Změny v nominaci reprezentace. Zimu a Višinského nahradí Šubert s Kričfalušim

Nový trenér Santi Denia svou první nominaci oznámil v pátek, teď v ní ale musel udělat dvě změny.
A dost možná jich nakonec bude ještě víc. Do nedělního zápasu Wolverhamptonu totiž nenaskočil stoper Ladislav Krejčí, ohledně jeho případné absence ale zatím fotbalová asociace neinformovala.
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Neúčast Zimy s Višinským se každopádně dala čekat, jelikož oba absentovali v nedělním šlágru v Edenu, kde Slavia nad Plzní zvítězila 2:1.
„Zkoušel trénovat, ale sám si říkal, že se necítí na tak těžký zápas. Ten na reprezentaci nebude,“ říkal o Zimovi hned po zápase slávistický kouč Jindřich Trpišovský.
Nahrazují je dva hráči s dobrou formou, o jejichž povolání se spekulovalo už dřív. Na Šuberta původně Denia neukázal vůbec, Kričfaluši měl pomoct jedenadvacítce.
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Nakonec mají oba možnost ukázat se v áčku.
Čtyřiadvacetiletý Šubert zatím prožívá v Mladé Boleslavi skvělou sezonu a připsal si už šest ligových gólů, s nimiž je po devíti kolech v čele tabulky střelců. K nim přidal jednu asistenci a gólově se prosadil také v poháru.
Kričfaluši je stejně jako Šubert odchovancem Slavie, minulou sezonu strávil v ostravském Baníku a od léta působí v belgickém Unionu Saint-Gilloise.
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V jeho dresu na sebe minulý týden upozornil v Evropské lize, kde dával gól na 3:0 v zápase s Plzní.
Oba hráči mají zkušenosti z mládežnických reprezentačních výběrů – Šubert hrál za kategorie do 18 a 20 let, Kričfaluši v kategoriích od 18 do 21 let.
Národní tým v nejbližších týdnech vyzve doma Chorvatsko a Anglii, pak ho čekají venkovní utkání se Španělskem a opět s Anglií.