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Když Češi narazí na mistry světa. Zatím pokaždé prohráli, nikdy nedali víc než gól

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  10:05
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V samostatné historii bude čtvrteční zápas proti Španělsku osmým případem, kdy česká fotbalová reprezentace narazí na úřadující mistry světa. A zatím pokaždé prohrála. Připomeňte si předchozích sedm utkání.
Část 1/8

Brazílie – Česko 2:0, Pohár FIFA 1997

Český obránce Petr Vlček se snaží zablokovat zakončení Brazilce Ronalda.

Vůbec poprvé proti úřadujícím mistrům světa nastoupil národní tým v prosinci 1997, takřka pět let po vzniku samostatné České republiky a jen půl roku před dalším světovým šampionátem.

V semifinále tehdejšího Poháru FIFA prohráli Češi v semifinále s Brazílií, jejíž góly tehdy dávali až ve druhém poločase hvězdní Ronaldo s Romáriem.

Francouzský záložník Zinédine Zidane se snažím prosmýknout mezi Radkem Bejblem a Jiřím Němcem v utkání proti Česku na Euru 2000.
Český obránce Petr Vlček se snaží zablokovat zakončení Brazilce Ronalda.
Český křídelník Karel Poborský proměňuje penaltu proti Francii na Euru 2000.
Český záložník David Pavelka (v červeném) a německý reprezentant Mesut Özil bojují o míč.
9 fotografií

V základu českého týmu, který tehdy vedl Dušan Uhrin, byste našli i současného manažera reprezentací Pavla Nedvěda či asistenta trenéra Radka Bejbla.

Brazílie nakonec celý turnaj ovládla, Češi skončili třetí, když v zápase o bronz porazili Uruguay 1:0 gólem Lasoty.

Brazílie – Česko 2:0

19. prosince 1997 (Rijád, Saúdská Arábie)

Brazílie: Dida – Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos – Leonardo, Conceicao, Dunga, Juninho Paulista – Romário, Ronaldo.
Trenér: Mário Zagallo

Česko: Srniček – Horňák, Rada, Vlček, Svoboda, Lasota – Bejbl, Nedvěd, Němec – Kuka, Šmicer.
Trenér: Dušan Uhrin



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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.55
  • 4.12
  • 1.93
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.74
  • 3.20
  • 2.72
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 13.20
  • 6.91
  • 1.23
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 3.77
  • 3.64
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Anglie vs. ChorvatskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Anglie vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
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