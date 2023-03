Fotbalisté do 21 let nedali penaltu, pak srovnal Sejk. Proti Nizozemcům měli na výhru

Národní mužstvo do 21 let má za sebou dvě utkání, která ho před červnovým šampionátem důkladně prověřila.

V Murcii tým Jana Suchopárka nejdříve remizoval s Belgií (0:0) a nerozhodně hrál i s Nizozemskem.

A to se kouč musel obejít bez čtyř opor Vitíka, Čvančary a obou Jurásků - Davida a Matěje -, kteří jsou s reprezentačním áčkem u startu kvalifikace o evropský šampionát 2024.

Na podobné silné soupeře jako v Murcii narazí mladí Češi i na Euru, v Gruzii se utkají s Anglií a Německem, posledním účastníkem skupiny je Izrael. Do čtvrtfinále postoupí nejlepší dva.

Aby se to povedlo, neměl by český tým pohrdnout vyloženými šancemi, jako se to stalo v Murcii.

V 15. minutě Karabec z penalty nepřekonal brankáře Schendelaara. A hned za tři minuty Manhoef otevřel skóre přesnou střelou po závaru v pokutovém území.

Po půlhodině hry nepřidal druhý nizozemský gól Dallinga, kterého tváří v tvář vychytal Jaroš. Jeho protějšek Schendelaar v závěru první půle nadvakrát zlikvidoval Pechovu ránu.

Na pozorném Jarošovi v 61. minutě ztroskotal i Salah-Eddin po samostatném úniku. Češi srovnali díky souhře střídajících jabloneckých hráčů. Šulc v šestnáctce přihrál Sejkovi, jenž si zasekl míč před Burgerem a zakončil střelou na zadní tyč.

Češi pak Nizozemce zatlačili a sahali po obratu. Karabce ale vychytal Schendelaar a Koubkův gól neplatil kvůli spornému ofsajdu.