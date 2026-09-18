Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

Průměrný věk nominovaných je mimochodem 26,2 let, přičemž nejmladším je dvaadvacetiletý Ambros, záložníkům Denisi Višinskému a Adamu Karabcovi a obránci Štěpánu Chaloupkovi je pak 23 let.
Program národního týmu v září a říjnu
Liga národů A
26. září: Česko – Chorvatsko od 20.45 v pražském Edenu
29. září: Česko – Anglie od 20.45 v pražském Edenu
3. října: Španělsko – Česko od 20.45 v Oviedu
6. října: Anglie – Česko od 20.45 v londýnském Wembley
A co další jména?
V nominaci chybí třeba Ryan Naderi, o němž německá média informovala, že dal Česku přednost před Bulharskem a Německem.
V útoku místo toho najdete tři jména: Adam Hložek, Pavel Šulc a také Tomáš Chorý. Pochopitelně chybí Patrik Schick, jenž po nevydařeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru.
Větší změny jsou až v záloze.
Nepřekvapí nominace Ambrose z Anderlechtu, jenž prožil skvělý vstup do sezony a upozornil na sebe třeba krásnou trefou do sítě Kajratu Almaty. Ambros z Česka odešel v útlém věku, působil v Německu, Polsku a od léta hraje v Belgii.
Podobné to měl devětadvacetiletý Macek, jenž se do Česka vracel loni ze Švýcarska a letos ho z Mladé Boleslavi získala Sparty, kde se rychle vypracoval mezi opory. Třetím z nováčků je rychlonohý teplický Radosta, jenž má v aktuální sezoně na kontě dva ligové góly a tři asistence.
Po více než roce se vrací záložník Král, jenž aktuálně kope v Kodani a předtím působil ve Španělsku či Německu. V národním týmu odehrál 48 utkání, naposledy nastoupil v přípravném zápase se Saúdskou Arábií loni v září.
Do středu pole pak Denia kromě zmíněného Karabce s Višinským povolal třeba Michala Sadílka či Pavla Buchu s Ondřejem Lingrem. Kvůli zranění naopak chybí stálice Lukáš Provod a Tomáš Souček.
V obraně na první dobrou upoutá jméno exsparťana Michala Sáčka. V reprezentaci odehrál jediný zápas v září 2021 ještě za časů Jaroslava Šilhavého – nastoupil v závěru přípravného utkání s Ukrajinou. Od zimy 2023 hraje v Polsku, z Jagiellonie se loni v létě stěhoval do Górniku.
Dalším z navrátilců v zadních řadách je slávista Tomáš Vlček, jenž po vážném zranění v aktuální sezoně patří mezi opory Slavie. Vlček si za reprezentaci zahrál ve dvou přípravných utkáních před Eurem 2024 a podíval se i na závěrečný šampionát, tam ale neodehrál ani minutu.
V obraně má Slavia zastoupení kromě Chaloupka také díky Davidu Zimovi a Davidu Juráskovi. Pozvánku dostal rovněž třeba sparťan Matěj Ryneš nebo už tradiční opory Vladimír Coufal či kapitán Ladislav Krejčí.
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Spoluhráči z Atlétika k národnímu týmu. Kouče Deniu doplní jako asistent Bejbl
U brankářů nakonec Denia ukázal na trojici Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Antonín Kinský. Všichni tři mají ambice na to být jedničkou, v posledních měsících tuhle roli plnil Kovář.
Denia u národního týmu nahradil Miroslava Koubka, jenž mužstvo převzal koncem loňského roku a přes baráž s ním postoupil na mistrovství světa. Tam však Češi nevyhráli jediný zápas a Koubek u reprezentace skončil.
Češi odehrají v nadcházející reprezentační přestávce, která je nově prodloužená na tři týdny, celkem čtyři utkání elitní skupiny Ligy národů.
Začnou doma zápasy proti Chorvatsku, s nímž dvakrát hráli i loni, a Anglii, třetímu týmu letního světového šampionátu. Pak je čekají venkovní souboje s mistry světa Španěly a další střetnutí s Anglií.
Zbylé dva zápasy Češi odehrají v listopadu – doma se Španělskem a na závěr v Chorvatsku.