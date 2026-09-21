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Zahraničí mě změnilo. Ambros o pozvánce do reprezentace, Belgii i mentalitě

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  16:59
Český záložník Lukáš Ambros (vpravo) v barvách Anderlechtu během utkání proti...

Český záložník Lukáš Ambros (vpravo) v barvách Anderlechtu během utkání proti Lyonu. | foto: Reuters

Lukáš Ambros (uprostřed) slaví se spoluhráči z Anderlechtu branku ve 4....
Lukáš Ambros z Anderlechtu slaví svůj premiérový gól, který vsítil v Evropské...
Lukáš Ambros z Anderlechtu slaví svůj premiérový gól, který vsítil v Evropské...
Lukáš Ambros z Anderlechtu během utkání proti řeckému PAOKu.
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Nepůsobil ani trochu nervózně, ač to tak u nováčků často bývá. Vlastně byste možná až řekli, že s ním premiérová pozvánka do áčka české fotbalové reprezentace nedělá vůbec nic. „Samozřejmě jsem rád. Myslím, že člověk se musí ocenit za to, že dělá dobrou práci. Ale pořád je o co hrát, musíte se rozjvíjet dál. A takhle se na to dívám,“ usmál se záložník Lukáš Ambros.

Byl jedním z těch, jejichž jméno se s národním týmem v posledních týdnech skloňovalo nejvíc, a nakonec na něj nový kouč Santi Denia skutečně ukázal.

„Stejně jako vy jsem tu nominační tiskovou konferenci sledoval na YouTube, až z toho streamu jsem se to dozvěděl. Nikdo mi dopředu nic neprozradil. Ale nervózní jsem nebyl. Vnímal jsem to tak, že můžu jenom získat. Jsem rád a těším se,“ řekl novinářům v hotelu Prague Towers na Vyšehradě.

Právě tam se národní tým v pondělí sešel před začátkem nezvykle dlouhé reprezentační přestávky.

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„Zatím dobrý, všichni kluci jsou super. Opravdu si téhle šance vážím,“ přidal dvaadvacetiletý Ambros.

O pozvánku si v této sezoně řekl skvělými výkony v belgickém Anderlechtu, kde na sebe upozornil třeba dvěma góly v předkolech Evropské ligy.

„Myslím, že celkově nám vstup do sezony vyšel, týmu i mně osobně. Splnili jsme si cíl postoupit do Evropské ligy, teď tam chceme něco ukázat a samozřejmě uspět i v lize. Jsem rád, že jsem si v Belgii vybudoval nějakou pozici, ale pořád je to jenom začátek. Sezona je dlouhá, bude hodně zápasů a chci udržet výkonnost,“ prohlásil Ambros.

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V Evropské lize mimochodem Anderlecht narazí i na Hoffenheim, takže se Ambros potká s parťáky z reprezentace – Hranáčem, Coufalem a Hložkem.

Sám v Německu také působil. Z Česka odešel už v šestnácti letech a tři roky patřil Wolfsburgu, přičemž jednu sezonu strávil také ve Freiburgu.

„Jako člověka mě to změnilo. Člověk odejde od rodiny, kamarádů a začíná nanovo. Mně se to dělo co dva roky, musíte se přizpůsobit a něco vás to naučí,“ přiblížil. „Nějaké chvíle byly těžší, ale nikdy jsem té cestě nepřestal věřit.“

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V létě 2024 odešel do polského Górniku Zabrze, kde se postupně vytvořila jakási česká enkláva. Na první pohled se to však jevilo jako kariérní krok zpátky.

„Zpětně jsme to s agentem hodnotili a celkově mi to dalo strašně moc, v osobním životě i v tom fotbalovém. Nevím, jak se na to dívají lidi tady, ale pro mě je polská liga super fotbalově i co se týče fanoušků. Byl jsem za tu příležitost rád a zpětně ji hodnotím pozitivně,“ bilancoval Ambros.

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„Jsem rád za tyhle náročné konfrontace s těmi nejlepšími, protože všechny zápasy mi ukážou, jak na tom jsem a co mám zlepšovat. Těším se na to, protože naživo uvidím hráče nejvyšší úrovně a zjistím, nakolik jim jsem schopný konkurovat.“

„Letos v létě byly na stole dvě varianty. Říkal jsem si, že bych byl rád, kdyby přišla dobrá nabídka, ale byl jsem nastavený, že přijmu, ať to dopadne jakkoliv. Když to vyjde, budu rád, a když ne, tak vlastně taky,“ navázal.

Nakonec mu vyšla Belgie, kde si konečně vykopal pozvánku do áčka národního týmu. Koneckonců není prvním Čechem – podobné to měl třeba útočník Jan Koller.

„Všichni v klubu mi gratulovali a byli za mě rádi. Pamatují si všechny české fotbalisty, kteří tam hráli. Jednou z výzev spojených s tím přestupem bylo dostat se do nároďáku,“ přiznal Ambros. „Za ty poslední dva tři roky jsem se posunul hlavně mentálně. To je klíčová stránka nejenom u fotbalistů, takže na tom pracuju s mentální koučem Víťou Schlesingerem, za což jsem rád, protože mi to hodně pomáhá.“

A kam dál?

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„Těžko říct. Teď jsem v Anderlechtu, dostal jsem se do národního týmu, za což jsem rád, a oběma chci pomoct co nejvíc,“ mlžil Ambros.

Reprezentaci čekají na přelomu září a října čtyři zápasy – vyzve Chorvatsko, Anglii, Španělsko a znovu Anglii.

„Zatím jsem s trenérem nemluvil, jaké se mnou má plány. V Anderlechtu nastupuju oficiálně na pravém křídle, ale nejčastěji se toulám někde uprostřed. A základ? To se musíte zeptat trenéra,“ uzavřel s úsměvem.

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