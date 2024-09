Nabídku jsem přijal hned. Hübschman o roli manažera, Haškovi i Ukrajině

Pozice byla od listopadu, kdy i s trenérem Jaroslavem Šilhavým skončil Tomáš Pešír, neobsazená. Asociace si přála Pavla Nedvěda, ale ten začátkem roku odmítl.

„V lednu jsme se tuto funkci rozhodli neobsadit. Rozdělili jsme kompetence mezi sedm lidí, největší zátěž měl technický ředitel měl Erich Brabec. V rámci vyhodnocení Eura jsme nicméně rozhodli, že pozici obsadíme. Řešili jsme vhodná jména a jsem rád, že Tomáš tu nabídku přijal,“ pronesl na úvod předseda fotbalové asociace (FAČR) Petr Fousek.

Pak už předal slovo Hübschmanovi.

„Děkuju za tuhle šanci,“ pravil bývalý záložník Sparty, Jablonce či ukrajinského Šachtaru. „Můžu vás ujistit, že do toho půjdu se stejnou pracovitostí a nadšením, které jsem měl jako hráč. Doufám, že národní tým bude úspěšný a pokusím se mu pomáhat, jak jen to půjde, abychom se společně dostali až na mistrovství světa.“

Kdy jste nabídku obdržel?

Až po ukončení hráčské kariéry. Na moje rozhodnutí neměla ta nabídka vliv, učinil jsem ho ještě před tím, než mě reprezentace oslovila.

Váhal jste?

Byl jsem šťastný, že jsem nabídku dostal a vůbec jsem neváhal. Všechno, tak jak mi to asociace představila, mi dávalo smysl a jsem rád, že to nakonec vyšlo.

Petr Fousek o roli manažera „Chceme využít hlavně Tomášovy sportovní zkušenosti. Jeho role bude především o komunikaci s hráči, spolupráci při tvorbě nominací, organizaci zápasů, tréninků, soustředění, komunikaci s kluby. A také bude řešit nesportovní věci jako sportovní řády, smlouvy, marketingové plnění, ale k tomu bude mít široký tým spolupracovníků, kteří mu pomůžou.“

Jaká byla jednání? Měl jste nějaké konkrétní požadavky?

Ne. Mě ta nabídka především potěšila, jsem skromný člověk, takže jsem neměl žádné zvláštní požadavky. Já chci hlavně pomáhat reprezentaci, abychom byli úspěšní. Pro to udělám maximum.

V čem bude vaše pozice spočívat?

Klíčová bude komunikace s hráči. Budu po celou dobu srazu s týmem, uvidím hráče každý den nejenom na tréninku a budu se s nimi bavit, jak se cítí. Mojí prací bude, abych jim vytvořil prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a věřit si.

Jak jste roli, kterou teď budete sám zastávat, vnímal jako hráč?

Zažil jsem hodně manažerů a od spousty z nich jsem se hodně naučil. Vždycky jsem je vnímal pozitivně a měl jsem s nimi dobrý vztah. Kdykoli jsem něco potřeboval řešit, ať už sportovní nebo osobní věci, tak jsem jim mohl zavolat.

Někdo konkrétní, kým se chcete inspirovat?

Nerad bych se s někým srovnával, neměl jsem to rád už jako hráč. Ale vyzdvihl bych všechny, kteří byli úspěšní. Já jsem člověk, který má rád úspěch a vždy mi šlo primárně o to, aby se dařilo týmu. V tom bych chtěl pokračovat i na této pozici.

Máte spoustu zkušeností, které můžete hráčům předávat. Na co z reprezentační kariéry nejradši vzpomínáte?

Určitě začátek v jednadvacítce, se kterou jsme vyhráli mistrovství Evropy v roce 2002. Potom přechod do A-týmu, vzpomínám hlavně na Euro 2004 v Portugalsku, kde pod trenérem Brücknerem vznikl skvělý tým. Nakonec smolně vypadl s Řeckem, ale určitě měl bojovat o titul. A pak moje druhé Euro v Polsku a na Ukrajině, kde jsem víc hrál, což jsem si užíval. Ale bohužel ta atmosféra kolem týmu nebyla ideální a teď doufám, že se nám podaří vytvořit lepší prostředí.

Nový sportovní manažer české reprezentace Tomáš Hübschman s předsedou FAČR Petrem Fouskem.

Vraťme se k nadcházejícím zápasům. Na sraz nakonec nepojede zraněný Matěj Jurásek, kterého zastoupí Vasil Kušej. To už bylo vaše rozhodnutí?

Včera jsme byli s trenérem Haškem ve spojení, že má Jurásek problém. Bavili jsme se o tom, kdo ho má nahradit, a trenér navrhnul Kušeje. Já dnes mluvil s Davidem Trundou (majitelem Mladé Boleslavi), trenér se bavil přímo s hráčem. Takže to nebylo jenom o mně, důležité slovo má i nadále kouč.

Jaký máte s Haškem vztah?

Známe se opravdu dlouho. Trénoval mě v mladém věku ve Spartě a pomohl mi tím, že mě poslal hostovat do Jablonce, což bylo to nejlepší, co pro mě mohl udělat. Pak jsem se vrátil rozehraný do Sparty, dostal jsem se do reprezentace a nakonec jsem odešel do zahraničí. Pak jsme se ještě potkali, když trénoval národní tým. Je to člověk, kterého mám rád, takže se na naši spolupráci těším.

V příštích dnech váš čekají utkání Ligy národů s Gruzií a Ukrajinou. Co od těchto soupeřů čekáte?

Vnímám, že jsou výkonnostně vyrovnaní. Na Euru jsme se potkali s Gruzií, já jsme nedávno měl možnost vidět Ukrajinu a odkoukat styl, jakým hraje. Spoustu lidí tam znám a pokusím se předat všechny informace, které nám můžou pomoct. Ale ty týmy jsou vyrovnané, v zápasech se může stát cokoli. My se každopádně pokusíme připravit tak, aby to pro nás dopadlo výsledkově pozitivně.

Udržujete si o Ukrajině přehled? Deset let jste hrál za Šachtar.

Rozhodně. O klubech i národním týmu, který je vrcholem všeho. Samozřejmě sleduju zápasy Šachtaru a Dynama Kyjev, když mám možnost. Reprezentace je z velké části složena hráčů, kteří těmito kluby prošli. Je tam hodně kluků, které znám osobně, takže to určitě budeme s realizačním týmem probírat.

Jste s někým v kontaktu?

Ano, ale spíš v kamarádské rovině. Rozhodně jsem s nimi teď nemluvil pracovně.