Velký přestup v české lize stvrzen. Nabídku z Olomouce jsem nečekal, přiznal Beran

V pondělí po poledni, když na tiskové konferenci líčil své první dojmy po premiérové pozvánce do národního mužstva, se k Olomouci ještě úplně neměl.
„Vím, že se to řeší, ale momentálně se baví dva kluby mezi sebou a já čekám na výsledek. Musím říct, že jsem tu nabídku nečekal a přišla zčistajasna. Myslím, že ji nečekal asi nikdo,“ usmíval se.
„Myslím, že ve výsledku bude záležet na rozhodnutí pana Pelty, jelikož smlouvu v Jablonci mám.“
Za pár hodin se svým agentem Jiřím Müllerem už seděl v helikoptéře a letěl do Olomouce přestup dotáhnout. Sigma by Jablonci měla zaplatit přibližně tři miliony eur, v přepočtu asi 73 milionů korun.
„Jsem strašně moc rád, že to nakonec vyšlo a že tady můžu být. Moc se těším. Nebylo to pro mě těžké rozhodování. Jednání Sigmy bylo tak přesvědčivé, že jsem od začátku věděl, že chci nabídku využít,“ citoval Berana klubový web.
Na poměry Olomouce je to závratná suma. Podobné částky dosud za hráče z české ligy platila jen Slavia. Loňský letní přestup útočníka Tomáše Chorého z Plzně vyšel ještě o několik milionů dráž.
Za Vasila Kušeje poslala Slavia v lednu do Mladé Boleslavi přibližně šedesát milionů korun.
V lednu 2024 dala do Plzně za brankáře Jindřich Staňka dva záložníky Lukáše Červa s Matějem Valentou a ještě doplatek přibližně 25 milionů korun.
Teď se praštila přes kapsu Olomouc, která má od června nového majitele, přes společnost Sigma Sport ji vlastní podnikatel Milan Šimonovský.
S Beranem vítěz domácího poháru získal také nigerijského křídelníka Ahmada Ghaliho z Liberce, za které dal asi padesát milionů korun.
„Určitě se jedná o největší transfer v historii klubu. Konkrétní částku po dohodě obou stran zveřejňovat nebudeme. Každopádně nám příchod Michala zapadá do dlouhodobé strategie budování klubu. Jsme přesvědčení, že vynaložené prostředky se nám vyplatí a Michal nám pomůže k naplnění našich ambicí,“ prohlásil předseda olomouckého představenstva Ondřej Navrátil.
Na oba přestupy si klub vydělá v Konferenční lize, do které se přesunul po neúspěšném boji s Malmö v play off Evropské ligy. Za účast obdrží osmdesát milionů korun, další peníze dostane z hodnotových pilířů a také si je může vydělat díky výsledkům.
Pro Berana to bude už šesté angažmá v české lize. Nejvíc zaujal právě při tom posledním v Jablonci.
I proto se mu odsud těžko odchází, zvlášť když se Jablonci daří – v domácí soutěži mu patří třetí místo a ještě neprohrál.
„Je to výsledek práce celého týmu a že se Jablonci daří. Všichni v klubu z nás měli radost, aspoň myslím,“ culil se Beran.
Mezi novináři působil poněkud vyjukaně, na hřišti z něj však čiší sebevědomí a hlavně skvělý přehled o hře spolu s výbornou technikou.
Potenciál v něm viděla už Slavia před pěti lety, když ho získala z Liberce. Ale tam se Beran neprosadil a chodil po hostováních – nejprve zpět do Liberce, pak do Pardubic a mezi lety 2022 až 2024 kopal za Bohemians.
V tu chvíli už možná někteří přestávali věřit, že se ještě zvládne výrazněji prosadit. Loni v létě po něm sáhl Jablonec, což byl zlom v jeho kariéře.
„Měl jsem štěstí na lidi, že mě do týmu zapracovali hned od začátku. Sedí mi herní styl a myslím, že v týmu nejsem sám, což je vidět na naší hře. Takže Jablonci vděčím za hodně,“ pronesl.
Michal Beran o setkání s Pavlem Nedvědem
„Poprvé jsem ho potkal až teď na srazu a je to další z mých splněných snů. Vždycky jsem si představoval, jaké to je potkat takové hráče a osobnosti a teď naživo to bylo super seznámení.“
V Jablonci se rychle vypracoval mezi opory, pomohl mužstvu k senzačnímu pátému místu, a zájem o něj rostl. Nakonec možná překvapivě klapl přestup do Olomouce.
Beran se však netají tím, že by si rád v budoucnu vyzkoušel zahraniční angažmá.
„Vždycky jsem to měl jako cíl a už před příchodem do Jablonce jsem doufal v přesun do zahraničí,“ potvrdil Beran. „Ale nepovedlo se to a letos v létě upřímně těch nabídek nebylo tolik, abych se stěhoval mimo republiku. Je to cíl, ale k tomu musím mít výkonnost a také zájemce.“
V reprezentaci má další z příležitostí, jak na sebe víc upozornit.
Jelikož bude Česko kromě kvalifikačního zápasu v Černé Hoře hrát ještě přípravné utkání se Saúdskou Arábií, lze očekávat, že si Beran minimálně v něm užije i svůj debut.
A pak ho čeká podzim v Olomouci.
„Sigma je velký klub, má krásný stadion a chce hrát o horní příčky, což jsem vždycky chtěl i já. Pocházím z Moravy, mám tady k tomu blízko. Další velké plus je Evropa. Moc se těším i na fanoušky,“ řekl Beran.