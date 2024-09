Skotská liga není jen o soubojích. Černý v Rangers ožil, teď chce zaujmout Haška

Do Skotska zamířil na roční hostování, které pro něj bylo vysvobozením. Ve Wolfsburgu po nadějném úvodu ztratil místo v sestavě, už ho nedokázal získat zpět a spíš paběrkoval.

„Neřekl bych, že ten odchod byl nevyhnutelný, ale bylo to moje velké přání. Jsem strašně rád, že se klub jako Rangers dostal do jednání a pak už to šlo rychle. Pro mě to byla jasná volba,“ popsal Černý na tiskové konferenci.

Mezi českými fanoušky nejsou Rangers příliš oblíbení, takže ho někteří hlasitě kritizovali. Ozývaly se však i racionální obavy – bude mu soubojový styl skotské ligy vyhovovat?

„Těch otázek jsem dostal spoustu a chtěl bych říct, že se podle mě skotská liga nijak výrazně nevymyká proti ostatním top evropským soutěžím. Jsou tam samozřejmě kvalitnější kluby i ty méně kvalitní, ale myslím, že už dávno není jenom o soubojích. Minimálně ty nejlepší čtyři týmy mají i velkou fotbalovou kvalitu,“ ohradil se Černý.

Spolu s Rangers je největším klubem Celtic, jehož schopnosti i se spoluhráči pocítil o víkendu. Slavné derby prohráli vysoko 0:3.

„Vůbec se nám to nepovedlo, předčili nás ve všem. Teď je musíme dohnat za každou cenu, to je náš hlavní cíl. Takovou rivalitu jsem dlouho nezažil. Samozřejmě jsem nikdy nehrál za Spartu nebo za Slavii, ale proti našemu prostředí je ještě o kapičku větší a brutálnější,“ usmál se.

Václav Černý (18) v dresu Rangers během utkání proti Celtiku.

Ke spokojenosti má důvod, na nové adrese se mu totiž jinak daří. Zatím nastoupil ke čtyřem ligovým utkáním, z toho třikrát byl v základu a připsal si gól a asistenci. „Jsem tam zatím spokojený. Posun vidím v tom, že jsem bojoval o evropský poháry, což bych si ve Wolfsburgu nevyzkoušel. I moje osobní pozice zatím vypadá dobře, což jsem si přál,“ rozzářil se.

Skotský celek hrál o Ligu mistrů a do domácí odvety 3. předkola s Dynamem Kyjev si přivezl nadějnou remízu 1:1. V první půli dominoval, ale branku nevstřelil a krátce po změně stran šel do deseti po vyloučení křídelníka Jefteho. Oslabení Rangers v závěru dvakrát inkasovali a padli 0:2.

„Byli jsme zklamaní, protože to strašně ovlivnila nesmyslná červená karta. Je škoda, že jsme o to přišli takovým způsobem. Díky koeficientu jsme pak alespoň nemuseli hrát další předkolo a šli jsme rovnou do skupiny Evropské ligy,“ pronesl Černý.

Na podzim se nicméně i v méně prestižní soutěži podívá třeba na slavný Old Trafford, doma pro změnu se spoluhráči vyzvou Tottenham. „Los je nádherný. Nejvíc se samozřejmě těším na ta zvučná jména, ale i na atmosféru při domácích zápasech. Bude to skvělá zkušenost.“

Ještě předtím ho ale s národním týmem čekají utkání v Gruzii a doma s Ukrajinou. Venkovní zápas bude repete střetnutí z Eura, ve kterém Češi navzdory velké převaze jen remizovali 1:1 a ze skupiny nakonec nepostoupili.

„Hlavně musíme dotáhnout do gólu situace, které nám na Euru nevyšly. Tohle když dokážeme změnit a přeneseme si naši dominanci z toho červnového zápasu, tak máme šanci na úspěch,“ věří Černý.

Právě proti Gruzii nasbíral své jediné minuty na evropském šampionátu. Hrál od začátku, ale už po 55 minutách střídal. Jako křídelní hráč se Ivanu Haškovi do systému příliš nehodil. „Jsem toho názoru, že jsem využitelný na více pozicích vepředu. Samozřejmě preferuju pravé či levé křídlo, ale myslím, že dokážu nahoře pomoct kdekoli.“

Dostane k tomu příležitost?