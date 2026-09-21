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Změny v nominaci reprezentace. Zimu a Višinského nahradí Šubert s Kričfalušim

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  10:09
Martin Šubert z Mladé Boleslavi se raduje z gólu během zápasu proti Zbrojovce...

Martin Šubert z Mladé Boleslavi se raduje z gólu během zápasu proti Zbrojovce Brno. | foto: ČTK

Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví druhý gól Martina Šuberta proti Baníku Ostrava...
Mladoboleslavský Martin Šubert zasekává míč v souboji s Tichomirem Kostadinovem...
Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví vstřelený gól.
Slávista Martin Šubert v akci v druholigovém utkání proti Táborsku.
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Ještě před startem srazu oznámila česká fotbalová reprezentace dvě změny v nominaci. Nadcházejících zápasů Ligy národů A se neúčastní David Zima a Denis Višinský, které nahradí dva nováčci - Martin Šubert a Ondřej Kričfaluši.

Nový trenér Santi Denia svou první nominaci oznámil v pátek, teď v ní ale musel udělat dvě změny.

A dost možná jich nakonec bude ještě víc. Do nedělního zápasu Wolverhamptonu totiž nenaskočil stoper Ladislav Krejčí, ohledně jeho případné absence ale zatím fotbalová asociace neinformovala.

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Neúčast Zimy s Višinským se každopádně dala čekat, jelikož oba absentovali v nedělním šlágru v Edenu, kde Slavia nad Plzní zvítězila 2:1.

„Zkoušel trénovat, ale sám si říkal, že se necítí na tak těžký zápas. Ten na reprezentaci nebude,“ říkal o Zimovi hned po zápase slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Nahrazují je dva hráči s dobrou formou, o jejichž povolání se spekulovalo už dřív. Na Šuberta původně Denia neukázal vůbec, Kričfaluši měl pomoct jedenadvacítce.

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Nakonec mají oba možnost ukázat se v áčku.

Čtyřiadvacetiletý Šubert zatím prožívá v Mladé Boleslavi skvělou sezonu a připsal si už šest ligových gólů, s nimiž je po devíti kolech v čele tabulky střelců. K nim přidal jednu asistenci a gólově se prosadil také v poháru.

Kričfaluši je stejně jako Šubert odchovancem Slavie, minulou sezonu strávil v ostravském Baníku a od léta působí v belgickém Unionu Saint-Gilloise.

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V jeho dresu na sebe minulý týden upozornil v Evropské lize, kde dával gól na 3:0 v zápase s Plzní.

Oba hráči mají zkušenosti z mládežnických reprezentačních výběrů – Šubert hrál za kategorie do 18 a 20 let, Kričfaluši v kategoriích od 18 do 21 let.

Národní tým v nejbližších týdnech vyzve doma Chorvatsko a Anglii, pak ho čekají venkovní utkání se Španělskem a opět s Anglií.

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