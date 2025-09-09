Spousta změn, kapitán z lavičky a na hřišti chaos. Prostě to bylo hrozný, vypálil Šulc

David Čermák
  10:07
Byl to nezvyk, ne že ne. Číslo 22 v zápisu jen mezi náhradníky. Kapitán s uvolněným výrazem na lavičce. A páska výjimečně na ruce obránce Václava Jemelky. Zarazilo vás, že Tomáš Souček v pondělí za fotbalovou reprezentaci naskočil až na poslední minuty?
Rozmrzelí čeští hráči na konci utkání se Saudskou Arábií. | foto: ČTK

Nebyla to šťastná epizoda. Po pár vteřinách mu míč ťukl do ruky, ačkoli se ji snažil přimáčknout k tělu. Soupeři ze Saúdské Arábie dostali jako dárek standardku kousek za vápnem, Hamdán vyrovnal na 1:1 a hradeckou arénou zněl pískot.

Uf, tohle se nepovedlo. Vůbec!

Jen si prolétněte statistiky za druhý poločas, kdy Saúdové domácí absolutně vymazali ze hřiště.

Počet střel 0:5. Na velké šance 0:2. Na rohy 0:1. Držení míče 30:70. Plus děsivá úspěšnost přihrávek pod sedmdesát procent.

„Asi to všichni viděli. Nevím, jestli má cenu něco říkat. Prostě to bylo hrozný!“ sypal ze sebe před televizní kamerou záložník Pavel Šulc, který ve druhé půli bůhvíproč nastoupil na pozici wingbeka. „Nebylo v tom z naší strany nic. Přehrávali nás. Na mě to tak působilo.“

To se nepovedlo, pískot jsme si zasloužili, řekl zastupující kapitán fotbalistů Jemelka

Nejen na Šulce. Kdo se díval, nemohl přehlédnout totálně rozháraný výkon, plno nesouladů a nepřesností, jediný gól z penalty a hlavně nulovou nápaditost směrem dopředu. S rozpaky se vzhledem k jedenácti změnám v sestavě dalo počítat, ale že národní tým po důležitém kvalifikačním vítězství v Černé Hoře předvede až tak mizerný výkon?

„Jsme zklamaní, čekali jsme víc,“ uznal kouč Ivan Hašek. „Zápas se nepovedl. Herně to nebylo v pořádku, nebyly tam žádné velké výkony. Škoda, že se víc hráčů neporvalo o to, aby příště byli v základu.“

Těžko očekávat, že by v něm chyběl Souček, lídr a hlavní osobnost týmu. Vždyť léta platí, že chce být na trávníku vždy a za všech okolností. I když se hrály zdánlivě bezvýznamné přáteláky s Arménií, Faerskými ostrovy nebo Kuvajtem, on odkopal plnou porci minut.

Saudští hráči slaví gól, který na závěr utkání s Českem zařídil Abdullah Al Hamdan.

Za posledních pět let jen třikrát začal reprezentační zápas na lavičce. Dvakrát v přípravě před mistrovstvím Evropy: proti Itálii šel v létě 2021 do hry v poločase, protože bylo potřeba rozložit zátěž. Loni při pohodovém přátelském mači s Maltou zůstal i kvůli pochroumanému koleni úplně mimo hru. Také domácí zápas kvalifikace o mistrovství světa proti Estonsku v listopadu 2021 proseděl, protože už prakticky o nic nešlo.

Všimli jste si, že až do pondělí devětadvacetkrát v řadě odkopal v národním dresu celých devadesát minut? A že už nakukuje do top 10 reprezentantů s nejvíce starty?

Proti Saúdům zapsal utkání číslo 83, od desátého Jiřího Němce ho dělí jediný zápis. Osm utkání mu chybí, aby dorovnal šestého Pavla Nedvěda, další dvě, aby se dotáhl na pátého Milana Baroše. Výš už jsou jen stovkaři: Plašil, Rosický, Poborský a Čech, rekordman se 124 starty.

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Podobně jako on, také Souček v národním týmu téměř nesleze ze hřiště. Bude to zřejmě platit i dál, protože atyp, jako je on, se těžko hledá. Ze spousty statistik vám vyplave jako průměr, jenže v těch opravdu zásadních, jako jsou vyhrané souboje a nastřílené góly, patří na své pozici ke špičce.

Proto ho v závěru přestupového období tolik lákali do Evertonu, proto ho West Ham odmítl pustit, proto hraje v reprezentaci skoro nonstop.

Přitom není vůbec na škodu, když si národní tým ozkouší, jak se hraje bez kapitána, a zkusí najít plán B. V pondělí se ovšem hledání změnilo v chaos. A pozice kouče Haška, o níž se spekuluje, určitě neposílila.

