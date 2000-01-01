náhledy
Během necelých dvou let na lavičce vyhrál skupinu Ligy národů B, ale také horko těžko ustál několik krizí i výprasků. Po ostudné porážce 1:2 na Faerských ostrovech už se ale vedení českého fotbalu rozhodlo, že trenér Ivan Hašek ve funkci trenéra národního týmu končí. Připomeňte si, jaké bylo jeho angažmá.
4. LEDNA 2024. Jmenování do funkce. Český národní tým byl bez trenéra zhruba měsíc a půl. Na konci listopadu 2023, po postupu na Euro, totiž rezignoval Jaroslav Šilhavý. Nového kouče oznámilo vedení fotbalu, tehdy ještě pod taktovkou Petra Fouska, 4. ledna. Pro Haška to byl zčásti i návrat, reprezentaci totiž dočasně vedl už v roce 2009. „Trénovat reprezentaci je pro mě obrovská čest. Vrchol kariéry,“ říkal Hašek. Jeho asistenty se stali Jaroslav Köstl a Jaroslav Veselý.
22. BŘEZNA 2024. Norsko - Česko 1:2 (přátelské utkání). Dnešní optikou to je vlastně docela cenná výhra. Vždyť se podívejte, v jaké jsou Norové formě. Při Haškově obnovené premiéře si s nimi nicméně Češi poradili. Domácí sice vedli po trefě Bobba, ještě do poločasu ale srovnal Zima a v závěru rozhodl z přímého kopu Barák. Vítězný start.
Čechům obecně příprava před Eurem v Německu vyšla a vyhráli všechny čtyři utkání. Sluší se však dodat, že soupeři rozhodně nepatřili mezi elitu, spíš naopak. Po Norsku pod taktovkou Haška postupně porazili Arménii, Maltu a Severní Makedonii s celkovým skóre 13:4. A hurá na Euro.
18. ČERVNA 2024. Portugalsko - Česko 2:1 (Euro 2024). Úvodní zápas evropského šampionátu proti favoritovi nakonec nedopadl zas tak špatně. Češi sice hráli pasivně a většinu zápasu bránili, přesto šli zásluhou Provodovy střely zpoza vápna do vedení. Bylo to mimochodem jejich jediné zakončení mezi tři tyče. Jenže vzápětí si dal smolný vlastní gól Hranáč a v samotném závěru rozhodl Conceicao. „Nebyl to ideální výkon. Nechali jsme se zatlačit příliš hluboko, nepodrželi jsme balon,“ kritizoval Hašek. „Musíme dát rychle hlavy nahoru a připravit se na Gruzii.“
26. ČERVNA 2024. Česko - Turecko 1:2 (Euro 2024). Jenže příprava na Gruzii přišla vniveč. Češi totiž navzdory velké převaze pouze remizovali 1:1 a to ještě mohli být rádi, že v závěru neinkasovali podruhé. A tak mělo všechno rozhodnout utkání s Tureckem. To však hrubě ovlivnilo brzké vyloučení přemotivovaného Baráka. Po pauze se trefil Calhanoglu, pak sice srovnal Souček, ale místo dokonání obratu se na druhé straně prosadil Tosun a Češi na Euru s jedním bodem skončili poslední ve skupině.
7. ZÁŘÍ 2024. Gruzie - Česko 4:1 (Liga národů B). První velká ostuda pod Haškem. Kdo čekal, že se Češi poučí ze vzájemného utkání z Eura a tentokrát soupeře přehrají, nemohl se více mýlit. Národní tým předvedl bezkrevný výkon a po startu druhé půle se zcela sesypal. V 66. minutě prohrával 0:4 a mohl být rád, že v závěru Kalvach alespoň trochu zmírnil porážku. A Haškova pozice byla rázem v ohrožení. „Strašidelný výkon. Není se na co vymlouvat. Musíme začít vyhrávat, jinak tady nemám co dělat,“ uznal.
10. ZÁŘÍ 2024. Česko - Ukrajina 3:2 (Liga národů B). V nadcházejícím zápase s Ukrajinou bojoval o svou budoucnost a věděl, že musí něco změnit. Vsadil na odlišné rozestavení a Češi nakonec vybojovali cennou výhru. Po zápase se hojně řešilo, že v Edenu měli převahu ukrajinští fanoušci, takže se v domácích fotbalistech mísila radost a úleva se zklamáním až vztekem. A právě to je nakoplo k nejlepšímu období pod Haškem.
Ne snad že by česká reprezentace rázem začala hrát zvlášť pohledný fotbal, alespoň však sbírala body. Doma porazila Albánii, následně uhrála venkovní remízy s Ukrajinou a opět s Albánií a rázem měla prvenství ve skupině Ligy národů ve svých rukou.
19. LISTOPADU 2024. Česko - Gruzie 2:1 (Liga národů B). Stačilo ho potvrdit doma proti Gruzii. A povedlo se. Češi do zápasu vstoupili skvěle a už po 24 minutách vedli díky trefám Šulce s Hložkem. Soupeř sice snížil, na víc se ale nezmohl a národní tým uhájil první příčku v tabulce. Tím si mimochodem takřka s jistotou zajistil účast v baráži o mistrovství světa 2026. „Udělali jsme další malý krůček k postupu na mistrovství světa, což je náš hlavní cíl,“ usmíval se pak Hašek.
22. BŘEZNA 2025. Česko - Faerské ostrovy 2:1 (Kvalifikace o MS). Ačkoliv měli Češi dopředu takřka jistou účast v baráži, po losu bylo jasné, že cokoliv horšího než druhé místo bude ostuda. Gibraltar, Faerské ostrovy, Černá Hora a poražený z duelu Chorvatsko - Francie. Optimističtější fanoušci dokonce věřili, že by třeba mohlo klapnout i první místo. Pak ale přišla ubojovaná výhra s Faery (2:1) na úvod kvalifikace a každému bylo jasné, že takhle jednoduché to nebude.
Přesto Čechům vstup do kvalifikace vyšel. Po Faerech si připsali povedenou výhru i nad Gibraltarem a v červnu pak zvládli duel s Černou Horou, potenciálním soupeřem o druhé místo. Jenže od té doby už bylo jenom hůř.
9. ČERVNA 2025. Chorvatsko - Česko 5:1 (Kvalifikace o MS). Jestli debakl s Gruzií nakopl reprezentaci k lepším výkonům, výprask v Chorvatsku předznamenal její úpadek. Chorvaté rozhodně nejsou žádní nezdárci, výkon českého týmu i celkový výsledek v Osijeku však byl přímo ostudný. Co naplat, že v 58. minutě ještě Souček srovnal na 1:1, když pak domácí svého soupeře čtyřmi góly za třináct minut naprosto rozebrali. A Haškova pozice byla opět nejistá.
8. ZÁŘÍ 2025. Česko - Saúdská Arábie 1:1 (Přípravný zápas). Zářijový sraz sice Češi odstartovali důležitou výhrou v Černé Hoře, pak ale následovala rozpačitá remíza se Saúdskou Arábií. Jistě, jednalo se pouze a přípravu a vedení fotbalu, v jehož čele už seděl David Trunda s manažerem Pavlem Nedvědem po boku, se dušovalo, že splnila účel. Ale všem bylo jasné, že to s reprezentací nevypadá dobře.
12. ŘÍJNA 2025. Faerské ostrovy - Česko 2:1 (Kvalifikace o MS). A říjnové zápasy to jen potvrdily. Bezbranková remíza s Chorvatskem snížila šance na přímý postup na závěrečný šampionát na minimum a pak následovala ostuda v Tórshavnu. Faeřané navíc Čechy nejenom porazili, oni je i přehráli. A Hašek byl na odstřel, odvolání bylo nevyhnutelné. „Já o tom nerozhoduju a mrzelo by mě, kdybych nebyl u baráže, kterou si kluci vybojovali. Ale je to možné,“ připustil kouč.
15. ŘÍJNA 2025. Odvolání. Po 22 a půl měsících byl Ivan Hašek dle očekávání odvolán. Reprezentaci vedl ve 21 zápasech, jedenáctkrát vyhrál, pětkrát remizoval a pětkrát prohrál.
