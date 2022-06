ANALÝZA: Reprezentace bez manýrů, zato s kuráží. Jakou má budoucnost?

Zásadní zpráva: fotbalová reprezentace je zdravá. Mentálně zdravá. „U nás nikdo nefňuká,“ zdůrazní trenér Jaroslav Šilhavý. Fňukat by klidně mohl on, kdyby k tomu měl sklony. Ještě před pár týdny ho div neodvolávali. Poslouchal nepříjemné rýpance, protože nepostoupil z baráže na­ mistrovství světa do Kataru.