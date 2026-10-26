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SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, řekl Nedvěd

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Podcast   18:15
Možná jste jeho jméno už zaznamenali. Třeba v neděli, kdy se objevil na lavičce Barcelony v El Clásiku. Orian Goren, sedmnáctiletý Izraelec s českými kořeny. „Jsme v kontaktu s ním, s rodinou i s manažerem. Myslím, že to je obrovský talent. Nejenom česko-izraelského fotbalu, ale celkově,“ potvrdil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd v podcastu SportBar na iDNES.cz.

Gorenovi prarodiče byli česko-židovského původu a těsně před druhou světovou válkou odešli i kvůli nacistické hrozbě z rodného Československa do Izraele.

SportBar, nový podcast sportovní redakce iDNES.cz, přivítal v prvním díle Pavla Nedvěda.
Záložník Orian Goren v dresu Barcelony.
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.
Fotbalista Orian Goren v době, kdy jako dítě hrál ještě v rodném Izraeli.
23 fotografií

Tam Goren žil do svých třinácti let, než s rodiči přesídlili do Španělska, kde nyní působí ve slavné barcelonské akademii La Masia. Na reprezentační úrovni hraje za Izrael, mohl by ale reprezentovat také Česko a výhledově ještě Španělsko.

„Šance vždycky je. Záleží, jestli vás má ten hráč zájem poslechnout. Byli jsme s ním v kontaktu dvakrát, třikrát, možná víckrát, hlavně trenér Santi Denia. Ti předci tam jsou a on si může vybrat. Může nastoupit za Izrael, odkud je jeho otec, takže o to to bude těžší, ale myslím, že jsme mu nabídli něco, co zajímalo jeho i jeho rodinu. Uvidíme, jak to dopadne,“ naznačil Nedvěd.

A co konkrétně?

„On patří do kategorie U18, teď bude nominován do izraelské devatenáctky, kde bude hrát kvalifikaci, ale my jsme mu nabídli něco víc. Myslíme si, že už by měl na to, aby u nás byl v áčku,“ prohlásil manažer reprezentací.

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„Kdyby se to povedlo, tak tohle je hráč typu Pedriho. Nebudeme mu říkat český Pedri, ale k němu bych ho přirovnal. Je technicky vyspělý, zkrátka přesně hráč barcelonského stylu a myslím, že brzo bude v základní sestavě,“ doplnil.

Pokud by to vyšlo, Goren by navázal na Ryana Naderiho, který nedávno český národní tým upřednostnil před Německem a Bulharskem.

Podcast SportBar

Pavel Nedvěd ve SportBaru
O čem ještě mluvil?

- o vzpomínkách na Zlatý míč 2003
- o předpovědi na vítěze letošního ročníku
- o stavu české reprezentace
- o trenérovi Santim Deniovi
- o Tomáši Rosickém ve Spartě

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„Cesta to je. Dělají to i jiné země. Musím říct, že v úvodu svého působení tady jsem to podcenil, protože jsem si nemyslel, že může existovat takový počet podobných hráčů. Ale dneska myslím, že je v pořádku, že je sledujeme,“ prohlásil Nedvěd.

Kromě Gorena se v poslední době hovořilo také o paraguayském útočníkovi Alanu Wlkovi, jenž aktuálně hraje v reprezentační dvacítce a kope první argentinskou ligu za tým Lanús.

„S Alanem Wlkem jsem v kontaktu ještě nebyl, ale s jeho manažerem ano. Vím, že má také českého pradědečka, ale je to trochu komplikovanější, protože se do toho musí zapojit právníci, jestli je to schůdné. Ale v kontaktu jsme i tam,“ přiblížil Nedvěd.

Kromě právních náležitostí by pak záleželo také na tom, zda by vůbec Wlk měl zájem.

Hledá se další cizinec pro fotbalovou repre. Že by paraguayský Wlk z Argentiny?

„Hodíte mu laso tím, že může reprezentovat Českou republiku. To je maximum, co můžete udělat. Pak záleží na hráči, ale potřebuju na něm od začátku vidět, že ho to zajímá, potřebuju vidět nadšení. Když tam není, tak nemá smysl jít dál. My mu dáme možnost reprezentovat Česko, odkud má předky, a to už si pak každý musí rozhodnout sám,“ uzavřel Nedvěd, který v podcastu vzpomíná také na dobu, kdy vyhrál Zlatý míč.

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