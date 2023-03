Jedenadvacítku čeká poslední test před Eurem, hraje se silnými Nizozemci

„Chceme jednoznačně navázat na pozitivní věci ze zápasu s Belgií. Přeji si, aby se nám podařilo vstřelit branku. Proti Belgii jsme si vypracovali určité možnosti, ale neproměnili jsme. Věřím, že tentokrát už se prosadíme,“ citoval web asociace kouče Suchopárka.

Nizozemsko v sobotu porazilo Nory 3:0. „Je to stejné Norsko, se kterým my jsme prohráli na podzim 0:4. To jen ukazuje sílu Nizozemců. Nechceme ale nastoupit s přehnaným respektem,“ řekl Suchopárek.

„Nizozemci jsou vyspělejší než Belgie takticky, fyzicky, ale i zkušenostmi. Mají i hráče, kteří už byli v A-týmu a jsou velice kvalitní. Dokážou se prosadit jeden na jednoho, ale i rychlými týmovými kombinacemi. Musíme se na to připravit a nepustit je do těchto situací,“ poznamenal český kouč.

Plánuje protočit sestavu. „Změny máme naplánované. Chceme vidět i ostatní hráče, kteří se v prvním zápase do hry nedostali. I kvůli červené kartě. Chceme zkusit i jiné rozestavení, takže příležitost dostanou i další hráči,“ uvedl Suchopárek.

Na červnovém mistrovství se čeští mladíci ve skupině v Gruzii utkají s Anglií, Německem a Izraelem.