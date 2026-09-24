Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Schicka lidé v Česku neocenili, říká Sejk. S Deniou vzpomínal na jedenadvacítku

Autor:
  18:15
Olomoucký útočník Václav Sejk se raduje z gólu.

Olomoucký útočník Václav Sejk se raduje z gólu. | foto: ČTK

Václav Sejk v souboji o míč se Sampsonem Dwehem.
Olomoucký útočník Václav Sejk (vlevo) a Dominik Plechatý z Artisu Brno
Olomoucký Václav Sejk se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.
Václav Sejk z Olomouce a brankář Jiří Floder z Mladé Boleslavi.
18 fotografií
Sám se do nominace vešel až díky tomu, že několik hráčů sraz národního týmu opustilo. „Ale myslím, že to přípravu nekomplikuje. Hodně změn bylo v první den, pak už odjel pouze Ryneš. A všichni, co tady jsou, tu chtějí být a to je nejdůležitější,“ zdůraznil český útočník Václav Sejk.

Od zimy kope v Olomouci, kde má v letošní sezoně na kontě tři ligové góly a dvě asistence. Proto se jeho jméno s národním týmem skloňovalo, byť do prvotní nominace se nakonec nevešel.

„Musím říct, že jsem s tím ne počítal, ale byl jsem připravený, kdyby se něco stalo. Dovolenou v zahraničí jsme úplně neplánovali, jelikož máme roční dceru, takže bychom zůstávali v Česku. Jediná změna teda byla, že manželka odjela s dcerou k rodině beze mě a já jsem tady,“ usmál se na setkání s novináři.

Rychle změnit plány! Sejkovo zklamání vystřídala radost, čeká ho národní tým

Mrzelo vás, že jste původně jet neměl?
Já jsem dost ambiciózní a tím, že jsem byl teď čtyři roky pravidelně v jedenadvacítce, tak jsem byl zvyklý delší dobu pokaždé v nějaké nominaci být. Samozřejmě mě to teď trochu zamrzelo, ale o to víc jsem natěšený a připravený.

Česká reprezentace má nového trenéra Santiho Deniu. Vnímáte v přípravě nějaké španělské prvky?
Tak já jsem ve Španělsku nikdy nebyl, takže úplně nevím.

Myšleno třeba důraz na jiný herní styl.
Myslím, že budeme chtít hrát hodně odzadu a snažit se hrát kombinační fotbal. Pevně věřím, že se nám to bude dařit, ale jak přesně, to ukáže hlavně čas, protože přece jenom je to první sraz a nemyslím si, že se to dá všechno takhle rychle do nás dostat.

Noví trenéři exkluzivně. Jak poznali Yamala? A jak chtějí léčit český fotbal?

V čem zatím vnímáte největší rozdíl?
Tak pro mě je to vlastně stejné. Jsem nesmírně rád, že jsem v reprezentaci a hlavní rozdíl je, že komunikace s trenéry probíhá v angličtině. Jinak samozřejmě ten jiný styl, o kterém jste mluvili, ale pevně doufám, že se adaptujeme co nejrychleji.

Někteří hráči v minulých dnech říkali, že s nimi trenér osobně mluvil. S vámi také?
Taky mě to potkalo.

Jak to probíhalo?
Ukázali, myslím, že asi nám všem, nějaký sestřih videí, co se jim líbí a co od nás čekají i tady. A taky jsme spolu probrali loňské jedenadvacítky, kdy proti nám hráli, takže jsme pokecali. Myslím, že to bylo dost příjemné.

Václav Sejk v souboji o míč se Sampsonem Dwehem.

Jaké měl poznatky k vaší hře? Může reprezentace těžit z toho, na jaký styl jste zvyklý z Olomouce?
Jestli někdo kouká na zápasy, tak je to vlastně pořád stejné. Měl bych se zapojovat i do kombinace, ale především natahovat soupeřovu obranu a dostávat se za ně, protože to je jedna z mých předností.

Je vám čtyřiadvacet, ale máte za sebou několik zahraničních angažmá. Je momentální situace v reprezentaci s něčím srovnatelná, byť pochopitelně klubová úroveň se vždy liší od té mezinárodní.
Jak říkáte, hrozně těžké srovnávat reprezentaci a kluby. Tady můžeme mít teď výhodu, že máme přes 14 dní, takže podstatně více času. Jinak jsou ty srazy na osm až devět dní a ta práce je naprosto odlišná.

Na repre jsem se vždy těšil nejvíc. Macek o novém trenérovi i návratu do Česka

Vnímáte vy osobně, že jste teď v nejlepší formě za dlouhou dobu?
Myslím si, že asi jo. A připisuju to také tomu, že jsem se stabilizoval, protože první půlrok v Olomouci byl takový, že jsem si znovu zvykal na českou ligu a teď z toho můžu těžit. Myslím, že mi dost sedí nový styl, který chceme hrát. I že to, nechci říct staví na mě, ale jsem jeden z těch základních stavebních kamenů a mám velkou důvěru. Takže jo, jsem připravený a těším se na příští dva týdny.

Zmínil jste důvěru. Jak moc je pro vás důležitá?
Myslím, že útočník důvěru potřebuje a třeba v jedenadvacítce to vždycky bylo vidět. Jakmile jsem přijel a i když jsem třeba tolik nehrával, tak tam jsem tu důvěru cítil a ty výkony tomu odpovídaly.

Čechům propočty předpovídají sestup. Liga národů jako nástroj bojů o Euro 2028

Do základu teď máte blíž jednak díky absencím a jednak díky tomu, že Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. Co jste na to říkal?
Samozřejmě je to konkurent, ale musím říct, že je to škoda pro celé Česko. Ale i já jsem viděl, jak ho vnímá okolí a jak mu nedává kredit za to, co dokazuje. Když si vezmeme celou jeho kariéru a kolik dává gólů, třeba teď v Bundeslize už má čtyři góly, tak to je forma světového útočníka. Myslím, že v Česku ho nikdy neocenili tak jako v zahraničí.

Ještě na závěr – v Lize národů vás čekají nároční soupeři. Je to pro vás o to větší motivace?
Každý start za národní tým je motivací. Ale samozřejmě tyhle zápasy jsou obrovské a všichni ten sport děláme proto, abychom se setkávali s těmi nejlepšími soupeři.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Andorra vs. MaltaFotbal - Skupina 1 - 24. 9. 2026:Andorra vs. Malta //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.00
  • 2.25
  • 2.70
Norsko vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Norsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.58
  • 4.45
  • 5.31
Portugalsko vs. WalesFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Portugalsko vs. Wales //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.14
  • 8.86
  • 19.00
Srbsko vs. ŘeckoFotbal - Skupina 2 - 24. 9. 2026:Srbsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 3.03
  • 3.03
  • 2.59
Nizozemsko vs. NěmeckoFotbal - Skupina 2 - 24. 9. 2026:Nizozemsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 2.64
  • 3.87
  • 2.45
Kosovo vs. IrskoFotbal - Skupina 3 - 24. 9. 2026:Kosovo vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 2.46
  • 3.00
  • 3.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

Ararat - Sparta 1:4, skvělý vstup do Evropy, snění domácích brzy zarazil Guddal

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.

Od našeho zpravodaje v Arménii Fanoušci Araratu-Armenia před výkopem rozvinuli obří transparent s nápisem „Nikdo nám nemůže zakázat snít“. Sparťanští fotbalisté je pak během pár minut ze snění rychle probrali, úvodní utkání...

Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši

Hráči Unionu SG se radují z branky.

V uplynulém ročníku Evropské ligy byli jediným mužstvem, které základní částí prošlo bez porážky. Unikátní bilanci plzeňští fotbalisté nezopakují, ve svém úvodním utkání letošní sezony pohárové...

Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal

Premium
Viktoria Kubáňová (vpravo) z představenstva ústeckého fotbalového Viagemu po...

Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...

Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slavií.

Opakovaná penalta, sedm minut od faulu ke gólu a skoro čtvrthodina nadplán. Bláznivější finiš nevymyslíte. Poslední ligový šlágr před reprezentační přestávkou mířil v Edenu k remíze 1:1, když...

Schicka lidé v Česku neocenili, říká Sejk. S Deniou vzpomínal na jedenadvacítku

Olomoucký útočník Václav Sejk se raduje z gólu.

Sám se do nominace vešel až díky tomu, že několik hráčů sraz národního týmu opustilo. „Ale myslím, že to přípravu nekomplikuje. Hodně změn bylo v první den, pak už odjel pouze Ryneš. A všichni, co...

24. září 2026  18:15

Nekopírovat Španěly, mají jinou DNA. Pojďme hrát fyzicky, myslí si Gordon

Anglický reprezentant Anthony Gordon na tiskové konferenci před startem Ligy...

Přišel mezi novináře do Národního fotbalového centra ve Staffordshiru, aby nastínil stav anglické reprezentace před prvními zápasy Ligy národů, ve které se už v úterý postaví i proti českým...

24. září 2026  17:14

Kozáčik dostal od disciplinárky trest za nadávky sudímu, Teplice a Slavia zaplatí

Matúš Kozáčik na tréninku plzeňských fotbalistů.

Trenér plzeňských brankářů Matúš Kozáčik dostal za nadávky směrem k rozhodčím v duelu fotbalové ligy na Slavii stop na dvě soutěžní utkání a pokutu 10 000 korun. Disciplinární komise také potrestala...

24. září 2026  16:45

Nová trenérka v české lize žen. Fotbalistky Sparty povede Nizozemka

Jessica Tornyová, nová trenérka fotbalistek Sparty.

Hlavní trenérkou fotbalistek pražské Sparty bude Jessica Tornyová. Bývalá nizozemská útočnice vedla ve své zemi mládežnické reprezentace a poslední tři roky působila u fotbalistek Feyenoordu...

24. září 2026  15:12

Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Jde o dosud nejvyšší trest, který etická komise Fotbalové asociace ČR udělila. Kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal brankář Marek Kalina zákaz činnosti na 20 let a pokutu půl milionu korun....

24. září 2026  14:17,  aktualizováno  14:30

OBRAZEM: Zidane, Klopp i Denia. Podívejte se na nové trenéry v elitní Lize národů

Zleva Zinédine Zidane, Santi Denia a Jürgen Klopp

Nejenom čeští fotbalisté nastoupí k podzimním zápasům Ligy národů A pod vedením nového trenéra, kterým se stal Santi Denia. Podívejte se v obrazovém článku, které další elitní evropské reprezentace...

24. září 2026  13:33

Místo penalt field goaly? Kane zvažuje, že by zkusil americký fotbal. A myslí na NFL

Harry Kane kope penaltu proti Chorvatsku na mistrovství světa.

Fotbalový kanonýr Harry Kane zvažuje, že by se na sklonku kariéry zkusil prosadit do ligy amerického fotbalu NFL jako kicker. Kapitán anglické reprezentace míní, že by mu tento přechod mohlo...

24. září 2026  9:33

Proces Baníku není jako od Kafky. Jsme kostrbatí, ale pracovití, tvrdí Skuhravý

Trenér Baníku Roman Skuhravý sleduje zápas proti Artisu Brno.

Hodně složité období zažívají fotbalisté Baníku Ostrava. Pracovníci klubu se vyrovnávají se smrtí šéfa sportovního úseku Luďka Mikloška, který zemřel po těžké nemoci, a samotným hráčům se nedaří...

24. září 2026  7:38

Palmerův návrat se odkládá. Tuchel řeší změny v anglické sestavě, chybí i Rice

Anglický tým trenéra Thomase Tuchela si v hlavním městě Mexika zvykal na...

Minulý pátek přišel před mikrofony novinářů a oznámil podobu anglického výběru pro nadcházející utkání Ligy národů, ve které narazí i na české fotbalisty. Německý kouč Thomas Tuchel v něm oproti...

24. září 2026  5:50

Noví trenéři exkluzivně. Jak poznali Yamala? A jak chtějí léčit český fotbal?

Premium
Nový trenér české reprezentace Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.

Když skončí pózování, obrátí se na fotografa a z legrace poprosí: „Nemohl byste mi přidat trochu vlasů?“ Pablo Amo, ten mladší, živelnější, upovídanější. Santi Denia, jeho nejbližší nadřízený, se v...

24. září 2026

Další potíž pro fotbalovou reprezentaci, zraněného Ryneše nahrazuje Zmrzlý

Slávistický Ondřej Zmrzlý se rozčiluje v utkání proti Karviné.

Sedmá změna ve fotbalové reprezentaci před blížícím se startem v Lize národů proti Chorvatsku: kvůli zdravotním potížím končí sraz pro Matěje Ryneše. Sparťanského levého obránce nahradí Ondřej...

23. září 2026  20:46

Liberecké fotbalistky nečekaně zvítězily v Evropském poháru, uspěla i Sparta

Momentka ze zápasu fotbalistek Slovanu Liberec

Liberecké fotbalistky se v úvodním utkání 2. předkola Evropského poháru postaraly o velké překvapení, favorizovaný Rosenborg porazily v azylu v Ústí nad Labem 3:1. Dvě branky dala na konci prvního...

23. září 2026  19:34,  aktualizováno  20:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde