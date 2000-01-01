náhledy
V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu opravdu dojde, Češi rozhodně nebudou jediní. Podívejte se na všechny evropské a některé další reprezentace, na jejichž lavičce úřadující cizinci.
SLOVENSKO. Ital Francesco Calzona (od 2022). Pokud chcete hledat důkaz, že to jde i se zahraničním trenérem, nemusíte chodit daleko. Calzona úřaduje u českých sousedů už třetím rokem a byť to zpočátku drhlo, pak si na sebe s mužstvem zvykli. Výsledkem bylo třeba osmifinále Eura, kde Slováci sahali po senzaci s Anglií, či nedávná výhra nad Německem v kvalifikaci o světový šampionát. A navíc, jejich herní projev povětšinou baví.
ALBÁNIE. Brazilec Sylvinho (od 2023). Jeho jméno vám nejspíš bude povědomé i z toho důvodu, že Albánií v uplynulých dvou letech hned čtyřikrát vedl v utkání proti Česku. Nejprve v kvalifikaci o Euro a pak v Lize národů B. Výsledek? Dvě remízy a po jedné výhře pro obě země. S trénováním začínal Sylvinho v rodné Brazílii, a tři roky dokonce dělal asistenta u národního týmu. Teď má s Albánií našlápnuto k účasti v baráži o mistrovství světa.
ANGLIE. Němec Thomas Tuchel (od 2025). Jeho jmenování vzbudilo mezi fanoušky pořádný rozruch. „Němec na lavičce Anglie?“ nechápali někteří. Jenže Tuchel byl sázkou na úspěch. Působil v Dortmundu či Bayernu, s PSG došel až do finále Ligy mistrů a s Chelsea ji pak senzačně vyhrál. A jeho dosavadní výsledky u reprezentace? Angličané se jako první evropský tým kvalifikovali na závěrečný turnaj a ve skupině mají skóre 18:0.
BRAZÍLIE. Ital Carlo Ancelotti (od 2025). Jednoho z historicky nejúspěšnějších trenérů snad netřeba představovat. A také se nikdo nemůže divit Brazílii, že sáhla zrovna po něm, byť jednání vůbec nebyla jednoduchá a v jednu chvíli se zdálo, že z nich sejde. Od Ancelottiho si pětinásobní mistři světa slibují, že je po dlouhých 24 letech dovede ke zlatu. Protože když to nezvládne on, tak kdo jiný? Ancelotti je mimochodem teprve čtvrtým cizincem na lavičce brazilského národního týmu.
BELGIE. Francouz Rudi Garcia (od 2025). Belgie moc dobře ví, že její zlatá generace nakonec svůj potenciál zcela nenaplnila. To jí však neodradilo od toho, aby se nadále držela zahraniční cesty. Španěla Martíneze, nahradil Ital Tedesco, který však pohořel, a tak v lednu dostal šanci Rudi Garcia, jenž má zkušenosti zejména z Francie a Itálie. Pod ním Belgie udržela v baráži příslušnost v Lize národů A a teď vede svou kvalifikační skupinu o světový šampionát.
FINSKO. Dán Jakob Friis (od 2025). Podle dostupných informací není ani vzdáleným příbuzným Larse Friise, jenž působil ve Spartě nejprve jako asistent a poté se stal i hlavním trenérem. I Jakob nicméně pochází z Dánska, takže Finové zase tak daleko nesáhli. Ze sedmi soutěžních zápasů pod jeho vedením třikrát vyhráli, třikrát prohráli a jednou remizovali. Vyloženě zlé to není, ale podle situace v kvalifikační skupině to vypadá, že si na historicky první účast na světovém šampionátu budou muset ještě počkat.
SAÚDSKÁ ARÁBIE. Francouz Hervé Renard (2019-2023, pak od 2024). Jeho trenérský životopis je opravdu zajímavý. Kromě Lille vedl několik afrických reprezentací včetně Ghany, Zambie či Maroka, nejvíc na sebe ale upozornil na lavičce Saúdské Arábie, s níž na šampionátu v Kataru senzačně porazil pozdější mistry světa z Argentiny 2:1. Pak si na rok odskočil k francouzské ženské reprezentaci, ale teď už je zase zpátky u Saúdů. Nedávno byl i v Česku, když tu hráli přátelské utkání s výběrem Ivana Haška. A před několika dny oslavil s mužstvem další postup na mistrovství světa.
GRUZIE. Francouz Willy Sagnol (od 2021). Gruzínský fotbal jde v posledních letech nahoru a jméno Willyho Sagnola je s tím úzce spjaté. Pod jeho vedením se Gruzie dostala poprvé v historii na velký turnaj - loňské Euro. Tam pak na úkor Turecka a Česka postoupila do vyřazovací fáze poté, co senzačně zdolala Portugalsko 2:0. A to považte, že v minulosti Sagnol trénoval pouze francouzské Bordeaux, mládežnické výběry Francie a chvíli byl asistentem Carla Ancelottiho v Bayernu.
IRSKO. Islanďan Heimir Hallgrímsson (od 2024). Jakkoliv to spojení může působit bizarně, vzhledem k relativní geografické blízkosti vlastně se mu vlastně nelze tolik divit. A pokud hledáte bizár, tak vězte, že Hallgrímsson v minulosti trénoval třeba v Egyptě a před Irskem vedl reprezentační výběr Jamajky. Teď se s Iry snaží probojovat v těžké kvalifikační skupině alespoň do baráže o mistrovství světa, kde nebyli od roku 2002.
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. Argentinec Mauricio Pochettino (od 2024). Poté, co si udělal jméno v Tottenhamu, mu příliš nevyšlo ani angažmá v PSG ani to v Chelsea. Teď to Pochettino zkouší na lavičce Spojených států amerických, kde úřaduje více než rok. Jakožto hostitel má jeho výběr účast na závěrečném turnaji jistou, a tak vlastně nikdo neví, co od nich čekat. Překvapí senzačním výsledkem, nebo to na domácí půdě bude propadák?
MAĎARSKO. Ital Marco Rossi (od 2018). Jedna ze stálic mezi trenéry národních týmů. Spojení Marca Rossiho s Maďarskem už funguje přes sedm let, během nichž jedenašedesátiletý Ital odkoučoval 80 zápasů. Ale dostat Maďary poprvé od roku 1986 na mistrovství světa se zatím nepovedlo ani jemu. Teď ho čeká právě se zmíněným Irskem boj o účast v baráži.
PORTUGALSKO. Španěl Roberto Martínez (od 2023). Dlouhých osm let vedl Portugalce lisabonský rodák Fernando Santos. S týmem vyhrál Euro a pak i premiérový ročník Ligy národů. Jenže postupně to začalo drhnout a po mistrovství světa v Kataru sáhli Portugalci ke změně. Angažmá Roberta Martíneze ale zatím budí rozpaky - také sice triumfoval v Lize národů, ale o rok předtím na Euru nepůsobili Portugalci zvlášť přesvědčivě. Účast na světovém šampionátu teď mají takřka jistou, ale až závěrečný šampionát napoví, jak na tom skutečně jsou.
KATAR. Španěl Julen Lopetegui (od 2025). Před několika dny slavil s Katarem postup na mistrovství světa - technicky první v historii, jelikož na domácím šampionátu před třemi lety měl účast zajištěnou dopředu. I tak si ale Lopetegui nejspíš vysnil úspěšnější kariéru. Poté, co ho kvůli dohodě s Realem Madrid odvolala španělská reprezentace jen chvíli před šampionátem v Rusku, se trenérsky trápí. V Realu pohořel a pak mu nevyšla ani dvě angažmá v Anglii - ve Wolverhamptonu skončil po devíti měsících, ve West Hamu už po půl roce. Co dokáže s Katarem?
RAKOUSKO. Němec Ralf Rangnick (od 2022). Trenér nebo funkcionář? Od obojího trochu. Rangnick kdysi dovedl Hoffenheim jako trenér za pouhé dva roky ze třetí ligy až do Bundesligy, pak se pro změnu z pozice sportovního ředitele významně podepsal pod úspěchy Salcburku a Lipska. Angažmá na lavičce Manchesteru United mu ale nevyšlo, a tak teď kariéru rehabilituje u rakouské reprezentace. A zatím úspěšně. Na loňském Euru vyhrál skupinu v konkurenci Francie, Nizozemska a Polska a teď jsou Rakušané na cestě za přímou účastí na světovém šampionátu. První od roku 1998.
ŘECKO. Srb Ivan Jovanovič (od 2024). Pokud nebudeme počítat podivné angažmá u reprezentace Spojených arabských emirátů, kde nakonec neodkoučoval jediný zápas a po pěti měsících skončil, je Řecko prvním národním týmem, který vede. A zatím relativně úspěšně. Přes baráž Řekové postoupili do Ligy národů A. Řekové ale dva zápasy před koncem probíhající kvalifikace o světový šampionát ví, že se na něj nepodívají.
TURECKO. Ital Vincenzo Montella (od 2023). Jako správný Ital, jenž trenérskou kariéru odstartoval v AS Řím, se umí pořádně rozvášnit, takže minimálně z tohohle pohledu se na tureckou lavičku opravdu hodí. Ale ani výsledky nemá špatné. Na loňském Euru Turci dokráčeli až do čtvrtfinále, kde navíc s Nizozemskem dlouho vedli. V kvalifikační skupině o světový šampionát měli sice smůlu, že schytali mistry Evropy Španěly, minimálně baráž jim však takřka s jistotou neuteče.
URUGUAY. Argentinec Marcelo Bielsa (od 2023). Srdcař a taky správný blázen. Už sedmdesátiletý Marcelo Bielsa je pro fotbalové fajnšmekry známým jménem. Poté, co čtyři roky úřadoval v anglickém Leedsu, se po dvaceti letech vrátil na lavičku národního týmu - nikoli však Argentiny, ale tentokrát sousední Urugaye. Ta pod jeho vedením uhrála třetí místo na loňském turnaji Copa América a účast na světovém šampionátu má také jistou.
