„Pan trenér mi na osobním jednání nabídl svoji pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout,“ řekl předseda fotbalové asociace David Trunda pro její web.
Trenéra, který po dvaceti letech dostal český fotbal na mistrovství světa, po vyřazení ve skupině podržel, stejně jako generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
„Máme trenéra, kterého jsme chtěli, a máme ho na dva a půl roku. Takže myslím, že na tom se nic nemění, ani nebude. Koubek je správná cesta,“ přesvědčoval Nedvěd po příletu. A tak se zdálo, že žádný řez nepřijde.
Situace se ale náhle změnila.
„Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici. K mému rozhodnutí přispěla i mediální kampaň založená na řadě polopravd a fabulací proti mé osobě. V této atmosféře by moje práce pro českou reprezentaci přestala dávat smysl,“ objasnil Koubek.
Toho do trénování národního týmu přemluvili Nedvěd se Zdeňkem Grygerou v Penzionu 68 na Kladně, z čehož v prosinci vznikla dnes už slavná fotografie.
„Pak jsme několik hodin mluvili o českém fotbalu, reprezentaci i o tom, kam ji chceme společně posunout. Shodli jsme se na dvou jasných cílech – vrátit českou reprezentaci po dvaceti letech na mistrovství světa a současně vytvořit pevné základy pro její dlouhodobý rozvoj,“ líčil Trunda.
„První z těchto cílů jsme společně splnili. Postup na mistrovství světa byl mimořádným okamžikem pro celý český fotbal a pan Miroslav Koubek na něm nese obrovský podíl. Za to mu patří můj upřímný respekt a poděkování,“ zdůraznil.
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Koubek tým nabudil a vymáčkl z něj to nejlepší v březnu, když bojoval v baráži. Oba zápasy hrál národní tým doma. V Edenu s Irskem dokonce prohrával 0:2, ale utkání dotlačil do vítězného penaltového rozstřelu. Stejný remízový výsledek zopakoval na Letné s Dánskem. Rozhodující pokutový kop pak proměnil Michal Sadílek.
Na světový šampionát jel tým s tím, že chce postoupit ze skupiny a prezentovat se pohlednějším fotbalem. Postupně prohrál 1:2 s Jižní Koreou, remizoval 1:1 s Jihoafrickou republikou a padl 0:3 s Mexikem.
Ani v jednom zápase herně nepřesvědčil a vyslechl si nepříjemnou kritiku.
„Tak pojďte do mě!“ zahlásil Koubek, když vítal novináře na pražském letišti po návratu. Mluvil o budoucích krocích i dalším postupu. Během dvou dnů už trenérem není.
„Mrzí mě, že po nabytí poznatků z mistrovství světa se mi nepodaří naplnit konkrétní a jasné vize, které jsem měl do další práce s národním mužstvem,“ dodal Koubek.
„Velké poděkování patří také fanouškům. Jejich podpora během celé cesty za postupem i na samotném mistrovství světa byla mimořádná a nikdy na ni nezapomenu,“ líčil čtyřiasedmdesátiletý kouč.
Trunda s Nedvědem tak znovu musejí hledat vhodného adepta k reprezentaci. Ta už v září rozehraje náročnou elitní skupinu Ligy národů s Anglií, Chorvatskem a Španělskem.
„České reprezentaci a svému nástupci přeji, aby na dosažený postup navázali dalšími úspěchy. Budu jim držet palce jako každý fanoušek českého fotbalu,“ uzavřel Koubek.
Pod ním čeští fotbalisté vyhráli dva soutěžní zápasy, oba v přípravě, proti Kosovu (2:1) a Guatemale (3:1). V baráži postoupili až na penalty, tedy dvě remízy, třetí přišla na mistrovství světa včetně dvou zmíněných proher s Koreou a Mexikem. Ta byla Koubkovou poslední.