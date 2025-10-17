|
Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace
Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...
Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?
Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....
Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci
Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...
Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....
Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru
Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...
Fotbal už není černá díra a dá se v něm vydělat. Expert vysvětluje příliv miliardářů
Jako by snad každý, kdo chce v Česku něco znamenat, potřeboval svůj fotbalový klub. Taky jste si toho všimli? Hned deset prvoligových značek za poslední dva roky skoupili bohatí a vlivní a někteří...
Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi
Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...
Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer
Že se sport a politika nemíchá je snad už dávno vyvrácený mýtus. Zákaz vstupu izraelských fanoušků na fotbalový zápas Aston Villy v anglickém Birminghamu začínají kritizovat i britští politici,...
Čeští fotbalisté se po propadáku s Faery sesunuli v žebříčku FIFA
Čeští fotbalisté se v žebříčku FIFA po remíze s Chorvatskem a šokující porážce na Faerských ostrovech propadli o pět příček na 44. místo. V čele pořadí národních týmů zůstalo Španělsko před...
Fotbalistky Sparty se v Evropském poháru střetnou s Young Boys Bern
Fotbalistky pražské Sparty se v úvodním kole hlavní fáze Evropského poháru utkají s Young Boys Bern. Dvojzápas zahájí 11., nebo 12. listopadu doma, odveta se odehraje o týden později ve Švýcarsku....
A teď ještě proměňovat šance. Talent Barát o vysněném posunu do áčka Slovácka
Do balonu začal kopat v pěti letech doma v Pustiměři na Vyškovsku, jen pár kilometrů od vesnice Hoštice-Heroltice, odkud pochází Milan Petržela. Teď se Daniel Barát se svým fotbalovým vzorem a...
Oldo, nehoň se tak! Zemřel nejstarší fotbalový sudí, pískal do 89 let. I díky sauně
Když před pěti roky pobíhal po pažitu s leckdy o šest desetiletí mladšími hochy a uděloval jim žluté a červené karty, stal se Oldřich Švancara v 84 letech nejstarším aktivním fotbalovým rozhodčím v...
V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...
Lídr Táborska i střelců. Nečekali jsme, že budeme prohánět Zbrojovku, říká Matějka
Když v Táboře v létě hledali gólového útočníka do druholigového týmu, asi nemohli vybrat lépe. Lukáš Matějka znovu potvrzuje, že je na něj spoleh a branky střílí pravidelně. V dosavadních dvanácti...
Žádní izraelští fanoušci, nařídila Aston Villa. Absurdní, píše židovská organizace
Téměř po roce, kdy po zápase mezi Ajaxem Amsterdam a Maccabi Tel Aviv došlo k nepokojům, se ve spojení s izraelským klubem řeší další kontroverze. Jeho fanoušci nebudou moct 6. listopadu navštívit...
Další tři roky spolu. Trpišovský prodlouží se Slavií do roku 2029, oznámil jeho agent
Otázka, kterou ve fotbalové Slavii museli během současné sezony vyřešit, bude mít brzy jasnou odpověď. Trenér Jindřich Trpišovský se dohodl s vedením fotbalové Slavie Praha na prodloužení smlouvy o...
Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle Forbesu opět Ronaldo
Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle magazínu Forbes Portugalec stále Cristiano Ronaldo. Čtyřicetiletý útočník saúdskoarabského celku an-Nasr, který si ročně vydělá 280 milionů dolarů (5,84...