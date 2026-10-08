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Jdeme správným směrem, řekl Trunda o reprezentaci. Věří v lepší výsledky

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  15:44
Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání...

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání Výkonného výbor FAČR. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident FIFA Gianni Infantino pózuje s předsedou FAČR Davidem Trundou.
Prezident FIFA Gianni Infantino pózuje s předsedou FAČR Davidem Trundou.
Prezident FIFA Gianni Infantino pózuje s českými reprezentanty do 15 let a...
Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia se fotí s fanoušky na Letné při...
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Přestože čeští fotbaloví reprezentanti úvodní čtyři zápasy elitní skupiny Ligy národů prohráli, předseda asociace David Trunda hodnotí první sraz pod novým trenérem Santim Deniou vesměs pozitivně. „Víme, že nás čeká ještě hodně práce, ale právě podobné zápasy nám mohou přinést důležité zkušenosti do budoucna,“ uvedl na sociální síti X.

Český tým během uplynulého srazu postupně prohrál doma 1:2 s Chorvatskem a 0:2 s Anglií, poté venku 1:3 ve Španělsku a naposledy v úterý 0:3 v Anglii.

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„Máme za sebou zápasy proti velmi kvalitním soupeřům. Přestože výsledky zatím nejsou podle našich představ, věřím, že jsme v těchto utkáních ukázali řadu pozitivních věcí a že se postupně vydáváme správným směrem,“ předeslal Trunda.

Český celek sice proti velkým favoritům nebodoval, v prvních třech zápasech ale podle předsedy herně obstál. Pod novým trenérem se snažil více kombinovat a nenakopávat míče, v Oviedu výrazně potrápil mistry světa i Evropy ze Španělska.

Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia se fotí s fanoušky na Letné při utkání Sparty se Zlínem.

„Chtěl bych poděkovat fanouškům za podporu doma i v zahraničí, ale také za všechny pozitivní reakce, které jsme v posledních dnech dostávali,“ pokračoval Trunda.

„Velmi si vážím toho, že jste dokázali ocenit přístup hráčů a předváděnou hru, přestože výsledky nebyly takové, jaké bychom si všichni přáli. Věřím, že na těchto výkonech dokážeme stavět a že v dalších zápasech uděláme radost nejen předvedenou hrou, ale také výsledky,“ obrátil se na fanoušky.

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Národní tým se k dalšímu srazu sejde v listopadu, kdy uzavře skupinu A3 zápasy doma se Španělskem a v Chorvatsku. Tým bude hrát o udržení v elitní divizi a také o lepší výchozí pozici pro blížící se kvalifikaci mistrovství Evropy. Ta bude rozlosována na začátku prosince a je také propojena s Ligou národů.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Slavia B vs. VlašimFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Slavia B vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
9. 10. 17:00
  • 2.10
  • 3.73
  • 2.95
Zlín vs. SlaviaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 9.85
  • 5.76
  • 1.29
Ústí n. L. vs. OpavaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Opava //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.94
  • 3.59
  • 3.44
Jihlava vs. ProstějovFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Jihlava vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.79
  • 3.56
  • 4.07
Táborsko vs. KarvináFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Táborsko vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 2.87
  • 3.32
  • 2.30
Písek vs. Plzeň BFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Písek vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 2.15
  • 3.39
  • 2.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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