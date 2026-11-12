Když Češi narazí na mistry světa. Zatím pokaždé prohráli, nikdy nedali víc než gól

Brazílie – Česko 2:0, Pohár FIFA 1997
Vůbec poprvé proti úřadujícím mistrům světa nastoupil národní tým v prosinci 1997, takřka pět let po vzniku samostatné České republiky a jen půl roku před dalším světovým šampionátem.
V semifinále tehdejšího Poháru FIFA prohráli Češi v semifinále s Brazílií, jejíž góly tehdy dávali až ve druhém poločase hvězdní Ronaldo s Romáriem.
V základu českého týmu, který tehdy vedl Dušan Uhrin, byste našli i současného manažera reprezentací Pavla Nedvěda či asistenta trenéra Radka Bejbla.
Brazílie nakonec celý turnaj ovládla, Češi skončili třetí, když v zápase o bronz porazili Uruguay 1:0 gólem Lasoty.
Brazílie – Česko 2:0
19. prosince 1997 (Rijád, Saúdská Arábie)
Brazílie: Dida – Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos – Leonardo, Conceicao, Dunga, Juninho Paulista – Romário, Ronaldo.
Česko: Srniček – Horňák, Rada, Vlček, Svoboda, Lasota – Bejbl, Nedvěd, Němec – Kuka, Šmicer.