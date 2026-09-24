Schicka lidé v Česku neocenili, říká Sejk. S Deniou vzpomínal na jedenadvacítku

Od zimy kope v Olomouci, kde má v letošní sezoně na kontě tři ligové góly a dvě asistence. Proto se jeho jméno s národním týmem skloňovalo, byť do prvotní nominace se nakonec nevešel.
„Musím říct, že jsem s tím ne počítal, ale byl jsem připravený, kdyby se něco stalo. Dovolenou v zahraničí jsme úplně neplánovali, jelikož máme roční dceru, takže bychom zůstávali v Česku. Jediná změna teda byla, že manželka odjela s dcerou k rodině beze mě a já jsem tady,“ usmál se na setkání s novináři.
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Mrzelo vás, že jste původně jet neměl?
Já jsem dost ambiciózní a tím, že jsem byl teď čtyři roky pravidelně v jedenadvacítce, tak jsem byl zvyklý delší dobu pokaždé v nějaké nominaci být. Samozřejmě mě to teď trochu zamrzelo, ale o to víc jsem natěšený a připravený.
Česká reprezentace má nového trenéra Santiho Deniu. Vnímáte v přípravě nějaké španělské prvky?
Tak já jsem ve Španělsku nikdy nebyl, takže úplně nevím.
Myšleno třeba důraz na jiný herní styl.
Myslím, že budeme chtít hrát hodně odzadu a snažit se hrát kombinační fotbal. Pevně věřím, že se nám to bude dařit, ale jak přesně, to ukáže hlavně čas, protože přece jenom je to první sraz a nemyslím si, že se to dá všechno takhle rychle do nás dostat.
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V čem zatím vnímáte největší rozdíl?
Tak pro mě je to vlastně stejné. Jsem nesmírně rád, že jsem v reprezentaci a hlavní rozdíl je, že komunikace s trenéry probíhá v angličtině. Jinak samozřejmě ten jiný styl, o kterém jste mluvili, ale pevně doufám, že se adaptujeme co nejrychleji.
Někteří hráči v minulých dnech říkali, že s nimi trenér osobně mluvil. S vámi také?
Taky mě to potkalo.
Jak to probíhalo?
Ukázali, myslím, že asi nám všem, nějaký sestřih videí, co se jim líbí a co od nás čekají i tady. A taky jsme spolu probrali loňské jedenadvacítky, kdy proti nám hráli, takže jsme pokecali. Myslím, že to bylo dost příjemné.
Jaké měl poznatky k vaší hře? Může reprezentace těžit z toho, na jaký styl jste zvyklý z Olomouce?
Jestli někdo kouká na zápasy, tak je to vlastně pořád stejné. Měl bych se zapojovat i do kombinace, ale především natahovat soupeřovu obranu a dostávat se za ně, protože to je jedna z mých předností.
Je vám čtyřiadvacet, ale máte za sebou několik zahraničních angažmá. Je momentální situace v reprezentaci s něčím srovnatelná, byť pochopitelně klubová úroveň se vždy liší od té mezinárodní.
Jak říkáte, hrozně těžké srovnávat reprezentaci a kluby. Tady můžeme mít teď výhodu, že máme přes 14 dní, takže podstatně více času. Jinak jsou ty srazy na osm až devět dní a ta práce je naprosto odlišná.
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Vnímáte vy osobně, že jste teď v nejlepší formě za dlouhou dobu?
Myslím si, že asi jo. A připisuju to také tomu, že jsem se stabilizoval, protože první půlrok v Olomouci byl takový, že jsem si znovu zvykal na českou ligu a teď z toho můžu těžit. Myslím, že mi dost sedí nový styl, který chceme hrát. I že to, nechci říct staví na mě, ale jsem jeden z těch základních stavebních kamenů a mám velkou důvěru. Takže jo, jsem připravený a těším se na příští dva týdny.
Zmínil jste důvěru. Jak moc je pro vás důležitá?
Myslím, že útočník důvěru potřebuje a třeba v jedenadvacítce to vždycky bylo vidět. Jakmile jsem přijel a i když jsem třeba tolik nehrával, tak tam jsem tu důvěru cítil a ty výkony tomu odpovídaly.
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Do základu teď máte blíž jednak díky absencím a jednak díky tomu, že Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. Co jste na to říkal?
Samozřejmě je to konkurent, ale musím říct, že je to škoda pro celé Česko. Ale i já jsem viděl, jak ho vnímá okolí a jak mu nedává kredit za to, co dokazuje. Když si vezmeme celou jeho kariéru a kolik dává gólů, třeba teď v Bundeslize už má čtyři góly, tak to je forma světového útočníka. Myslím, že v Česku ho nikdy neocenili tak jako v zahraničí.
Ještě na závěr – v Lize národů vás čekají nároční soupeři. Je to pro vás o to větší motivace?
Každý start za národní tým je motivací. Ale samozřejmě tyhle zápasy jsou obrovské a všichni ten sport děláme proto, abychom se setkávali s těmi nejlepšími soupeři.