adepta k reprezentaci. Ta už v září rozehraje náročnou elitní skupinu Ligy národů s Anglií, Chorvatskem a Španělskem.

„České reprezentaci a svému nástupci přeji, aby na dosažený postup navázali dalšími úspěchy. Budu jim držet palce jako každý fanoušek českého fotbalu,“ uzavřel Koubek.

Pod ním čeští fotbalisté vyhráli dva soutěžní zápasy, oba v přípravě, proti Kosovu (2:1) a Guatemale (3:1). V baráži postoupili až na penalty, tedy dvě remízy, třetí přišla na mistrovství světa včetně dvou zmíněných proher s Koreou a Mexikem. Ta byla Koubkovou poslední.

Vstoupit do diskuse (248 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Brazílie vs. JaponskoFotbal - 1/32 finále - 29. 6. 2026:Brazílie vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
29. 6. 19:00
  • 1.82
  • 3.55
  • 5.02
Německo vs. ParaguayFotbal - 1/32 finále - 29. 6. 2026:Německo vs. Paraguay //www.idnes.cz/sport
29. 6. 22:30
  • 1.35
  • 5.25
  • 9.82
Nizozemsko vs. MarokoFotbal - 1/32 finále - 30. 6. 2026:Nizozemsko vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
30. 6. 03:00
  • 2.35
  • 3.16
  • 3.49
Pobřeží slonoviny vs. NorskoFotbal - 1/32 finále - 30. 6. 2026:Pobřeží slonoviny vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
30. 6. 19:00
  • 3.74
  • 3.59
  • 2.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Favorit na titul? Argentina! Jak pavouk změnil šance

Sledujeme online
Lionel Messi oslavuje trefu proti Jordánsku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Všichni kouči u reprezentace: Nejdéle vydržel Brückner, kam se řadí Koubek?

Trenér Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa

Dosud největší úspěch zažila česká fotbalová reprezentace na samotném začátku. Stříbro z mistrovství Evropy 1996. Včetně tehdejšího kouče Dušana Uhrina bylo u národního týmu dosud třináct trenérů....

29. června 2026  18:17

ONLINE: Brazílie - Japonsko, atraktivní zápas o osmifinále. Kdo projde dál?

Sledujeme online
Japonští fanoušci před utkáním prvního kola play off proti Brazílii.

Jeden z favoritů na celkové vítězství proti stabilnímu účastníkovi vyřazovací fáze. Brazilští fotbalisté hrají v prvním kole play off mistrovství světa proti Japonsku. Utkání z amerického Houstonu...

29. června 2026

Koubek skončil, fotbalová reprezentace je bez trenéra. Prý i kvůli mediální kampani

Aktualizujeme
Kapitán národního mužstva Ladislav Krejčí a trenér Miroslav Koubek na tiskové...

Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet...

29. června 2026  17:27,  aktualizováno  17:46

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Favorit na titul? Argentina! Jak pavouk změnil šance

Sledujeme online
Lionel Messi oslavuje trefu proti Jordánsku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

29. června 2026  16:16

Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo

Nová posila Slovanu Liberec Jan Bořil

Obránce Jan Bořil přišel v minulých dnech pod Ještěd za Slavie jako volný hráč. Nijak se netají tím, že rozchod s klubem sešívaných nenesl nejlíp. „Mám velkou motivaci hrát. Cítím, že na to stále...

29. června 2026  16:15

Nástupce legendy už podepsal v Manchesteru. Guardiolu nahradil Maresca

Španělský trenér fotbalistů Chelsea Enzo Maresca.

Španělského trenéra Pepa Guardiolu nahradí u fotbalistů Manchesteru City italský kouč Enzo Maresca, který předtím vedl Chelsea. Podepsal smlouvu na tři roky. Anglický klub to uvedl na svém webu....

29. června 2026  15:50,  aktualizováno  15:59

První liga patří nám! Sestup Karviné musí znamenat záchranu Dukly, soudí majitel

Jeden ze závarů před brankou pražské Dukly.

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, je přesvědčený, že podle současných řádů by místo vyloučené Karviné měl první ligu hrát jeho klub. „Krajní možností je i soudní cesta,“ řekl Turek agentuře ČTK....

29. června 2026  15:45

Slavia zahajuje prodej permanentek. Fanoušci z Tribuny Sever si zatím počkají

Slávističtí fanoušci

Zpráva, na kterou netrpělivě čekali fanoušci slávistických fotbalistů, pravidelně navštěvující domácí zápasy. Klub 9. července zahájí prodej permanentních vstupenek na nadcházející sezonu. Na Tribunu...

29. června 2026  15:26

Fotbalové přestupy ONLINE: City už mají nového trenéra. Guardiolu střídá Maresca

Sledujeme online
Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

29. června 2026  15:13

Tvrdík napsal dopis fanouškům. Zmínil v něm Tribunu Sever i to, jak v Edenu dál

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Jaroslav Tvrdík, šéf fotbalové Slavie, si sedl a napsal dlouhý dopis. Dopis fanouškům. „Bezpochyby je tento text tím nejtěžším, který jsem za dobu svého působení v našem klubu napsal,“ začal. Vrátil...

29. června 2026  13:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Propadák v žebříčku. Čeští fotbalisté u FIFA klesli na 48. místo, o osm pozic

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Ladry.

Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o osm míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali...

29. června 2026  13:35

Za Portugalsko hrál s Jotou, přišel o rodiče. Kanaďané oslavují hrdinu Eustáquia

Dojatý kanadský záložník Stephen Eustaquio kráčí ze hřiště poté, co svým gólem...

Žil na dohled hokejové haly se dvěma ledovými plochami, ale brusle na nohy jako většina jeho vrstevníků neobul. Pro Kanadu bylo dobře, že Stephen Eustáquio doma v Leamingtonu na břehu Erijského...

29. června 2026  13:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.