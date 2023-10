Tři nováčci v nominaci jedenadvacítky. Bereme jen šest bodů, řekl Suchopárek

„Z domácího dvojzápasu bereme jen šest bodů,“ prohlásil také na nominační tiskové konferenci.

Češi odehrají oba duely v Českých Budějovicích. V pátek 13. října je čeká Wales a pak v úterý změří síly s Dánskem. „Stejně jako v minulých kvalifikacích budou klíčem k úspěchu domácí utkání. Spokojený budu pouze se ziskem šesti bodů, to je jednoznačné. Jakákoliv domácí ztráta může být citelná, i vzhledem k úvodní prohře,“ řekl Suchopárek.

V třiadvacetičlenné nominaci se poprvé objevila tři jména. Nováčkem je brankář Manchesteru United Radek Vítek a záložníci Denis Višinský z Liberce a Samuel Šigut z Českých Budějovic. Chybět bude opora zadních řad Martin Vitík, jenž byl povolán do áčka. Sparťanský stoper za poslední dva roky chyběl jedenadvacítce v jediném soutěžním zápase.

„Z dlouhodobého hlediska to k tomu směřovalo. Martin má kvalitu, charakter a vůdcovskou osobnost, bylo jasné, že se dřív nebo později do áčka dostane. Je to pro nás ztráta, v poslední době jsme bez něj nesehráli žádné soutěžní utkání. Ale máme připravené varianty, jak ho nahradit,“ uvedl Suchopárek.

Dánsko s Walesem získaly ze dvou zápasů čtyři body a jsou v čele pětičlenné skupiny I. Vzájemný souboj v Dánsku skončil 2:2.

„Čekají nás nesmírně těžcí soupeři, oba týmy mají v kádru špičkové hráče z evropských klubů. Ale jestliže chceme postoupit, tak musíme utkání zvládnout. Může to být podobné jako před rokem barážový dvojzápas s Islandem, roli může sehrát i určitá nervozita,“ podotkl.

„Vstup do kvalifikace nebyl úspěšný, náš výkon určitě nebyl stoprocentní. Ale zápas na Islandu ukázal, že máme kvalitní hráče, kteří jsou schopní si vytvářet brankové příležitosti. Věřím, že je tentokrát proměníme,“ dodal Suchopárek.