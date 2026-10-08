Český tým během uplynulého srazu postupně prohrál doma 1:2 s Chorvatskem a 0:2 s Anglií, poté venku 1:3 ve Španělsku a naposledy v úterý 0:3 v Anglii.
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„Máme za sebou zápasy proti velmi kvalitním soupeřům. Přestože výsledky zatím nejsou podle našich představ, věřím, že jsme v těchto utkáních ukázali řadu pozitivních věcí a že se postupně vydáváme správným směrem,“ předeslal Trunda.
Český celek sice proti velkým favoritům nebodoval, v prvních třech zápasech ale podle předsedy herně obstál. Pod novým trenérem se snažil více kombinovat a nenakopávat míče, v Oviedu výrazně potrápil mistry světa i Evropy ze Španělska.
„Chtěl bych poděkovat fanouškům za podporu doma i v zahraničí, ale také za všechny pozitivní reakce, které jsme v posledních dnech dostávali,“ pokračoval Trunda.
„Velmi si vážím toho, že jste dokázali ocenit přístup hráčů a předváděnou hru, přestože výsledky nebyly takové, jaké bychom si všichni přáli. Věřím, že na těchto výkonech dokážeme stavět a že v dalších zápasech uděláme radost nejen předvedenou hrou, ale také výsledky,“ obrátil se na fanoušky.
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Národní tým se k dalšímu srazu sejde v listopadu, kdy uzavře skupinu A3 zápasy doma se Španělskem a v Chorvatsku. Tým bude hrát o udržení v elitní divizi a také o lepší výchozí pozici pro blížící se kvalifikaci mistrovství Evropy. Ta bude rozlosována na začátku prosince a je také propojena s Ligou národů.