Výprasky, bod na Euru i triumf v Lize národů. Jaké byly dva roky pod Haškem?
KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny
Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....
Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...
Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci
Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...
Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu
Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...
Hyský o ambicích: Chci Plzeň nepříjemnou pro soupeře a silnou na míči. Řím je výzva!
Ve středu už vedl první trénink, v sobotu čeká nového plzeňského kouče Martina Hyského úvodní zápas v lize na Bohemians. A pak? Ikonické italské Stadio Olympico a nadupané tribuny. Tedy ostrá...
Fotbalistky Slavie vypadly po penaltách z Evropského poháru, končí i Slovácko
V Europa Cupu, nové soutěži žen, končí překvapivě hned na první překážce. Fotbalistky Slavie v odvetě 2. předkola prohrály ve středu na půdě Austrie Vídeň 1:2 po prodloužení a v penaltovém rozstřelu...
Šéf Trunda o hledání trenéra: Nedvědovi důvěřujeme, Koubka jsme zatím neoslovili
Ještě na Faerských ostrovech se potkal s trenérem Ivanem Haškem. „Sdělil jsem mu, jaké teď nastanou kroky. Že musím svolat gesční skupinu, která má reprezentaci na povel. Že cítím potřebu, abychom se...
Antimonopolní úřad si posvítí na Plzeň. Zkoumá prodej klubu zbrojaři Strnadovi
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup většinového podílu v FC Viktoria Plzeň majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardářem Michalem Strnadem. Ten...
Pan nestárnoucí má další rekord. Moje kariéra se chýlí ke konci, ví Ronaldo
Nezdá se, že by zpomaloval. Spíš naopak. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý večer dvěma góly opět přiblížil k tisícovce kariérních branek - už mu jich schází jen 52. A jako by...
Paratici se po trestu vrací. V Tottenhamu bude opět působit jako sportovní ředitel
Fabio Paratici se po odpykání dva a půl roku dlouhého zákazu působení ve fotbale vrátil na pozici sportovního ředitele Tottenhamu Hotspur. Funkci má nově vykonávat společně s Johanem Langem....
Nedvěd: Co se týče baráže, nejsem klidný. Trenéra potřebujeme co nejrychleji
Z jeho vystoupení byste poznali, že v říjnu si změnu u národního mužstva fotbalistů rozhodně nepředstavoval. „Omlouvám se, ale dnes ještě nejsem připravený na to, abych vám mohl říct, kdo mužstvo...
Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání
Ve středu dopoledne se od vedení fotbalové asociace dozvěděl, že ve funkci skončí. Propadák s Faerskými ostrovy (1:2) v kvalifikaci o mistrovství světa už reprezentační trenér Ivan Hašek nepřečkal....
Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím
Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.
Během necelých dvou let na lavičce vyhrál skupinu Ligy národů B, ale také horko těžko ustál několik krizí i výprasků. Po ostudné porážce 1:2 na Faerských ostrovech už se ale vedení českého fotbalu...
A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion
Pokud se brněnští fotbaloví fanoušci nedočkají vysněného stadionu za Lužánkami, mohl by vzniknout na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli. Vyplývá to ze zprávy pracovní skupiny...